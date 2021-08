Ina Garten publie des photos de retour du voyage sur la route des années 70 qu’elle a pris avec Jeffrey

Parlez d’un festin mobile !

Ina Garten a partagé une délicieuse série de photos de retour jeudi via Instagram, mettant en scène elle-même et son mari Jeffrey en train de faire un voyage de camping de quatre mois en Europe en 1971, et nous ne pourrions être plus charmés.

« ROUTE VOYAGE !! » a-t-elle écrit dans la légende de la série d’images (cliquez pour faire défiler).

On adore ce look ! Non seulement ces photos sont des carrés classiques avec des bords blancs, mais nous voyons le jeune couple (et leur véhicule) dans toute leur splendeur des années 70.

La première photo montre Garten en lunettes de soleil, posé devant une tente pour chiots, la Renault 4 rouge du couple (« Nous l’avons adorée! » dit-elle dans les commentaires) à hayon en arrière-plan. La voiture est également une sorte de star sur ces images, apparaissant sur la photo n ° 2, qui montre Jeffrey debout à l’arrière du véhicule, avec une scène de montagne dramatique au loin.

Et enfin, nous voyons Garten dans son élément : à l’intérieur de la tente, peut-être en train de préparer une sorte de repas, un carton de Coca-Cola à côté. (Une tranche d’Amérique pendant ce séjour en Europe.)

Nous ne pouvons qu’imaginer l’expérience de liaison que ces deux-là ont dû vivre dans cette (raisonnablement) petite voiture, cette (définitivement) petite tente, voyageant ensemble pendant toutes ces semaines. Le couple s’est rencontré quand elle avait 15 ans et rendait visite à son frère au Dartmouth College; Jeffrey y était étudiant. Ils sont mariés depuis fin 1968.

Ce n’est pas la première fois que Garten, 73 ans, partage une photo de ce voyage de camping ; en 2018, alors qu’ils célébraient leur 50e anniversaire de mariage, elle a posté cette photo de la route en écrivant : « Et puis il y a eu le voyage de camping de quatre mois en Europe en 1971. Et ces tenues et les cheveux des années 70 ?? »

Comme elle l’a dit AUJOURD’HUI lors d’une visite au studio à l’époque, « Si nous pouvons survivre dans une tente pendant quatre mois, nous pouvons survivre à tout. »

Mais ce n’est pas la seule chose que Garten nous a préparée. Comme elle le note dans la légende : « Avec tout le monde qui voyage (en toute sécurité, j’espère !), j’ai créé une liste de lecture amusante pour votre voyage. Cela me rappelle le voyage de camping de quatre mois que Jeffrey et moi avons fait au début des années 70. (Comment à propos de ces cheveux des années 70 ???) Ça s’appelle « Road Trip ! » et il est disponible sur @applemusic , @spotify et @pandora . J’espère que vous l’aimerez !! »

Alors, quels morceaux Garten a-t-il soigneusement sélectionnés ? Disons qu’ils sont très de cette époque, de « Like a Rolling Stone » de Bob Dylan à « Bridge Over Troubled Water » de Simon & Garfunkel, « Homeward Bound » et « Mrs. Robinson » à un couple de Joni Mitchell : « You Turn Me On I’m A Radio » et « Both Sides Now ». Mais il y en a quelques-uns hors des sentiers battus, de « I Wonder » et « Sugar Man » de Rodriguez et « Free Fallin' » de Tom Petty.

Les commentateurs ont applaudi positivement ces photos amusantes. @katiecouricmedia a écrit, « OMG CES PICS » et l’auteur Jenny Han a écrit, « OMG nouvelles photos d’Ina et Jeffrey !?!? » Et comme l’ont noté quelques commentateurs, Garten porte définitivement le look d’Ali McGraw des années 1970.

On dirait que nous sommes tous faim pour plus!

