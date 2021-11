Inattendu : Dwayne Johnson veut être le nouveau James Bond

L’intérêt des acteurs hollywoodiens à être le nouveau James Bond continue à grandir. Il y a quelques mois, il a été confirmé que Daniel Craig, après la première de Pas le temps de mourir, j’arrêterais de jouer le personnage. À tel point qu’au fil du temps, la liste des candidats pour conserver le poste s’est agrandie et qu’un de plus s’est joint à eux : Dwayne Johnson.

Dwayne Johnson Il est considéré comme l’un des meilleurs acteurs hollywoodiens au monde. Il a connu des succès dans sa carrière pendant des années et, en fait, a récemment publié alerte rouge sur Netflix. Ce film est déjà devenu l’un des plus regardés sur la plateforme, apportant ainsi une nouvelle fureur au cursus de l’interprète.

Cependant, malgré tout ce qu’il a ajouté dans sa carrière, Johnson a toujours une dette impayée. C’est que, a récemment confirmé que son rêve, encore à réaliser, est de pouvoir jouer James Bond. C’était lors d’un entretien avec Écuyer que l’artiste a parlé de son désir de donner vie à l’agent 007, ce qui l’aiderait également à poursuivre un héritage familial.

C’est parce qu’en 1967, lors de sa sortie Tu ne vis que deux foiss avec Sean Connery dans le rôle de Bond, le grand-père de Dwayne Johnson, Peter Maivia, est celui qui a donné vie à l’un des méchants du film. Bien sûr, il convient de noter que l’acteur veut suivre ses traces, mais en jouant ni plus ni moins que le même protagoniste, James Bond.

« Oui, mon grand-père était un méchant de Bond dans You Only Live Twice avec Sean Connery. Très cool. J’aimerais suivre ses traces et être le prochain Bond. Je ne veux pas être un méchant. Ce doit être Bond» Étaient ses mots exacts. A tel point que désormais l’artiste rejoint la liste des candidats possibles pour se faire passer pour l’agent 007, même s’il faut préciser que le nouvel acteur ne sera connu pour ce rôle qu’en 2022 prochain.

