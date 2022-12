In Memoriam : Figures du cinéma mexicain décédées en 2022

Ils étaient et sont une partie importante de la filmographie mexicaine. Leur présence transcendée pour une raison ou une autre sur grand écran. Ils peuvent ou non aimer ses films, mais ils étaient pertinents en temps voulu, et même certains jusqu’à aujourd’hui. Maintenant qu’ils sont partis, et comme cela arrive généralement avec les êtres humains lorsqu’ils meurent, il est temps d’apprécier ce qu’ils ont fait dans la vie.

Xavier Robles (24 juin)

L’écriture de scénarios et le cinéma mexicain ne seraient pas compris sans lui. Trois de ses scénarios sont représentés par trois films fondamentaux de la filmographie nationale : les poquianchis (1976), Les motifs de la Lumière (1985) et aube Rouge (1989). Il a également su s’adapter aux temps de transition que l’industrie cinématographique a connus pour le meilleur ou pour le pire. Par exemple, il était chargé d’adapter des chansons de Los Tigres del Norte aux scénarios de titres tels que La cage dorée (1988), trois fois mouillé (1989) et La camionnette grise (1990). Il a exploré le cinéma pour enfants avec Séraphin (2001). Il a écrit sur Mexico et sa vie nocturne en Les nuits de la Blanquita (1981), ou la vie de quartier dans le soi-disant « quartier bravo » avec Vive Tepito ! (1981). En tant que réalisateur, il a réalisé le documentaire Ayotzinapa : Chronique d’un crime d’État (2014).

Alfredo Gutiérrez ‘le Turc’ (25 juin)

Avec un mauvais visage, comme s’il était toujours de mauvaise humeur même s’il jouait des personnages de bonne humeur, cet acteur est apparu dans les westerns des années 70 en tant que commissaire, flingueur et voleur. Dans les années 1980, il apparaît dans des films d’action aux côtés des frères Almada et de Sergio Goyri, l’incarnant en tireur, trafiquant, chef de police ou père de victimes. Il a participé à des films d’horreur comme L’étrange fils du shérif (1986) et des films kitsch comme punks intrépides (1988). Pendant les années 90 et les deux premières décennies du 21e siècle, il a continué dans le genre de l’action grâce à la vidéo personnelle chaque fois qu’il a cessé de produire sur celluloïd.

Susana Dosamantes (2 juillet)

Elle a été le coup de coeur de la génération seventies dès qu’ils l’ont vue apparaître dans des films comme tourbillon de passions (1969) et mariage et sexe (1970). C’est en 1970 que son nom s’est imposé comme une autre des actrices mexicaines apparues dans les films hollywoodiens après avoir joué María dans Rivière aux loups, un western avec John Wayne et réalisé par Howard Hawks. Cinq ans plus tard, sous la direction de Carlos Enrique Taboada, il participe à Plus noir que la nuit un titre du genre horrifique culte au Mexique. A la fin des années 80, elle incarne une vengeuse urbaine dans Le plaisir de la vengeance (1988) et une extraterrestre dans l’inclassable Keiko en danger (1989).

Marta Aura (8 juillet)

Dans les années 1970, il a participé à quatre films distinctifs de cette période : aigle aux pieds nus (1971), Le diable est tombé de la gloire (1972), Les chiots (1973) et le lieu sans limite (1978). Dans les années 80, il est apparu dans deux films de Felipe Cazals. l’un d’eux était les motifs de lumière (1985) en tant que lieutenant licencié. un autre était l’innocent (1986), un document peu connu de Cazals car fait pour la télévision, mais là, elle joue la supérieure du couvent où vivaient à l’origine les quatre religieuses abusées sexuellement dans cette fiction. Son dernier emploi était Courage (2022), un film dans lequel elle a la chance d’être dirigée par son fils, Rubén Rojo Aura, et dans lequel elle personnifie une actrice menacée de cécité.

Meche Carreño (21 juillet)

Elle faisait partie des actrices mexicaines qui n’hésitaient pas à se déshabiller car elle croyait que le corps était une extension de la force interprétative des personnages féminins rebelles, inconfortables et forts. L’érotisme qu’il transmettait à l’écran n’était ni romantique ni subtil, mais plutôt agressif. Cela a provoqué le désir mais en même temps instillé la peur en raison de la nature de leurs rôles et de leur propre personnalité devant la caméra. Dans Il n’y a pas de traversées en mer (1968), Damiana et les hommes (1967) et les chiens de Dieu (1974) on pouvait noter ces particularités. Mais il a aussi su user de son physique et de sa sensualité pour porter plainte auprès de l’innocent (1972), un film dans lequel elle incarne une femme déficiente mentale qui est abusée sexuellement en raison de son état et tombe enceinte. Dans le noé noé (1981) a démontré la qualité de sa capacité d’acteur. Cela se voit à la fin du film et la ligne qu’il prononce à Juan Gabriel lorsqu’il annonce qu’il quitte Juárez. Elle a été une actrice complète mais sous-estimée pendant un certain temps, tant par le public que par la presse.

Adriana Roel (4 août)

Une actrice qui a laissé en héritage deux films qui valent la peine d’être revus pour ce dont ils traitent et le moment où ils l’abordent. Précisément, il a remporté l’Ariel pour ces deux titres. Avec Je ne veux pas dormir seul (2012) nous rapproche de la vieillesse féminine et des soins requis par une femme âgée ayant des problèmes d’alcoolisme, elle avait 78 ans. Elle a accepté de sortir en maillot de bain à cet âge, envoyant ainsi également un message d’acceptation au passage du temps qui se reflète dans son corps. Avec optimiste (1979) nous accuse d’être une société indifférente envers les disparus et les prisonniers politiques du Mexique. Roel donne vie à une enseignante universitaire et mère célibataire qui n’est pas d’accord avec les revendications étudiantes et ne sympathise pas avec les manifestations ou les mouvements qui revendiquent des causes sociales. La perspective change lorsque sa fille est arrêtée, disparue par une patrouille et assassinée.

Manuel Ojeda (11 août)

Il a joué des personnages qui allaient de la compassion au mépris, mais tous avec une expression forte allant de délicat à dur. Dans des films comme Il a tourné (1976) et L’enfer de tous si craint (1981) ont donné une conférence sur l’état mental qu’un homme peut acquérir dans sa résistance ou sa concession à la folie de l’enfermement. Un autre titre de valeur dans sa carrière a été Matinée (1977), de Jaime Humberto Hermosillo. Et pas seulement pour la grande idée d’attaquer la Basilique de Guadalupe, mais aussi pour avoir inclus l’homosexualité dans ce complot criminel. Wow, une façon de tenir tête à la morale catholique mexicaine de ces années-là.

Anabel Gutiérrez (21 août)

Avec filles en uniforme (1951) et visages oubliés (1952) a été nominé pour le Juvenile Ariel consécutivement. Mais c’est trois ans plus tard qu’il a pu remporter ce prix pour sa participation à école de clochard avec Pedro Infante. Il s’impose comme l’une des révélations de la décennie et un bel avenir lui est prédit au cinéma, mais sa carrière cinématographique est stoppée en 1960 avec Les glissants. Il lui aura fallu 19 ans pour réapparaître sur grand écran en 1979 avec la disco c’est l’amour de Sergio Vejar. On peut dire que le record du film de son nom a été logé à l’âge d’or comme l’une des meilleures jeunes actrices de cette scène.

Cristóbal Jodorowsky (15 septembre)

Héritier des connaissances de son père, tant artistiques que psychomagiques, il accepte d’être dirigé par lui dans deux films : saint sang (1989) et la danse de la réalité (2013). Les deux titres divisent les opinions entre les adeptes et les détracteurs d’Alejandro Jodorowsky pour les films qu’il a réalisés, ainsi que pour ses postulats concernant l’art. Allé avec saint sang avec lequel Cristóbal est devenu un personnage culte pour ses fans. Dans le film, il incarne un étrange meurtrier qui prête ses armes à sa mère, chef d’une étrange secte religieuse, pour commettre une série de crimes. Pour ses adeptes de pratiques comme le psychothéâtre et la psychogénéalogie, c’est une sorte de trésor.

Jorge Fons (22 septembre)

L’un des grands réalisateurs mexicains. Il laisse un patrimoine cinématographique d’au moins trois œuvres fondamentales de la cinématographie nationale : maçons (1976), aube Rouge (1989) et l’allée des miracles (Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze). Réinterpréter ce qu’était le massacre d’étudiants de 1968 depuis l’intérieur d’un appartement et transmettre l’horreur du massacre de Tlatelolco sans rien voir de l’extérieur, parle de quelqu’un qui avait plus qu’un simple métier. Et c’était ce que Fons avait : un grand lecteur des émotions chez les êtres humains à partir de leurs contextes. Cela s’est également reflété dans l’ouest à travers récompense de cinq mille dollars (1974) avec des thèmes tels que la trahison et l’ambition. Il a dit au revoir d’une belle manière à la ville qu’il a dépeinte dans les trois titres mentionnés au début. Et c’est que la nouvelle de sa mort a été donnée juste au moment où il tremblait fortement à Mexico.

Hector Bonilla (25 novembre)

On se souvient de lui pour son travail au cinéma, au théâtre et à la télévision. Nous l’avons bien gravé dans la mémoire pour aube Rouge (1989), un film qu’il a également produit. Il a également participé à Matinée (1977), un film dans lequel il joue avec Manuel Ojeda. Homme de gauche et remettant constamment en question l’hypocrisie morale que nous avons en tant que Mexicains, Bonilla a accepté d’être un voleur homosexuel dont le grand objectif est de prendre d’assaut la Basilique de Guadalupe. Rien de moins que d’apparaître dans un film comme celui-ci considérant à quel point la société est conservatrice et homophobe. Acteur qui considérait la contradiction humaine comme attractive et fondamentale comme motivation, anniversaire du chien (1975) était un film dans lequel il plongeait dans le machisme national et le fémicide. Il joue un mari qui ne veut pas se marier et en a marre de sa femme, alors il décide de la tuer pour être libre. Sans aucun doute, l’une de ses grandes qualités et de sa noblesse est qu’il s’est produit devant tous les publics. Pour lui, aucun ne méritait moins que l’autre.

Alonso Echánove (30 novembre)

L’un des rares acteurs à avoir la grâce d’avoir un visage qui sans faire de gestes pourrait jouer un bonhomme ou un misérable. Il n’a pas non plus besoin de mouvements corporels excessifs pour être remarqué. Il a su faire de l’action du personnage sur scène sa grande qualité. Souvenez-vous-en simplement dans Début et fin (1993), d’Arturo Ripstein. Il a un petit mais crucial rôle d’Affectueux, le mécanicien qui viole Mireya et la pousse à se prostituer. Il a remporté deux prix Ariel. l’un était pour mensonge pour protéger (1989), d’Arturo Ripstein, un film dans lequel il incarne le dealer qui quitte sa femme pour vivre une nouvelle idylle qui ne résulte pas de remords. L’autre était pour Ancien modèle (1992), un film dans lequel il incarne le chauffeur d’une célibataire astrologue qui veut utiliser la voiture familiale avant de mourir.

