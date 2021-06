Inattendu : Diego Boneta sera poursuivi par un acteur de Luis Miguel

Diego Boneta est le meilleur moment de sa carrière. C’est un fait. L’acteur mexicain de 30 ans s’est fait connaître grâce à son rôle de Luis Miguel dans la série Netflix et, depuis, sa vie a complètement changé. Bien qu’il soit acteur depuis un certain temps, c’est sans aucun doute l’occasion qui lui a permis de se transcender. En fait, il jouera aux côtés Alexandra Daddario une nouvelle version très différente de Roméo et Juliette pour le cinéma.

Tout semble parfait sur le chemin de Diego, mais une dernière nouvelle pourrait occulter ce qu’il vit. On a appris qu’un acteur de Luis Miguel, la série a décidé de poursuivre légalement contre lui pour mauvais traitements. Nous vous dirons de qui il s’agit et comment s’est passé l’épisode pour lequel il sera poursuivi.

Diego Boneta portera plainte pour abus

Martín Bello va poursuivre Diego Boneta (Photo: IMDb / Netflix)



L’interprète en question est Martin Bello, qui dans la série joue Tito, l’oncle de Luis Miguel. Comme détaillé sur le site Télévision et romans du Mexique, l’artiste espagnol a affirmé qu’il engagerait une action en justice contre Boneta pour une scène apparemment devenue incontrôlable. L’épisode est précisément le moment où le personnage raconte à Luis Miguel ce qui s’est passé avec sa mère, Marcela.

Si vous avez vu la série, vous vous souvenez sûrement que les personnages entament une discussion animée qui se termine par des coups. Pourtant, ce qui aurait dû rester une simple mise en scène, pour Bello n’est pas comme ça. L’acteur a déclaré qu’après cette « altercation » fictive, il avait des bleus et des blessures sur le corps. Mais ce n’est pas tout. Bello a indiqué qu’ils devaient l’assister dans un hôpital voisin et qu’il a ensuite disparu du projet.

Tito n’apparaît dans le premier épisode de la série que dans la deuxième saison et, selon Bello, cela n’a pas non plus eu d’explication de la part de l’équipe de production. « Du coup, ils ont coupé mon personnage car j’étais censé continuer dans le projet« , a déclaré l’acteur.