Ina Garten a fait ce «  magnifique  » dessert avec Taylor Swift qui lui a rappelé l’auteur-compositeur

Contessa aux pieds nus star, Ina Garten s’est certainement fait un nom dans l’industrie alimentaire. Avec 2,9 millions d’abonnés Instagram, Garten est devenue connue pour ses recettes délicieuses et réconfortantes. Les fans jaillissent constamment de ses photos dignes de bave et font de leur mieux pour reproduire les recettes trouvées dans ses nombreux livres de cuisine. Garten a même quelques amis célèbres qui sont fans de son travail.

Ina Garten | Lloyd Bishop / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images

Grâce au succès de Garten à la télévision et sur Instagram, elle a eu l’occasion de développer des relations avec des personnes célèbres. le Contessa aux pieds nus La star a pu rencontrer et avoir une conversation avec Michelle Obama alors qu’elle était encore la Première Dame et filmer une émission spéciale d’une heure où elle préparait un repas avec le chef de la Maison Blanche. Garten a également eu l’occasion de se connecter avec l’acteur, comédien et écrivain, Tina Fey, et elle a déclaré que le Méchantes filles star était la personne la plus drôle qu’elle ait jamais rencontrée.

Ina Garten et Taylor Swift ont un grand respect l’un pour l’autre

Garten a également trouvé un ami dans l’auteur-compositeur-interprète, Taylor Swift. Swifties se souviendra que le folklore l’artiste a publié une photo d’elle-même et du chef sur Instagram. Mais le couple n’a pas simplement traîné, ils ont en fait concocté une recette ensemble. Dans une conversation avec People, Garten a révélé que la chanteuse «cardigan» avait des préférences assez inhabituelles en ce qui concerne les recettes qu’elle aime faire.

«Qui n’aime pas Taylor Swift?» Garten a été interrogée sur son opinion sur le rouge chanteur. «Elle s’est présentée pour une séance photo à la grange et nous étions tous comme » Oh mon Dieu « . Avant le tournage, mon publiciste a demandé à son peuple: «Qu’est-ce que Taylor aime faire? et ils ont dit «rosbif, pain aux dattes et poisson rôti à la moutarde». Et mon publiciste a dit: « Cela ressemble à un homme de 82 ans ».

La star de « Barefoot Contessa » a révélé quelle recette elle avait faite avec Swift

Finalement, Garten a pris la décision exécutive de choisir une recette de dessert qu’elle pourrait préparer avec Swift. Comme Swift s’est décrite comme une boulangère passionnée et prépare des friandises pour sa famille, ses amis et même ses fans, le Contessa aux pieds nus star a probablement pris la bonne décision. En fait, le chef a partagé que le dessert s’était si bien passé qu’il lui rappelait Swift.

«Nous avons fini par faire de la pavlova avec de la meringue, de la crème fouettée et des baies. Cela m’a juste rappelé Taylor parce que c’était tellement magnifique », a révélé Garten. «Et nous avons fait le poisson rôti à la moutarde. C’était tellement amusant. Elle a ensuite envoyé à tout le monde des cadeaux pour le personnel. »

Est-ce que Swift et Garten cuisineront à nouveau ensemble?

Garten a continué à parler de la personnalité de Swift et a donné un aperçu de ce qui a fait le succès du chanteur. «Le truc avec Taylor, c’est qu’elle dirige sa propre entreprise et qu’elle prend toutes ses propres décisions; elle est si intelligente et si délibérée qu’elle se soucie vraiment de la façon dont les gens réagissent à son message », a ajouté Garten. «Elle est au-delà de l’authenticité.» De toute évidence, Garten et Swift ont beaucoup de respect l’un pour l’autre. Cela signifie peut-être que les fans peuvent s’attendre à ce qu’ils se réunissent pour une cuisine spéciale à l’avenir.