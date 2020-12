Ina Garten évite de cuisiner avec ces 2 ingrédients lorsqu’elle organise un dîner

Ina Garten rend l’organisation de dîners facile et vraiment amusante Contessa aux pieds nus. Au cours de toutes ses années à organiser des fêtes pour ses amis et sa famille, Garten a appris à éviter quelques ingrédients. Et, non, l’un d’eux n’est pas de la coriandre, l’herbe que Garten ne supporte pas.

Ina Garten prend la parole au New Yorker Festival 2019 | Brad Barket / Getty Images pour The New Yorker

L’hôte ‘Barefoot Contessa’ évite les graines de pavot et les épinards

Garten, qui a hébergé Contessa aux pieds nus depuis 2002 et organise des dîners depuis encore plus longtemps, se fait un devoir de ne pas cuisiner avec deux choses, les épinards et les graines de pavot.

Elle cuisine avec les ingrédients mais pas lorsqu’elle reçoit des invités pour un repas. Pourquoi? Pas à cause de la saveur, mais parce qu’ils restent coincés dans les dents des gens.

«J’ai tendance à ne pas faire des choses avec des épinards pour que les gens ne les prennent pas entre les dents. Ou des graines de pavot », a-t-elle dit un jour à Food Network.

Ce n’est pas une raison particulièrement excitante, mais une raison qui fait du célèbre chef un expert des dîners. Elle pense à tout ce qui rend une fête réussie jusque dans les moindres détails.

CONNEXES: Ina Garten révèle les plats qu’elle ne fera jamais

Ina Garten sert des plats « extraordinaires » achetés en magasin lors de dîners

Comme le savent tous ceux qui ont regardé l’émission de cuisine de la star de Food Network, Garten est un partisan des aliments achetés en magasin. Elle dit souvent que «acheté en magasin, c’est bien» sur Contessa aux pieds nus. En fait, elle l’a tellement dit au fil des ans que c’est devenu l’un de ses slogans en plus de « C’est facile? »

Quand elle a des amis pour un repas, Garten ne fait pas tout à partir de zéro. Au lieu de cela, elle sert un mélange d’aliments faits maison et achetés en magasin. Cependant, Garten s’assure que tout ce qu’elle achète est très spécial.

Ina Garten sur Dimanche aujourd’hui avec Willie Geist Saison 31 | Banque de photos Mike Smith / NBC / NBCU

CONNEXES: Ina Garten et son mari « ne vivent pas toujours au même endroit »: voici comment ils le font fonctionner

«J’aime trouver quelque chose d’extraordinaire que vous pouvez acheter, tel quel et servir», a-t-elle déclaré à Kitchn en 2018 tout en faisant la promotion de son livre de cuisine, Cuisinez comme un pro. «Mon mantra est toujours Vos amis ne s’amusent pas plus si vous passez une journée à faire des tartes au citron meringuée, quand vous pouvez en acheter de délicieuses dans une bonne boulangerie. »

«Choisissez simplement des choses spéciales», a-t-elle conseillé. «Passez du temps à chercher des choses dans votre ville natale que vous pouvez simplement acheter et servir telles quelles. Je suis plutôt fan de ça.

Lorsqu’elle reçoit des gens, Garten prépare un menu qui comprend deux ou trois plats faits maison. Le reste, elle achète ou assemble.

Le conseil divertissant d’Ina Garten est de « garder les choses vraiment simples »

Garten, ou Barefoot Contessa, a offert de nombreux conseils divertissants et culinaires au fil des ans. Mais l’un de ses plus importants est de tout simplifier. La nourriture, les arrangements de table et les boissons ne devraient jamais être compliqués.

«Restez très simple», a-t-elle déclaré à Food Network. «Les gens préfèrent la nourriture simple, et c’est plus facile à préparer.»

N’essayez pas non plus d’impressionner vos invités avec un repas raffiné. Garten conseille de s’en tenir au familier car c’est moins stressant.

CONNEXES: Ina Garten révèle le 1 ingrédient « La plupart des gens utilisent mal » et comment l’utiliser correctement