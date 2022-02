Imprimantes avec cartouches bon marché : vous économisez de l’argent avec ces modèles

A quoi sert une imprimante bon marché si les cartouches vous ruinent financièrement ? Avec ces appareils et embouts, vous pouvez faire des économies sur le long terme grâce à des cartouches moins chères.

Par Sven Wernicke

Le marché supposé s’avère être une affaire coûteuse à un moment donné. C’est assez souvent le cas avec les imprimantes. Alors que l’appareil est généralement abordable, le fabricant gagne avec des cartouches d’encre qui doivent être remplacées régulièrement.

Heureusement, il existe des exemples positifs qui restent à des prix attractifs même en cours d’exploitation. Il vaut la peine de ne pas chercher l’imprimante la moins chère et de prêter attention à certaines données clés avant d’acheter.

HP OfficeJet 3831 : Imprimante multifonction compacte avec fax



HP OfficeJet 3831



Image : © HP 2022



Le HP OfficeJet 3831 se trouve dans la gamme de prix de 100 euros. L’imprimante multifonction dispose d’un fax intégré pour les nostalgiques et ceux qui en ont encore besoin pour le travail (au bureau à domicile).

Grâce à HP Instant Ink, vous pouvez toujours vous faire livrer de nouvelles cartouches d’encre à partir de 99 cents par mois dès que vous avez besoin de fournitures.

Malgré son prix modique, l’imprimante est équipée d’un écran tactile, du WLAN, d’un port USB et d’une connexion à un smartphone. Si vous imprimez sporadiquement et avez tendance à ne pas faire grand-chose, mais avez besoin d’une fonction fax, numérisation et copie, l’OfficeJet 3831 est une solution tout à fait adéquate.

HP Envy 6032e : Cartouches d’encre incluses dans l’abonnement



HP envie 6032e



Image : © HP 2022



HP suit un concept moderne avec l’Envy 6032e. L’imprimante multifonction très compacte est « seulement » équipée de deux cartouches (couleur & noire), mais cela ne doit pas vous déranger. Car si vous utilisez le service d’abonnement HP+, vous recevrez également de nouvelles cartouches par la poste à partir de seulement 99 centimes par mois, juste avant que les anciennes ne soient vides. Lorsque vous achetez une nouvelle imprimante, vous bénéficiez même d’un essai de 9 mois pour le service Instant Ink. Concrètement, cela signifie : Impression gratuite pendant trois quarts d’année.

HP se concentre sur la durabilité (pas seulement) avec l’Envy 6032e. Les cartouches vides sont recyclées et renvoyées dans le cycle des matériaux. Le fabricant soutient également le programme de reboisement Forest First. Aussi sympa : l’imprimante estpas abordable.

Epson EcoTank ET-2721 : Bouteilles au lieu de cartouches

L’EcoTank ET-2721 a tout ce que vous attendez d’une imprimante. Mais il y a une particularité : au lieu de petites cartouches, il y a des réservoirs d’encre à l’intérieur qui correspondent en moyenne à 88 cartouches d’encre. Vous économisez jusqu’à 90 % sur les coûts d’encre et le remplissage de l’encre est simple et peu coûteux.

Mais : L’Epson EcoTank ET-2721 avec sa tête d’impression Micro Piezo est aussi un peu plus chère. Mais les coûts d’acquisition plus élevés d’environ 250 euros sont rapidement amortis si vous imprimez souvent de plus grandes quantités en couleur.

Canon Pixma TS8350 : imprimante haut de gamme avec 6 réservoirs d’encre



Canon Pixma TS8350



Image : © Canon 2022



Le Canon Pixma TS8350 est le candidat idéal pour vous si vous ne voulez pas faire de compromis et attendez une impression photo de haute qualité. Alternativement, vous pouvez même imprimer sur des disques et de minuscules autocollants pour les ongles. Les six réservoirs d’encre séparés avec des couleurs pour le bleu photo, le cyan, le magenta, le jaune, le noir et le noir pigmenté sont inhabituels. Des cartouches de taille XL et XXL sont également disponibles.

Un autre point fort est l’optique : le Pixma TS8350 a l’air élégant et fait une excellente figure dans le bureau à domicile. Il est également rapide et polyvalent.

Canon Maxify MB2750 : pour plus qu’un bureau à domicile



Canon Maxify MB2750



Image : © Canon 2022



Le Canon Maxify MB2750, qui peut contenir environ 500 feuilles de papier DIN A4, convient au bureau à domicile et à toute la famille. Cela en fait une imprimante multifonction encombrante pour laquelle il faut d’abord faire de la place. Si cela est disponible, vous recevrez un représentant très rapide.

Vous apprécierez la haute qualité d’impression et de numérisation, mais les coûts d’impression sont également bons. Le Maxify MB2750 vous convient si vous imprimez beaucoup par mois et que ce n’est pas que du texte.

Ce que vous devriez considérer avant d’acheter



Tout en un : imprimante, scanner et fax sont très pratiques comme appareil combiné au bureau à domicile.



Image : © Tiko/stock.adobe.com 2020



WLAN, connexion au smartphone, écran tactile, fonctionnement silencieux, grande vitesse – les imprimantes ou multifonctions d’aujourd’hui avec fonction de numérisation offrent presque tout ce que votre cœur désire. Mais lorsqu’il s’agit d’un fonctionnement économique, le bon grain est séparé de l’ivraie.

Comment savoir si une imprimante est vraiment bon marché ? Ce n’est pas seulement le prix des cartouches qui raconte l’histoire. Vous devez également faire attention à ceci :