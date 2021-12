In Memoriam : des personnalités du cinéma mexicain décédées en 2021

Ils étaient et sont une partie importante de la filmographie mexicaine. Leurs présences transcendées pour une raison ou une autre sur grand écran. Ils peuvent aimer ou non leurs films, mais ils étaient pertinents en temps voulu et même jusqu’à nos jours. Maintenant qu’ils sont partis, et comme c’est souvent le cas avec les êtres humains lorsqu’ils meurent, il est temps d’évaluer ce qu’ils ont fait dans la vie.

Isela Vega (9 mars)

Elle-même déclara qu’elle était une femme d’armes à prendre. Et oui, ça l’était. Possédant l’un des physiques les plus séduisants au monde, l’actrice a trouvé un langage dans le nu. Il a fait de son corps un outil d’extension artistique pour doter ses personnages de force, d’intensité et de puissance. Une de ses intentions était de provoquer les bonnes consciences, de les mettre mal à l’aise. D’un autre côté, elle voulait que les hommes craignent une femme autonome. Il l’a fait.

Son tempérament d’acteur a attiré des réalisateurs comme Sam Peckinpah à travailler à Hollywood avec des films comme Apportez-moi la tête d’Alfredo García en 1974. Mais le point culminant de son désir de modifier l’ordre de l’établi est venu en 1977 avec La veuve noire par Alfredo Ripstein. Elle y incarne Matea, la femme qui séduit le curé du village pour vivre une relation passionnée et sacrilège qui enflamme le reste des habitants.

Dans la dernière étape de sa carrière, tenant sa promesse de vieillir sans peindre ses cheveux gris, elle a joué dans plusieurs films, dont Les heures avec toi où elle incarne une grand-mère qui joue un rôle fondamental pour sa petite-fille Ema (Cassandra Ciangherotti), une fille qui a une mauvaise relation avec sa mère Julieta (María Rojo) et qui fait face à une grossesse non désirée.

Guillermo Murray (6 mai)

Cet acteur argentin était plus mexicain que la taupe. Il est venu dans notre pays au début des années soixante pour participer à pratiquement tous les genres cinématographiques et pour avoir dans notre filmographie : mélodrame, comédie romantique, ranch, horreur, fantastique, action, comédie, comédie musicale.

Considéré comme une idole parmi les galants, Murray ne voulait pas que son physique conditionne les rôles à jouer, c’est-à-dire qu’il ne voulait pas toujours apparaître comme un bel homme en tant que petit-ami ou mari. Cependant, les producteurs ont voulu profiter de sa galanterie pour qu’il soit l’un des acteurs qui a joué dans l’une des nombreuses versions de Dracula a la Mexicana, car c’était Le monde des vampires en 1961.

Plus tard dans la vie, en tant qu’acteur de soutien, il a été d’un grand soutien pour que les stars de la musique de la stature de Juan Gabriel et Luis Miguel brillent avec C’est ma vie (1982) et Fièvre d’amour (1985) respectivement. Dans le cas du film de Juanga, il a apprécié son rôle parce qu’il a joué un prisonnier, pas un idole.

Jaime Garza (14 mai)

Actrices et comédiens de sa génération le classent parmi les meilleurs histrions du théâtre. Pour beaucoup, c’est l’Equus le plus parfait qui ait été vu dans les différentes mises en scène qui ont été réalisées autour de cette œuvre par Peter Shaffer.

Précisément en même temps qu’il réussissait ce travail, L’occasion s’est présentée de rejoindre le casting de Canoë (1976), l’un des films les plus transcendants de l’histoire du cinéma mexicain, voire latino-américain. Il incarne l’un des universitaires lynchés par les villageois et qui survit pour raconter ce qui s’est passé.

Après ce travail, il a fait quelques films, le plus pertinent étant Navajeros, une coproduction avec l’Espagne. Il aurait pu aller plus loin dans le cinéma, cependant, après sa participation à Canoë, sa carrière a été stimulée dans les feuilletons.

Alfonso Zayas (8 juillet)

Il était le roi de la comédie sexy, maître et seigneur du box-office à l’époque des « ficheras cinéma » des années quatre-vingt. Critiqué et vilipendé pour son faible niveau artistique et esthétique, ce type de cinéma était fait pour les classes populaires. Les Albures, l’impolitesse, les nus et les intrigues ridicules ont été appréciés par une large partie du public. C’était ce que je vendais.

Interpréter des emplois tels que plombier, chauffeur de taxi, marchand de légumes, maçon ou commerçant, lui a valu un lien particulier avec des personnes qui exerçaient ces emplois dans la vraie vie. Un autre noyau qui s’identifiait à lui était celui des hommes laids, ou physiquement inesthétiques, parce qu’il rompait avec le schéma selon lequel les galants devaient être beaux, athlétiques et d’une musculature impressionnante.

Avec Le voleur du quartier (1982), Les marchands de légumes (1986), Le jour des maçons (1982), Trois bateliers très becs (1989) et La pulquería (1981), il s’est fait connaître en tant que star d’un genre qui a produit des films en grand nombre jusqu’à l’ère du home vidéo.

Rosita Quintana (23 août)

Star de l’âge d’or du cinéma mexicain. L’un de ses rôles inoubliables est celui de Lupe dans Courgettes tendres (1949) avec Tin-Tan. Plus tard, il a reçu d’innombrables stars avec la surexploitation des comédies ranchero, même en tant que chanteur. L’usure de cette formule disparaissait des écrans.

La transition vers un cinéma sans thèmes ruraux et plus enclin aux histoires de jeunesse ne lui convenait pas. Au milieu des années soixante, sa carrière est tombée dans l’oubli avec une retraite volontaire jusqu’à ce qu’elle soit sauvée par Sergio Véjar en 1985 pour être la mère de Lucerito en Coquette.

Étant une femme plus âgée, après être sortie de l’anonymat avec Coquette, accepté de jouer Doña Fina dans L’homme à la mandoline. Sa performance lui a valu un grand succès critique en se faisant passer pour la mère de Jardiel, une homosexuelle qu’il décide d’enfermer pour ne pas discréditer la famille pour ses préférences sexuelles..

Felipe Cazals (16 octobre)

L’un des grands réalisateurs du monde entier. Possédant une large connaissance du langage cinématographique, Cazals avait également une extraordinaire capacité d’analyse sur les événements politiques et sociaux qui se sont déroulés dans le monde, notamment au Mexique. À cela s’ajoute sa sensibilité à absorber certains de ces événements dans le but de les recréer à partir de sa vision anthropologique.

Au-delà d’être des films, des titres comme Canoë (1976), L’apando (1976), Les poquianchis (1976) et Les motivations de Luz (1985) sont considérés comme des témoignages précieux de la réalité nationale protégée dans la fiction. À travers des fictions, le cinéaste a su apporter ces faits et un discours à leur sujet au grand public, en plus de leur apporter une touche de travail journalistique.

Sans Cazals, le cinéma mexicain ne pourrait pas être compris aujourd’hui. Son travail a été un tournant pour les nouvelles générations qui ils ont appris à filmer sans craindre de montrer à la caméra ces histoires qui en elles-mêmes sont difficiles mais nécessaires à raconter.

Enrique Rocha (7 novembre)

Il a commencé jeune dans des westerns comme Les hommes armés de l’Ouest (1965) et Shérifs à la frontière (1965). C’est grâce à un film de ce genre que sa carrière émerge. C’était à propos de L’heure de mourir (1966). écrit par Carlos Fuentes et Gabriel García Márquez, réalisé par Arturo Ripstein. Il y incarne Pedro Trueba, un bon garçon qui finit par devenir un meurtrier pour avoir vengé son père.

Une décennie plus tard, déjà consolidé en tant qu’acteur, personnifiait Lucifer lui-même dans Pandémonium satanique (1975), un film d’horreur culte qui a suscité la controverse en raison de l’érotisme et de l’intrigue avec la critique de la religion catholique. Plus tard, en 1985, il est apparu dans l’une des histoires de Histoires violentes comme l’homme qui tue un ivrogne qui n’a pas cessé de le harceler lors d’une fête pour s’être déguisé en chevalier tigre.

En 1992, confirmé comme un expérimenté, il joue un rôle particulier dans Cité des aveugles donner vie à Saúl, un gars qui porte du maquillage féminin et fuit un tremblement de terre qui est enregistré dans la ville.

Carmen Salinas (9 décembre)

Son personnage emblématique est celui de ‘la Corcholata’. Et c’est qu’en entendant le nom de cette actrice, elle est immédiatement associée à la figure d’une lépéra féminine, vêtue de façades et avec quelques verres par dessus. Salinas n’était pas que ça.

En plus de se faire connaître avec cette image dans Belle la nuit (1975) et Femmes de cabaret (1977), Salinas a participé à des films pertinents dans les années 70 sous les ordres de réalisateurs tels que Roberto Gavaldón, Alberto Isaac, Alfonso Arau et Arturo Ripstein.

Avec Doña Macabra (1972), Le coin des vierges (1972), Tivoli (1975) et L’endroit sans limites (1978), a eu une action dans une période de nouvelles propositions cinématographiques, Disons plus révolutionnaire et gratuit par rapport à ce qui se faisait avant dans l’industrie.

Vicente Fernández (12 décembre)

Contrairement à Antonio Aguilar, Fernández a laissé des thèmes exclusivement rancheras. Par exemple, il a été initié aux histoires urbaines qui lui ont été favorables lors de son passage au cinéma. En fait, il s’agissait de ses premières apparitions sur grand écran et elles se sont avérées d’un niveau très acceptable. Il a dépassé les attentes en tant que chanteur vernaculaire.

Sous la direction de réalisateurs prestigieux tels qu’Alejandro Galindo et José Estrada, il a joué dans des titres qui ont ravivé le goût du public. Avant de s’imposer comme un aimant au box-office avec des films de style ranch à succès (Loi de la colline, les arracadas), apparaît dans Tacos au charbon (1972, Votre chemin et le mien (1973) et Le maçon (1975). Il a eu le plaisir de faire une apparition en tant que médecin dans Deux vers le bas (1983) avec Valentin Trujillo et Andrés García

Mais c’est Un et demi contre le monde (1973), son meilleur film. La fin est considérée comme l’une des plus tristes du cinéma national et cela a été apprécié par les fans de ‘Chente’ pour la qualifier d’une de leurs œuvres les plus attachantes.

