Impressions sur PC de la 3e guerre mondiale

Après être entré dans la bêta fermée, nous apportons les impressions de World War 3, un jeu de tir multijoueur avec beaucoup de guerre à venir.

La guerre ne change jamais. Il est cruel, laid et profite de tous ses participants. Les fantassins sont à peine des numéros de marche pour ceux qui déplacent des jetons de leurs bureaux. La tranquillité d’esprit qui reste est que les batailles actuelles sont lointaines, des conflits qui ne nous impliquent pas. Nous pouvons regarder la guerre sur notre canapé sans même cligner des yeux. Ce n’est pas le sentiment avec lequel nous sommes restés dans ces impression de la 3e guerre mondiale.

Le conflit de la bêta auquel nous avons eu accès est de se demander ce qui se passera demain quand les canons frapperont à notre porte. Quand le monde entier implose, il n’y aura plus de lieu de repos pour nous. Les rues que nous avons parcourues, le métro que nous avons emprunté, les écoles innocentes… Tout cela fait maintenant partie de la guerre.

La plus grande horreur de la troisième guerre mondiale est de penser que cela pourrait être notre avenir. Et que nous en profitions depuis ce même canapé où nous regardons les informations.

En marchant chez moi

Ignorons les implications du jeu et parlons-en comme tel. C’est un FPS qui vise haut dans le genre. Non seulement il veut nous apporter des scénarios, des armes et des lieux mémorables que nous pouvons apprécier dans de grandes batailles avec de nombreux joueurs en compétition en même temps. Son plus grand atout en sa faveur est l’authenticité qu’elle veut apporter avec elle, avec tout ce que cela peut impliquer.

Rien n’est laissé au hasard dans cette guerre. Les uniformes sont tirés des armées royales actuelles, ainsi que les modèles d’armes et de véhicules. Même la balistique est basée sur le réalisme. Si vous connaissez le monde militaire dans la vraie vie, vous reconnaîtrez plusieurs de ses facettes.

Si ce n’est pas le cas, ne vous inquiétez pas, car dans nos impressions sur la troisième guerre mondiale, il nous a été clair qu’ils voulaient cette authenticité avec la plus grande rigueur. Ce sont les scénarios de bataille où cet aspect brille vraiment. Berlin et Moscou ne sont que quelques noms que vous devriez connaître. Varsovie et Smolensk viendront également.

Prêt pour la formation

Ces batailles gigantesques sont définies par l’échelle des armes que nous manions. Il ne s’agit pas seulement de notre mitraillette à la main, mais de ce qui nous donne un avantage avant tout. Des drones qui contrôlent l’ennemi. Instructions à donner pour bombarder des bâtiments spécifiques. Même le contrôle des hélicoptères avec lesquels pointer et tirer, bien que nous ne puissions pas les piloter, mais les contrôler à distance.

Le nombre d’outils mis à disposition dans la version bêta est pour le moins impressionnant. Il est facile de créer le chaos lorsque vous avez l’avantage stratégique de contrôler les véhicules et les bombes. World War 3 veut jouer une guerre personnelle et nous invite à faire partie de ses tournages.

Ces scénarios sont immenses, parfaits pour le grand conflit que le jeu veut nous introduire : des armées de vingt joueurs se battant pour la domination. Nous ne pouvons pas gagner simplement en commençant à tirer sur le premier soldat que nous voyons. La communication avec l’équipe est nécessaire pour calculer une tactique, préparer nos tricks les plus forts et secouer le terrain.

S’il est nécessaire de faire des sacrifices dans notre équipe pour atteindre notre plus grand objectif, c’est fait. Les victoires individuelles ne comptent pas, mais l’ensemble.

Conclusion

Ce mois-ci, dès 25 novembre 2021, la guerre va éclater. La bêta privée de World War 3 s’ouvre pour ceux qui veulent découvrir par eux-mêmes l’authenticité du jeu. En mars de l’année prochaine, nous pourrons le voir dans son intégralité avec plus de contenu et comment Libre de jouer pour PC et Xbox.