Ina Garten’s ‘Go-To Holiday Dinner’ comprend une sauce avec «  seulement 4 ingrédients  »

Ina Garten, star de Food Network et auteur de livres de cuisine, en sait une ou deux 20 – sur la préparation d’un repas des fêtes. Quand le mois de décembre arrive et que les vacances battent leur plein, l’hôte de longue date de Contessa aux pieds nus aime impressionner ses convives avec un repas spécial. Mais à la manière de Barefoot Contessa, son approche n’est pas compliquée.

Ina Garten est tout au sujet de la nourriture simple et divertissante détendue

Regardez un épisode de Contessa aux pieds nus ou feuilletez l’un des livres de cuisine de Garten pour voir qu’elle ne parle pas de nourriture «raffinée». Vêtue d’une de ses chemises boutonnées emblématiques, elle prépare des repas dans sa «grange» des Hamptons.

Son approche de la nourriture et de l’organisation de fêtes remonte à ce qu’elle a appris à diriger Barefoot Contessa, un marché de spécialités alimentaires, pendant près de 20 ans.

«Quand je faisais des choses fantaisistes dans le magasin, personne ne les achetait vraiment», a-t-elle dit un jour à Food Network. «Les gens voulaient du poulet rôti et des carottes rôties.»

Même les slogans de Garten sont un clin d’œil à la façon dont elle cuisine et divertit. Elle dit: « Est-ce que c’est facile? » et rassure les téléspectateurs sur le fait que « acheté en magasin, c’est bien. »

Le menu du dîner de vacances de la Contessa aux pieds nus n’est pas « compliqué »

Garten prouve une fois de plus qu’un repas n’a pas besoin d’être chronophage ou de 100 étapes pour être délicieux. La célèbre chef a partagé sur son site Web Barefoot Contessa ce qu’elle aime faire pour les vacances.

Dans un article intitulé «Holiday Dinner» publié le 22 décembre 2015, Garten a partagé un menu qui, selon elle, «épatera» les invités. La meilleure partie est que cela ne prend pas longtemps à faire et que tout peut être fait avec un seul four.

«Les vacances sont le moment de tout mettre en œuvre et de préparer un dîner qui épatera simplement vos invités», dit-elle. «Mais cela ne veut pas dire que votre menu doit être compliqué!

«Mon dîner de vacances préféré est un filet de bœuf rôti avec sauce au gorgonzola, des tomates cerises rôties et des pommes de terre écrasées au parmesan», dit-elle. «Le bœuf prend 5 minutes à préparer et cuit dans un four chaud pendant 25 minutes, et la sauce ne contient que quatre ingrédients (plus du sel et du poivre).

Elle a poursuivi: «De plus, vous n’avez besoin que d’un seul four – le rôti de bœuf au four, les tomates rôties pendant 15 minutes pendant que le bœuf repose, et les pommes de terre et la sauce Gorgonzola sont cuites sur la cuisinière. Un dîner de vacances parfait et sans larmes!

Les plats sont présentés dans les premier et deuxième livres de cuisine de Garten, Le livre de recettes Barefoot Contessa (1999) et Parties Contessa aux pieds nus! (2001). Aujourd’hui, la femme de 72 ans est l’auteur de 12 livres de cuisine et de comptage, son plus récent étant celui de 2020 Nourriture réconfortante moderne.

Ina Garten adore faire de l’écorce de chocolat pendant les vacances

Le menu des fêtes de Barefoot Contessa ne serait pas complet sans quelque chose de sucré. Quand c’est elle qui assiste à une fête de Noël au lieu d’en organiser une, Garten apporte de l’écorce de chocolat.

«C’est sucré, salé, croquant et moelleux – tout à la fois – et si facile à préparer», dit-elle. « Qui ne serait pas ravi d’avoir ça pour Noël? »

Ses projets pour les vacances en 2020 sont différents des années passées. Au lieu d’assister à une fête traditionnelle des fêtes, Garten fait plus de divertissements en plein air.