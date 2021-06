In the Heights Review : une superbe adaptation de la comédie musicale à succès de Broadway

Les dramaturges Lin-Manuel Miranda et Quiara Alegría Hudes, lauréats du prix Pulitzer, présentent leur succès à Broadway, Dans les hauteurs, au grand écran avec un succès fulgurant. Son témoignage sincère du quartier de Washington Heights à New York, de ses habitants diversifiés et de sa culture vibrante est une joie absolue à voir. L’histoire suit un groupe de rêveurs très unis pendant plusieurs jours dans leur pâté de maisons bien-aimé. Ils chantent, dansent et rappent depuis les bodegas des magasins du coin jusqu’aux rues crachant des bouches d’incendie. Réalisateur Jon M. Chu (Asiatiques riches et fous) capture brillamment la magie de la comédie musicale sans manquer un battement ou un pas.

Dans les hauteurs a quatre personnages principaux qui ont grandi ensemble sous les soins affectueux d’Abuela Claudia (Olga Merediz), une femme gentille qui n’avait pas d’enfants, mais qui gardait un œil vigilant sur la jeunesse du quartier. Usnavi de la Vega (Anthony Ramos) a perdu ses parents très tôt. Il est propriétaire de la bodega du coin, mais rêve de retourner dans le bar délabré de son père en République dominicaine. Il est amoureux de la belle Vanessa (Melissa Barrera), une employée de salon de manucure et une créatrice de mode en difficulté, désespérée de déménager au centre-ville. Nina (Leslie Grace) était l’enfant la plus intelligente du quartier. Elle a été acceptée à Stanford. Réaliser les espoirs de son père immigrant, Kevin (Jimmy Smits), propriétaire d’un service de voitures livrées. Ensuite, nous avons Benny (Corey Hawkins), il travaille comme répartiteur pour Kevin et a toujours été amoureux de Nina.

La majorité de l’intrigue se déroule sur trois jours d’été torrides précédant une panne d’électricité dans toute la ville. Usnavi a finalement économisé suffisamment pour racheter le bar caribéen de son père en bord de mer. Nina rentre chez elle après une horrible année de première année à Stanford. Où elle a fait face à une discrimination constante en tant que pauvre fille de Boricua. Vanessa a l’argent pour obtenir un studio dans le West Village, mais ne peut pas passer le contrôle de crédit et de revenus. Benny sent que Nina cache quelque chose. Elle ne sait pas que son père a tiré parti de son entreprise pour payer ses frais de scolarité coûteux. Tous les mondes entrent en collision alors que la chaleur intense et les émotions brutes conduisent à une série d’événements qui changent la vie du groupe.

Dans les hauteurs est un excellent suivi de Hamilton de Lin-Manuel Miranda, qui produit et a un petit rôle de soutien en tant que vendeur de piragua (glace pilée aromatisée). Les numéros musicaux sont bien exécutés avec une chorégraphie somptueuse et époustouflante. Ils vont d’appartements intimes à plusieurs rues où tout le quartier participe. Cela aide d’avoir Anthony Ramos, qui a également joué dans la production théâtrale, comme point focal. Il a l’habileté dramatique et le talent musical pour ancrer tout type de scène. Le film ne se sent jamais gonflé car le scénario revient toujours au point de vue d’Usnavi.

Dans les hauteurs célèbre les contributions culturelles de sa communauté d’immigrants. La nourriture, la langue, la mode, l’art et la danse proviennent de la soupe multiethnique de Washington Heights. J’y ai vécu huit ans. C’est le premier film grand public à montrer l’incroyable diversité du quartier sous un jour purement positif. Hollywood dépeint rarement Manhattan au-dessus de la 96e rue. C’est un jeu de balle complètement différent de ce qui est vu sur Amis et Seinfeld rediffusions. Dans les hauteurs ouvrira les yeux et les cœurs à une expérience différente qui est aussi uniquement américaine.

Ma seule critique pour ce film est la longueur. Il semble plus long que les deux heures et treize minutes d’exécution. Le chant et la danse sont excellents, mais certaines scènes auraient pu être tronquées pour aider le rythme. Cela est particulièrement évident dans un acte final qui s’éternise. Dans les hauteurs est produit par 5000 Broadway Productions, Likely Story et Scott Sanders Productions. Il sortira simultanément en salles et sur HBO Max le 10 juin par Warner Bros.

Sujets : Dans les hauteurs, HBO Max, Streaming

Les points de vue et opinions exprimés dans cet article sont ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la position officielle de 45secondes.fr.