« In The Heights » dévoile une nouvelle bande-annonce lors des Oscars 2021

Après le succès accumulé avec l’enregistrement de «Hamilton» sur Disney +, Lin-Manuel Miranda se prépare à un nouveau succès devant le grand public avec «In The Heights», un film inspiré de l’une de ses comédies musicales les plus populaires de Broadway, même qui a présenté une nouvelle avancée lors de la transmission de la 93e édition des Oscars.

Jon M. Chu, réalisateur responsable de «Crazy Rich Asians», a été chargé de porter cette histoire à l’écran dans laquelle Anthony Ramos donne vie à Usnavi de la Vega, qui rêve d’une vie meilleure pour sa famille avec ses amis du quartier où vous vivez: Washington Heights à New York.

Les fans de la carrière de Miranda se souviennent d’Anthony Ramos pour avoir fait partie de la distribution principale de la comédie musicale « Hamilton ». Son personnage fait partie des Dominicains vivant aux États-Unis, présentant une mosaïque colorée de personnages dont Benny (Corey Hawkins) et Vanessa (Melissa Barrera), amie et amour platonique du protagoniste.

Il s’agit de la deuxième avant-première liée à une production musicale présentée lors de la cérémonie des Oscars. En décembre prochain, le cinéaste légendaire Steven Spielber présentera en première l’adaptation tant attendue de la pièce « West Side Story », un projet personnel qui est sur la liste d’attente du réalisateur depuis des années.

« In The Heights » comprend également l’auteur-compositeur-interprète Leslie Grace, Olga Merendiz (qui a joué dans la pièce originale de Broadway). Daphne Rubin-Vega, Gregory Diaz IV, Stephanie Beatriz, Dascha Polanco et Jimmy Smits. Sa première aura lieu dans les salles en même temps que le catalogue HBO Max le 11 juin.