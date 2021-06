Inara Serra fait face à une mort certaine dans le nouveau roman ‘Firefly’ ‘Life Signs’

Émergeant de l’univers « Firefly », un nouveau roman lié à la série de science-fiction de courte durée de Joss Whedon diffusée sur Fox est récemment entré en orbite avec « Firefly: Life Signs » (Titan Books, 2021), et cette fois il est centré autour de l’intérêt amoureux de Captain Mal’s Companion et d’Inara Serra, membre de l’équipage de Serenity.

Inara a été interprétée par l’actrice Morena Baccarin dans l’émission télévisée « Firefly » de 2002-2003 et le long métrage « Serenity » de 2005, où elle est rapidement devenue un personnage préféré des fans.

Les Browncoats amateurs de livres doivent noter qu’il s’agit du quatrième livre original « Firefly » de l’auteur à succès du New York Times James Lovegrove (« Sherlock Holmes: The Stuff of Nightmares »), après « Big Damn Hero » (2018), « The Magnificent Nine » (2019), et » La machine fantôme » (2020).

Un cinquième roman dans l’univers écrit par Tim Lebbon (« Alien vs Predator: Armageddon ») et intitulé « Firefly: Generations » (Titan Books) est sorti en novembre 2020.

Voici le synopsis officiel de « Signes de vie » :

Quelques mois après qu’Inara ait quitté Serenity, Mal et l’équipage découvrent la raison de son départ soudain : elle est en train de mourir d’une maladie en phase terminale. Il s’agit du myélome de Kiehl, une forme rare de cancer du sang censément incurable. À travers leur choc et leur désespoir, ils apprennent qu’il y a des rumeurs selon lesquelles un scientifique aurait développé un remède à sa maladie, mais il a été déshonoré : incarcéré à vie sur la tristement célèbre planète prison de l’Alliance Atata.

Ici, la terraformation n’a pas pris correctement, le monde est donc un terrain vague gelé. Les détenus y sont abandonnés sans gardiens et laissés pour survivre du mieux qu’ils peuvent. Pour sauver Inara, l’équipage de Serenity doit infiltrer la prison…

« Firefly: Life Signs » de James Lovegrove est disponible dès maintenant chez Titan Books.

