Inattendu : le film qui surpasse les grands chars hollywoodiens au box-office

2020 a été une année vraiment compliquée pour l’humanité en raison de la pandémie de la Coronavirus et par conséquent l’industrie cinématographique a été affectée. De nombreux lancements qui étaient attendus pour l’année dernière ont subi des modifications et sont arrivés en 2021, tels que Le chevalier vert, un film qui a fait plus d’argent le week-end dernier que les autres grandes productions hollywoodiennes.

Les cinémas commencent à ouvrir leurs portes normalement, bien que la variante Delta de COVID-19 ait déclenché des alertes dans le monde entier pour être une version du virus avec un taux de mortalité plus élevé. C’est pour cette raison que bien qu’il y ait des premières importantes sur le panneau d’affichage, ils n’ont pas obtenu l’argent qu’ils imaginaient depuis le début, et c’est parce qu’une partie de la population préfère rester chez elle.

L’endroit Billetterie Mojo a révélé les données de vendredi, samedi et dimanche au box-office américain et a lancé Croisière dans la jungle, le nouveau de Disney, en tant que numéro 1 avec 35 millions de dollars. En second lieu est Vieille (6,7 M€), par M. Night Shyamalan, et dans le troisième on retrouve Le chevalier vert avec une collection de 6,4 millions de dollars, surpassant d’autres grands films hollywoodiens tels que Black Widow, Space Jam 2, Fast and Furious 9, A Quiet Place 2 et La Purga por siempre.

Sa performance au box-office est également due aux excellentes critiques reçues par ce long métrage réalisé par David inférieur et mettant en vedette Développeur. Dans Rotten Tomatoes a une note d’approbation de 90%, Metacritic lui a donné une note de 85/100 et sur IMDb, une note de 7,6/10.. Pour le moment, il n’est sorti qu’aux États-Unis et il a déjà été confirmé qu’il n’atteindrait pas tous les pays en salles.







Si vous êtes déjà intéressé et que vous souhaitez en savoir plus pour le voir lorsqu’il sera disponible, nous vous présentons le synopsis : « L’histoire raconte que Sir Gauvain (Dev Patel), l’un des chevaliers de la Table ronde du roi Arthur, accepte le défi d’un chevalier vert, qui défie n’importe quel chevalier de brandir son épée contre lui. En retour, le chevalier qui accepte le défi , le même coup vous sera rendu un an et un jour plus tard ».