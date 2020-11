Ina Garten vient de donner aux fans une visite rare de sa cuisine de grange d’arrière-cour

Ina Garten est née à Brooklyn, New York, en 1948. Trente ans plus tard, Garten travaillait sur les politiques d’énergie nucléaire pour la Maison Blanche lorsqu’elle a pris une décision qui allait changer sa vie et sa carrière. Elle et son mari ont acheté une petite épicerie spécialisée dans les Hamptons. Ils l’ont appelé «Contessa aux pieds nus», et c’est ainsi qu’Ina Garten a obtenu son surnom bien-aimé.

En 1999, Garten a publié Le livre de recettes Barefoot Contessa, son premier de nombreux livres de cuisine. Quelques années plus tard, elle a reçu sa propre émission de cuisine sur Food Network. Contessa aux pieds nus se prépare à sortir la 27e saison de la série. Découvrez ce que la célébrité populaire a fait et les secrets qu’elle a récemment partagés lors de la rare visite de la cuisine de sa grange.

« Modern Comfort Food » d’Ina Garten

Ina Garten | Nathan Congleton / Banque de photos NBC / NBCU

Lorsque Garten a commencé à planifier son dernier livre, elle a remarqué que la publication devait sortir pendant l’élection présidentielle de 2020. Elle a expliqué en plaisantant qu’elle supposait que les gens auraient besoin de plats réconfortants, mais qu’elle n’avait aucune idée à quel point elle aurait raison.

Le dernier livre de cuisine de Garten, Nourriture réconfortante moderne, est arrivé sur les tablettes en octobre dernier. La célébrité populaire a inclus plus de 80 nouvelles recettes, accompagnées de paroles de sagesse, pour ses fans et ses lecteurs.

«La nourriture a une capacité presque magique de nous réconforter, de nous apaiser et de nous rassembler de tant de façons», a déclaré Garten à propos de son inspiration derrière Nourriture réconfortante moderne. «Nous célébrons les occasions spéciales avec de la nourriture – un gâteau d’anniversaire ou une grosse dinde rôtie – et nous nous tournons également vers la nourriture pour le réconfort lors d’occasions pas si heureuses, une livraison de pâtisseries à un membre de la famille qui est sous le temps, ou une maison dîner pour un ami qui passe un moment difficile. La nourriture peut être bien plus qu’une simple nourriture.

Le sentiment réfléchi de Garten se retrouve dans chaque sélection de son dernier projet. Les pommes de terre rôties à l’anglaise d’Emily, les crevettes et les linguines Fra Diavolo et les enchiladas au poulet au fromage ne sont que quelques-unes des délicieuses recettes que partage Garten. De plus, elle inclut même quelques-unes de ses recettes de cocktails préférées.

Dans la cuisine d’Ina Garten

Le spectacle d’Ina Garten, Contessa aux pieds nus, est à l’antenne depuis 26 saisons et, au fil des ans, elle a remporté plusieurs Emmys pour l’hôte culinaire exceptionnel. De nombreuses personnes ont vu sa cuisine, mais récemment, elle a offert aux fans une visite exclusive d’un autre espace de cuisson.

Comme de nombreux téléspectateurs fidèles le savent déjà, Garten a toute une grange dédiée à ses causes culinaires. Elle a expliqué le luxe de verrouiller la porte et de laisser le travail dans la grange. Depuis que Garten est passé à cet espace, les téléspectateurs n’ont plus d’aperçus ou d’images intérieures de la vie à la maison du célèbre cuisinier. Cependant, sa récente visite virtuelle a montré à son public la pelouse tentaculaire et la belle maison face à l’espace de cuisson dédié. Au cours de la tournée, Garten a partagé tous ses meilleurs secrets en matière de cuisine et de cuisine.

Les trucs et astuces d’Ina Garten pour la cuisine

Au cours de sa tournée, l’auteur a mis en valeur son expertise, ses connaissances et sa passion.

Elle a expliqué comment elle garde sa cuisine organisée, avec de la nourriture d’un côté et de l’équipement de l’autre. Garten a également passé en revue les ingrédients de base qu’elle garde toujours sur la table pendant la cuisson ou la pâtisserie, comme les citrons et les œufs. Ils fonctionnent mieux à température ambiante, a-t-elle expliqué.

Enfin, Garten a discuté de certains de ses articles préférés à utiliser dans la cuisine. Des blocs de boucherie en bois et un moulin à nourriture ne sont que deux éléments essentiels pour elle.

De son organisation à son exécution, il est clair qu’Ina Garten sait ce qu’elle fait dans la cuisine.