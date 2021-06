In The Heights : Lin-Manuel Miranda déplore le manque de diversité

Lin-Manuel Miranda a présenté son point de vue sur la récente controverse entourant « In The Heights », adaptation de sa célèbre comédie musicale de Broadway, dont il s’est excusé pour le manque de représentation des personnages afro-latins. Miranda est la productrice de ce film, qui est une révision de la comédie musicale qui a fait ses débuts en 2008.

Réalisé par Jon M. Chu (responsable du film acclamé par la critique « Crazy Rich Asians ») « In The Heights » a été très attendu comme « une célébration de la culture latino aux États-Unis », étant un blockbuster qui cherche à donner de la visibilité à la race minorités.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Netflix publie une bande-annonce complète pour « Trollhunters: Rise of the Titans »

Cependant, depuis que « In The Heights » est sorti en salles la semaine dernière, certains critiques soulignent le manque d’acteurs afro-latinos dans la distribution principale. Le film se déroule dans le quartier de Washington Heights à New York, qui compte la population dominicaine-américaine la plus élevée des États-Unis, avec une forte proportion de personnes s’identifiant comme afro-latinos.

Parmi le large éventail de personnages, les seuls acteurs de couleur dans tout le film sont Corey Hawkins et Leslie Grace, dont les rôles ne sont pas aussi étendus que ceux de leurs pairs. Lin-Manuel Miranda a présenté via Twitter une réponse à ces critiques, assurant que le film servirait à « peindre une mosaïque de cette communauté », mais finalement « a échoué » dans ses objectifs.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Même David Lynch n’a pas compris « Mulholland Drive », selon Justin Theroux

Miranda assure qu’au moment d’écrire « In The Heights », il l’a fait parce qu’il ne se sentait pas considéré comme latino et qu’il recherchait une plus grande visibilité pour sa communauté. « J’entends la douleur et la frustration du ‘colorisme’, de me sentir encore invisible dans les commentaires. Il a entendu que sans la représentation des Afro-Latinos, le travail se sent extractif dans une communauté que nous voulions tellement représenter avec fierté et joie », dit-il.

Ce n’est pas la première fois qu’un film est ainsi critiqué pour son manque de représentation raciale. Jon M. Chu lui-même a été critiqué avec «Crazy Rich Asians» en 2018 en présentant un casting principalement originaire d’Asie de l’Est, lorsque la ville de Singapour était l’une des variétés raciales les plus étendues du continent asiatique.