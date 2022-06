IN THE DARK SEASON 4 Episode 3 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens recherchent la date de sortie de IN THE DARK SEASON 4 Episode 3. Les fans de cette série sont vraiment très excités pour son prochain épisode. Pour connaître tous les détails possibles, les fans recherchent vraiment à ce sujet partout sur Internet. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit. Après avoir vu la curiosité des fans, nous avons décidé d’apporter un guide séparé pour vous tous.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de IN THE DARK SEASON 4 Episode 3 dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans la saison 4 en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liés à cette émission. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

C’est une série télévisée dramatique américaine et cette série a été créée par Corinne Kingsbury. Le premier épisode de cette série est sorti le 4 avril 2019 et cette série a été renouvelée pour la deuxième saison le 16 avril 2020. En très peu de temps, elle a gagné en popularité dans tout le pays.

Toute l’histoire de cette série suivra une femme aveugle pécheresse dans la vingtaine, Murphy, qui flotte dans la vie dans un état d’ébriété ivre. Elle n’a que deux amis et leur nom était Jess, sa colocataire compréhensive, et Tyson, un adolescent vendeur de drogue qui l’a sauvée d’une agression féroce.

Alors qu’elle promenait son chien de compagnie, Pretzel, elle glisse sur une carcasse qui doit être celle de Tyson, mais elle disparaît avant que la police n’arrive. Au fur et à mesure que la série avancera, elle deviendra plus intéressante.

IN THE DARK SAISON 4 Épisode 3 Date de sortie

Maintenant, nous allons vous parler de la date de sortie de l’épisode 3 de la saison 4 de IN THE DARK. Le nom de cet épisode est « If Books Could Kill » et il sortira le 20 juin 2022. Si vous êtes impatient de savoir ce qui va se passer ensuite dans cet épisode, marquez simplement la date et vous trouverez tous les détails .

Où diffuser IN THE DARK ?

Si vous voulez regarder cette émission, vous pouvez la regarder sur The CW Et c’est la plateforme officielle de cette série. Si vous souhaitez la diffuser sur une plateforme en ligne, vous pouvez regarder cette série sur Prime Video. Si vous avez manqué un épisode précédent, vous pouvez regarder cet épisode sur cette plateforme à tout moment.

Détails du casting

Voici la liste des acteurs de cette série.

Perry Mattfeld comme Murphy Mason

Casey Deidrick comme Max Parish

Keston John comme Darnell James

Morgan Krantz comme Félix Bell

Saycon Sengbloh dans le rôle de Jules Becker

Lindsey Broad dans le rôle de Chelsea

Ana Ayora comme dét. Sarah Barnes

Cortni Vaughn Joyner comme Sam

Dewshane Williams comme Trey

Nicki Micheaux comme Nia Bailey

Liste des épisodes

Après avoir révélé tous les détails liés à la date de sortie de IN THE DARK SEASON 4 Episode 3. Voici la liste des épisodes de la saison 4 qui sont connus à ce jour.

La caution est dans votre cour

Pas de canne à faire

Si les livres pouvaient tuer

Pilule difficile à avaler

À déterminer

Conclusion

En conclusion, nous espérons que vous avez toutes les informations relatives à la prochaine date de sortie de IN THE DARK SEASON 4 Episode 3 aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Japon, en Inde, dans d’autres pays, sa plateforme de streaming, les spoilers et bien plus encore. Alors, attendez le dimanche suivant après la diffusion de l’épisode 4. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de IN THE DARK SEASON 4 Episode 3 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section commentaires ci-dessous.

