Ina Garten a une «  nouvelle appréciation  » pour 1 aliment à cause du coronavirus

La nourriture est le métier d’Ina Garten. Elle est une star de Food Network et un auteur de livres de cuisine à succès. En tant qu’hôte de longue date de Contessa aux pieds nus, la femme de 72 ans partage ses recettes et ses astuces.

Mais en tant que personne qui aime passer du temps dans la cuisine, même elle en a assez. C’est là que les repas rapides et faciles entrent en jeu. Pour Garten, cela signifie se tourner vers quelque chose qu’elle n’a pas aimé dans le passé.

Ina Garten offre des conseils sur la façon de cuisiner des articles de garde-manger aléatoires

Ina Garten fait un segment de cuisine sur Aujourd’hui Saison 66 | Nathan Congleton / Banque de photos NBC / NBCU

Chef célèbre avec des décennies d’expérience, Garten alias le Barefoot Contessa, sait beaucoup sur la cuisine. Lorsque le verrouillage a commencé en mars 2020 à cause du coronavirus, elle, comme beaucoup d’autres, s’est tournée vers les articles de garde-manger pour la nourriture.

Entre le partage de son propre garde-manger de quarantaine, Garten a aidé ses 2 millions d’abonnés Instagram à préparer des repas à partir des articles aléatoires qu’ils avaient dans leurs propres cuisines. Elle a également fourni un peu d’humour lorsqu’une vidéo de Garten préparant un énorme cocktail est devenue virale.

L’hôte ‘Barefoot Contessa’ apprécie davantage les restes

Lors d’une interview avec 1A de NPR le 22 décembre 2020 – elle et le 52e anniversaire de mariage de Jeffrey Garten -, la Contessa aux pieds nus a expliqué comment sa relation avec la nourriture avait changé à cause du COVID-19. Plus précisément, comment elle en est venue à apprécier les restes, quelque chose qu’elle a avoué ne pas aimer avant le verrouillage.

«J’ai toujours détesté les restes, mais j’ai constaté que si nous devons préparer le déjeuner et le dîner tous les jours, c’est à peu près ce que j’ai fait, en plus de travailler sur des livres, la télévision et tout ce que je faire, j’ai en quelque sorte acquis une nouvelle appréciation pour les restes », dit-elle.

Garten a poursuivi en disant qu’elle était maintenant meilleure pour transformer les restes en un plat complètement différent.

«Je suis meilleur pour trouver un moyen d’utiliser quelque chose qui reste d’une nouvelle manière. Ça a été amusant. Cela a été un nouveau défi », a-t-elle déclaré.

Le dîner de vacances facile d’Ina Garten ne nécessite pas d’allumer la cuisinière

Pour ceux qui n’ont pas envie de préparer un gros repas des Fêtes mais qui veulent fêter sans avoir recours aux plats à emporter, Garten a la réponse. Au cours de la même interview, elle a partagé un repas qu’elle et Jeffrey ont eu récemment.

Il se composait d’une planche de charcuterie qu’elle assemblait avec du salami, du cheddar, du prosciutto et d’autres choses à grignoter. Pour l’accompagner, Garten a fait une «grande salade verte» qu’elle a mélangée avec une vinaigrette.

Elle a ouvert une bouteille de vin et c’était le dîner. Garten «n’a jamais allumé la cuisinière» et «c’était une fête». Comme elle le dit sur Contessa aux pieds nus, « Est-ce que c’est facile? »

Pour ceux qui veulent faire un peu de cuisine, essayez le dîner de vacances de Garten, insiste-t-elle, «n’est pas compliqué». Et quand tout le reste échoue, souvenez-vous de l’un des célèbres de Garten Contessa aux pieds nus phrases, « acheté en magasin, c’est bien. »

