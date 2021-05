«  In Search Of Tomorrow  »: le réalisateur David Weiner sur son projet nostalgique saluant la science-fiction des années 80 (exclusivité)

C’est une mission futile d’essayer d’argumenter contre le fait que la décennie des années 80 a été la plus grande époque de réalisation de films de science-fiction de l’histoire d’Hollywood.

Parsemé d’une constellation de films emblématiques comme «Star Wars: L’Empire contre-attaque», «The Thing», «Blade Runner», «ET The Extraterrestrial», «Tron», «Star Trek: The Wrath of Khan», «Terminator , « » Ghostbusters « , » Robocop « , » Predator « , » Dune « , » Star Wars: Le retour des Jedi « , » The Fly « , » Aliens « , » Back to the Future « et » The Abyss « , c’était une période extrêmement fertile pour le genre imaginatif.

Les meilleurs films de science-fiction et émissions de télévision à regarder sur Amazon Prime

Le nouveau documentaire du réalisateur David Weiner « In Search of Tomorrow » examine le grand art de la science-fiction des années 80. (Crédit d’image: CreatorVC / David Weiner)

(Crédit d’image: CreatorVC / David Weiner)

Maintenant à peine sorti de son documentaire d’horreur des années 80, « In Search Of Darkness », le scénariste / réalisateur David A. Weiner cherche à saluer cette glorieuse période de science-fiction avec un nouveau documentaire de plus de quatre heures intitulé « In Search Of Tomorrow ». Ce projet Kickstarter réussi t a déjà dépassé son objectif de financement initial et vient de livrer sa première bande-annonce pour se régaler! Vérifiez-le ci-dessus.

Prévu pour l’hiver prochain, « In Search Of Tomorrow », est chargé d’interviews exclusives avec les acteurs, réalisateurs, scénaristes, directeurs de la photographie, magiciens d’effets visuels et compositeurs qui ont donné vie à ces films bien-aimés. Le documentaire nostalgique de Wiener est une lettre d’amour d’année en année à la réalisation de films de science-fiction des Awesome Eighties qui célèbre et explore ces films phares et les influences qu’ils ont eues sur la culture pop.

S’adressant à 45secondes.fr, Weiner considère que cette période de 10 ans est une étape évolutive cruciale dans l’expansion des classiques de la science-fiction sur grand écran.

« Tant de cinéastes talentueux, de George Lucas et Steven Spielberg à Ridley Scott, James Cameron, George Miller et Robert Zemeckis ont défié le genre à la hauteur de leur jeu avec de grandes histoires et les meilleurs effets spéciaux les plus révolutionnaires à leur disposition pendant les années 80 », explique Weiner. « L’imagination combinée à la capacité technique de livrer l’une des décennies de cinéma les plus fertiles et les plus influentes de tous les temps. Les conteurs contemporains d’aujourd’hui se tournent encore vers cette décennie pour trouver des conseils et de l’inspiration. »

(Crédit d’image: CreatorVC / David Weiner)

Wiener et son équipe visent à livrer « À la recherche de demain » en décembre 2021 et les fans peuvent visiter 80sscifidoc.com pour pré-commander le film.

« Compte tenu des complications, des restrictions et des retards que nous avons subis au cours de l’année dernière en raison de la pandémie, le fait que nous ayons pu rassembler un casting de plus de 75 icônes de l’industrie – acteurs, artistes, cinéastes, équipe de production et d’autres experts – et reprendre des entretiens prolongés de manière COVID est assez incroyable », ajoute-t-il. « Nous filmons activement de nouvelles interviews chaque semaine! »

Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.