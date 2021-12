Inattendu : le réalisateur qui a défendu les films Marvel et Spider-Man

in

merveille

Le film avec Tom Holland sortira cette semaine. Ce sera la dernière version de Marvel pour le reste de 2021.

+ Pourquoi Tom Hardy apparaît-il dans Matrix Resurrections ? – 45Secondes.fr/cine/Por-que-Tom-Hardy-aparece-en-Matrix-Resurrections-20211214-0007.html

+ Suivez notre compte Instagram ! – https://www.instagram.com/spoiler.45Secondes.fr/

© IMDbLe film Spider-Man sera le troisième film solo de Tom Holland.

L’attente est terminée et les premières projections de Spider-Man : Pas de chemin à la maison a commencé à avoir lieu. Pour le grand public, la date de sortie du film mettant en vedette Tom Holland On ne le verra que ce jeudi, mais ce lundi la première mondiale s’est tenue à Los Angeles et les premières critiques sont arrivées. Dans Tomates pourriesPar exemple, le film a fait ses débuts avec une approbation à 100%, ce qui excite complètement les fans.

Parmi ceux qui ont célébré ce qui a été fait par Jon watts dans ce nouveau film de Pierre Parker il y avait un réalisateur acclamé qui n’a rien à voir avec le monde des super-héros. Il s’agit de Paul Thomas Anderson, qui non seulement parlait bien de Spider-Man : Pas de chemin à la maison mais le général des films qui depuis 2008 composent le Univers cinématographique Marvel (MCU).

Le réalisateur de films comme Soirées boogie Oui Magnolia parlé à quel point cela vous fera du bien Spider-Man : Pas de chemin à la maison à l’industrie cinématographique dans un contexte comme celui de la pandémie mondiale. « Ce qui ramènera le public dans les salles de cinéma, ce sera Homme araignée. Alors soyons heureux à ce sujet. « , a-t-il assuré Le new yorker. C’est une célébration qui le touche aussi, qui s’apprête à sortir Pizza à la réglisse.

Il est à noter que le réalisateur était également chargé de souligner que « Actuellement, il y a une surabondance de ces blockbusters », mais quoi « Ce n’est pas le plus grand des maux pour l’industrie du cinéma ». Le directeur a dit : « Cela semble être une chose populaire ces jours-ci de demander s’ils ont ruiné des films et toutes ces sortes de choses. Je ne me sens pas comme ça « . Anderson, en outre, était chargé de s’assurer que « Comme » films de ce genre.

Les problèmes de Réglisse Pizza

Ces dernières semaines, une polémique a été générée autour de sa prochaine première. Il semble que Pizza à la réglisse présente un flux de contenu racial gratuit qui n’a pas été bien reçu par certains membres du public. Dans un contexte de racisme croissant envers les Asiatiques, le film propose une séquence humoristique dans laquelle l’accent des Américains d’origine asiatique est moqué. Parmi les détracteurs figurait le sociologue Nancy Wang Yuen, qui a tweeté : « Il est irresponsable d’utiliser le racisme anti-asiatique comme une blague courante. Les stéréotypes racistes comme les accents sont de mauvais goût ».

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Télégramme il suffit de cliquer sur le bouton suivant :

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger sur Apple Store ou en boutique Google, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.



45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂