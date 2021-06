« In The End » de Linkin Park atteint un nouveau record sur Spotify

Cela fait 20 ans que Linkin Park a fait irruption sur la scène musicale avec « Hybrid Theory », un premier album considéré comme l’une des œuvres phares du genre nu metal. Après tant d’années, leur single « In The End » reste l’une des chansons préférées des fans du groupe et du grand public.

Selon un nouveau rapport de ChartData, « In the End » a atteint le chiffre stupéfiant d’un milliard de vues sur la plateforme Spotify, devenant non seulement la chanson la plus en vue du groupe, mais aussi la première chanson Nu Metal à atteindre cette marque.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Lorde anticipe son retour en musique avec « Solar Power »

Linkin Park aurait déjà obtenu une note similaire sur YouTube, une plateforme sur laquelle le clip vidéo publié sur le site officiel du groupe a réussi à rassembler le même nombre de vues l’été dernier. En 2018, le groupe réussit à rassembler ces reproductions avec le clip de « Numb », un single de « Meteora », leur deuxième album studio sorti en 2003.

Linkin Park fait désormais partie d’un groupe restreint de groupes de rock qui ont plus d’un milliard de vues sur leurs vidéos YouTube officielles. Twenty One Pilots atteindrait cette marque avec « Ride », « Heathens » et « Stressed Out », tandis que Guns N ‘Roses a réussi à atteindre la marque en 2019 avec leur morceau classique « Sweet Child O’ Mine ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Pas toujours : Sinéad O’Connor rétracte son annonce de retraite

Récemment, Linkin Park a partagé gratuitement le documentaire 2007 « The Making of Minutes To Midnight », qui faisait partie des bonus sur le DVD de leur troisième album studio, « Minutes To Midnight », ceci pour célébrer le 14e anniversaire de la sortie du matériel, présentant les œuvres exhaustives de ses membres dans le studio d’enregistrement.