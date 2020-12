Ina Garten ne prévoit pas de rouvrir son magasin Barefoot Contessa

Ina Garten est une star du réseau alimentaire. Elle héberge Contessa aux pieds nus et dit aux téléspectateurs « acheté en magasin, c’est bien. » Quand elle ne filme pas les épisodes de son émission de cuisine, elle teste de nouvelles recettes de livres de cuisine.

Ina Garten cuisine Aujourd’hui Saison 66 | Nathan Congleton / Banque de photos NBC / NBCU

La femme de 72 ans a déjà dirigé sa propre entreprise, une épicerie spécialisée nommée Barefoot Contessa à East Hampton, New York. Maintenant animatrice de sa propre émission de cuisine, Garten n’a pas l’intention de rouvrir jamais Barefoot Contessa

Ina Garten a acheté Barefoot Contessa en 1978

Garten a quitté un emploi d’analyste budgétaire à Washington, DC, pour gérer sa propre épicerie de 300 pieds carrés. Elle avait été malheureuse dans son travail et voulait faire un changement. Alors, quand elle a vu une annonce dans un journal pour un magasin à Westhampton, New York, elle s’y est rendue en voiture et l’a achetée.

Selon The Cut, Garten a déménagé plus tard le magasin à East Hampton en 1985. Elle habite toujours East Hampton, mais elle ne possède plus Barefoot Contessa.

La star de Food Network a vendu Barefoot Contessa en 1996

Garten a vendu Barefoot Contessa à deux de ses employés – le directeur et l’un des cuisiniers – en 1996. Elle avait passé près de deux décennies à diriger Barefoot Contessa et à cuisiner de la nourriture pour les autres résidents de Hampton.

Boutique Barefoot Contessa d’Ina Garten | Matthew Peyton / Getty Images

Après que Garten ait vendu Barefoot Contessa, il est resté ouvert pendant que sa carrière allait dans une autre nouvelle direction. Elle a ensuite écrit un livre de cuisine qui est sorti en 1999.

Quant à Barefoot Contessa, le magasin a fermé définitivement en 2003, un an après la première de l’émission télévisée du même nom de Garten sur Food Network.

Ina Garten n’a pas l’intention de rouvrir un jour le magasin

Visiter le marché de Garten appartient au passé. Garten n’a pas l’intention de rouvrir Barefoot Contessa ou tout autre magasin similaire.

« J’ai passé un moment merveilleux. J’avais un magasin d’aliments spécialisés depuis près de 20 ans », a déclaré Garten à Today en 2017.« J’aimais chaque minute et c’était vraiment la base de mes livres de cuisine maintenant. Mais je pense que c’était alors et c’est maintenant. J’adore écrire des livres de cuisine. »

L’animatrice de l’émission de cuisine a vendu son magasin puis a pris un an de congé sans vraiment savoir quoi faire ensuite. Tout en réfléchissant à ses options, Garten a écrit son premier livre de cuisine.

Elle remplissait ses pages de recettes qu’elle avait passé des années à perfectionner chez Barefoot Contessa. Sorti en avril 1999, Le livre de recettes Barefoot Contessa conduit à un deuxième livre de cuisine et à l’émission télévisée de Garten.

Regardez « Something’s Gotta Give » pour voir un magasin inspiré de Barefoot Contessa

Les fans ne pourront peut-être pas franchir les portes de Barefoot Contessa mais ils peuvent cependant regarder Quelque chose doit donner. La directrice Nancy Meyers a basé le marché sur le magasin de Garten.

Elle avait l’intention de filmer une scène où les personnages du film se rendent dans un charmant marché français du magasin Barefoot Contessa. Cependant, le magasin a fermé avant que cela puisse arriver. Meyers a donc construit un faux magasin en utilisant le lieu d’affaires de Garten comme source d’inspiration.

