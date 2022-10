In The Know de Mike Judge: intrigue, distribution et tout ce que nous savons

Peacock a créé sa première série animée pour adultes et se tourne vers un hitmaker établi. Beavis et Butthead et roi de la collinec’est Mike juge crée Au courant pour le streamer.





Le projet marque la dernière entrée dans l’année de travail chargée de Judge. En juin 2022, le créateur a relancé Beavis et Butthead pour le film original de Paramount+ Beavis et Butthead font l’univers. Une nouvelle saison du hit animé original a ensuite été publiée en août. Toutes les quelques années, nous entendons des rumeurs sur un roi de la colline relance également, bien que la dernière mise à jour de septembre 2022 semble indiquer qu’elle n’avancera pas.

FILM VIDÉO DU JOUR

Pour Au courant, Judge fait équipe avec d’anciens collaborateurs. Greg Daniels, qui a co-créé roi de la colline avec Judge (et plus célèbre a développé l’adaptation américaine de Le bureau), sera le producteur exécutif. Zach Woods, qui a joué dans l’action en direct de Judge Silicon Valley, est également à bord pour produire exécutif avec Brandon Gardner. Contrairement aux autres œuvres animées de Judge, Au courant mettra en vedette des marionnettes en stop-motion, un genre qui a pris de l’ampleur dans le monde de l’animation pour adultes.

Maintenant, regardons tout ce que nous savons sur Au courant (sans jeu de mots). Que peut-on attendre de l’intrigue ? Qui est au casting ? Quand et où sortira la série ?





Au courant : l’intrigue

Radio Nationale Publique

Comme il est encore au début du développement, les détails de l’intrigue sont légers. Nous avons une description officielle d’Universal Television, qui se lit comme suit :

« Lauren Caspian est la troisième animatrice la plus populaire de NPR. C’est un nimrod bien intentionné et hypocrite, tout comme vous et moi. C’est aussi une marionnette en stop motion. Chaque épisode suit la réalisation d’un épisode de l’émission de Lauren Au courant, dans lequel Lauren mène des entretiens approfondis avec des invités humains du monde réel. Lauren collabore avec une équipe diversifiée d’employés de NPR. Ce sont aussi des marionnettes et des nimrods.

À partir de cette description, nous pouvons déduire que la série sera probablement un envoi de la programmation NPR réelle. Cela suivrait la façon dont les séries précédentes de Judge font la satire ou commentent certains aspects de la société. Beavis et Butthead métalleux adolescents satirisés des années 90, roi de la colline joué sur la vie ouvrière de banlieue, et Silicon Valley startups technologiques parodiées. De plus, bien qu’elle soit annoncée uniquement comme une série animée pour adultes, l’élément « invités humains du monde réel » de la description indique que la série pourrait potentiellement mélanger l’action en direct avec l’animation de marionnettes en stop-motion.

Bien que le travail de Judge ne soit peut-être pas aussi torride que d’autres incontournables animés pour adultes comme Gars de la famille ou Parc du Sud, il est toujours un nom établi dans l’industrie et un choix solide pour diriger la première série animée pour adultes de Peacock. Plus d’informations sur l’intrigue seront probablement publiées à mesure que nous nous rapprochons de la date de sortie.

Au courant : le casting

MTV

Au moment d’écrire ces lignes, il n’y a aucune confirmation quant aux membres de la distribution qui joueront quels rôles. Nous connaissons également un seul personnage confirmé de la description, le plomb Lauren Caspian. Le juge et producteur exécutif Zach Woods devrait exprimer les personnages de la série, bien que nous ne sachions pas encore quels rôles. D’après les travaux antérieurs de Judge, on peut deviner qu’il jouera probablement le rôle principal, en plus d’éventuels personnages secondaires.

Le juge a exprimé à la fois Beavis et Butt-head, ainsi que des personnages supplémentaires, le principal McVicker, l’enseignant David Van Driessen, l’entraîneur Buzzcut et le voisin Tom Anderson (dont la voix est presque identique à Hank Hill). En parlant de Hank Hill, Judge l’a exprimé ainsi que le voisin préféré des fans Jeff Boomhauer dans roi de la colline. Zach Woods a fait des rôles de voix d’invité dans Les Simpsons et Grande Bouche mais n’a eu aucun rôle de voix principal. Il n’est pas étranger à la comédie, apparaissant à la fois dans Judge’s Silicon Valley ainsi que les trois dernières saisons de Le bureau comme Gabe Lewis.

Nous pouvons nous attendre à apprendre des castings supplémentaires (ainsi que si Judge joue effectivement le rôle principal comme il est connu pour le faire) dans les mois à venir précédant la sortie.

CNB

Au courant a été annoncé par Peacock en septembre 2022, il est donc probablement très tôt dans la production. En conséquence, il n’y a pas encore de date de sortie confirmée. Cependant, compte tenu du calendrier de l’animation, nous pouvons raisonnablement anticiper une date de sortie de 2023 ou 2024. Cela pourrait être à revoir en fonction de la logistique de l’animation de marionnettes en stop-motion.

Au courant marquera en fait la cinquième série animée de Judge. Tout le monde sait Beavis et Butthead et roi de la collinemais ses deux dernières séries semblent rester dans l’obscurité. La famille Goode centré sur une famille libérale dans le même esprit que roi de la colline et les collines plus conservatrices. Il n’a été diffusé qu’une seule saison sur ABC en 2009 avant l’annulation. Contes du bus de tournée a présenté un regard de style documentaire sur des musiciens réels, où l’animation était mélangée à des nouvelles réelles et à des séquences d’interviews. Cela a été diffusé sur Cinemax pendant deux saisons en 2017 et 2018.