In Rays of the Light ressemble à une aventure effrayante et atmosphérique sur PS5, PS4

Voici un petit jeu qui vous a peut-être échappé. Dans Rays of the Light sorti sur PlayStation 5 et PS4 plus tôt cette semaine le 17 mars, et en passant par cette bande-annonce, il semble que cela vaut la peine d’être essayé.

Pour autant que nous puissions en juger, cela semble être un titre étrange, basé sur l’exploration, qui vous permet de résoudre des énigmes dans les ruines d’une catastrophe nucléaire. La description officielle l’appelle une « parabole de l’auteur atmosphérique sur notre place dans ce monde, la vie et la mort ». Les jeux à la première personne comme celui-ci sont relativement courants, mais il y a quelque chose à propos de celui-ci. Ce dernier plan de l’avion suspendu dans les airs est étrangement effrayant.

Le jeu est maintenant disponible au prix de 7,99 € / 7,99 € / 6,49 €. Avez-vous joué à In Rays of the Light sur PS5 et PS4? Promenez-vous dans la section des commentaires ci-dessous.