Impressions sur Hitman III sur PC

L’agent 47 revient à ses anciennes habitudes, déguisements et meurtres. Nous vous disons ce que nous pensons avec ces impressions d’Hitman III pour PC.

Hitman a eu une vie très prolifique sur consoles depuis 3 générations. Avec 3 épisodes de réputation renommée, l’Agent 47 est devenu, presque instantanément, une icône d’adoration pour beaucoup d’entre nous. Cependant, ses principaux propriétaires, Io Interactive, n’ont pas été en mesure de le sortir après la génération 128 bits jusqu’à ce que Square Enix rachète le studio. Après plusieurs tranches de qualité douteuse et les dernières installées au format épisodique, Io Interactive est devenue indépendante de la société japonaise pour produire son solo Hitman. Et comment avez-vous été avec le troisième volet de votre redémarrage tant attendu? Nous vous disons maintenant avec ces hitman iii impressions pour PC.

Bouche fermée du passé

Le redémarrage de Hitman a fait ses débuts sur les consoles de dernière génération. Nous venons d’un Hitman Absolution qui a laissé beaucoup d’entre nous avec un geste tordu, étant donné sa proposition si linéaire et isolée qu’elle n’était pas marquée de l’esprit de la franchise. Cependant, Io Interactive savait bien où il fallait serrer les écrous.

Bien que Hitman I et Hitman II ne soient pas l’expression maximale des jeux d’infiltration, ils offraient une liberté démesurée pour exécuter les commandes comme nous le voulions. Cela ne veut pas dire que dans la section technique, ils étaient merveilleux. N’oubliez pas que nous venons du studio qui a commis des atrocités comme Kane & Lynch, donc la force d’Io Interactive ne vient pas de ses compétences en programmation … Jusqu’à ce que nous arrivions à Hitman III et qu’ils nous ferment la bouche.

Ce jeu les a bien placés lorsqu’il s’agit de générer des environnements pleins de possibilités, oui, mais il les a également lorsqu’il s’agit de montrer des muscles graphiques. Là où Hitman I et II présentaient des choses comme des murs en carton, Hitman III accorde tellement d’attention au réalisme que l’on a l’impression d’être coincé dans un film de chair et de sang. Si maintenant, celui d’imiter le méchant cousin de James Bond sera plus vrai que jamais.

La tête chauve la plus brillante que vous ayez jamais vue

Les deux environnements (texturation, anticrénelage, effets de lumière et post-traitement) débordent de qualité sur les 4 côtés, tout comme les modèles de personnages. Des costumes où l’on remarquera les rides et les taches de sang, des visages qui montrent les intentions de chaque personnage à tout moment … Un travail incommensurable. Le jackpot va cependant aux effets de lumière. Ni le Ray tracing, ni la cornemuse, les shaders et les effets de lumière offerts par le moteur Glacier ne nous laissent stupéfaits.

Bien que tout ce qui brille n’est pas de l’or. Au moins, dans cette version pour faire l’aperçu, nous trouvons un autre bug graphique, bien que d’une importance négligeable. J’insiste aussi sur le fait que les menus et le HUD ne sont pas les plus confortables au monde, surtout si l’on se concentre sur la marque des verres. Cela ne fait pas de différence entre les hauteurs et cela peut gâcher plus que nous aider. Laisser une piste à suivre aurait été bien (ou au moins une option pour l’activer en fonction des situations).

Sinon, tout est luxueux. La physique lors du déplacement de corps simule bien les situations, sans créer des effets de ragdoll embarrassants comme d’habitude. Nous restons sans voix face aux différents éléments interactifs de la scène, capables de casser et de générer des dégâts avec un naturel étonnant. Allez, visuellement, Hitman III a réussi à livrer ses devoirs à temps et avec note, contrairement à ses prédécesseurs.

Agent 47 avec poche Doraemon

Si vous êtes venu chez Hitman, vous savez à quoi vous vous en tenez. Les premières tranches nous proposaient une série de scénarios où nous devions élaborer un premier plan pour répondre à une série d’objectifs. Sans surprise, la plupart se concentrent sur l’élimination de sujets spécifiques. Dans Hitman III, les choses ne changeront pas. Nous continuons avec le même format de missions épisodiques (bien que maintenant le jeu vienne complètement de la base), devant choisir le plan à suivre et notre équipement d’assassin.

Parce qu’en termes de gadgets, l’agent 47 est servi. Nous avons des petites choses curieuses comme une caméra qui nous permet d’exécuter de simples hacks sur certains appareils ou le câble fibre classique, un compagnon indispensable pour éliminer les ennemis sans être vu. Évidemment, au cours des missions, nous pouvons prendre tout ce que nous voyons pour l’utiliser comme arme ou obtenir de nouvelles fonctions. Par exemple, nous pouvons manger une banane et utiliser la peau pour faire glisser quelqu’un dans des escaliers et se suicider sans éveiller les soupçons.

Déguisements, pose de pièges, utilisation de la scène à notre avantage… Pas autre chose, mais Hitman III nous donne une liberté infinie pour utiliser tout ce qui est à notre portée de manière très créative. Cela affecte également le déroulement des missions, modifiant certains aspects de l’intrigue et les dialogues en fonction de la façon dont nous résolvons les objectifs qui nous fixent.

Peu importe combien tu es tueur à gages, tu dois être propre

Même s’il faut garder à l’esprit que la liberté a un prix. Le jeu nous donne mille et une façons de résoudre ses objectifs, oui, mais nous avons aussi un tableau des scores qui mesure notre professionnalisme. Je comprends que sortir un pistolet avec un silencieux et laisser le cerveau collé au mur de chaque personne sans méfiance qui nous traverse est très tentant, cependant, peu importe combien nous sommes tueur à gages, tuer est fortement pénalisé.

Le but est d’être un fantôme à part entière. Autrement dit, essayez d’attirer le moins d’attention possible, soyez prompt à terminer les tâches et ne tuez personne (si possible). Si nous sommes prudents et attentifs à ces trois points, nous aurons la chance d’obtenir les meilleurs scores. Dans tous les cas, cela ne signifie pas que nous pouvons répéter les niveaux autant de fois que nous le voulons, en dessinant des plans auxquels nous n’avions pas pensé auparavant ou même en atteignant nos objectifs d’une manière que même le jeu n’a pas enregistré.

Mais comme je l’ai dit, la liberté a un prix et elle est payée avec un sentiment de confusion presque constant. Hitman III n’est pas un jeu simple et cela est démontré par ses tutoriels. Par conséquent, ils nous donneront de petits indices sur la façon d’utiliser certains gadgets et rien d’autre, le reste doit venir de nous et peut être assez écrasant. Bien sûr, plus on joue et plus on répète de niveaux, plus on s’habituera à ses prémisses, mais cela ne veut pas dire qu’il existe des jeux comme Metal Gear Solid V qui savent être beaucoup plus intuitifs sans sacrifier un peu de liberté et de créativité.

Préparez vos PC à être des témoins

Nous avons réalisé cette revue sur la base d’une copie pour PC (sur la plateforme Epic). Par conséquent, cela ne ferait pas de mal de vous dire qu’en termes de performances, le jeu est une bête. Nous l’avons testé sur un ordinateur portable bas de gamme, une tour de milieu de gamme et un PC ultra-fin. Dans tous les 3, le jeu se comporte bien avec de petits ajustements, ses performances étant spectaculaires dans la tour de milieu de gamme (avec un 3.2 Ghz i5 3450 et une 970 GTX), pouvant jouer à Très Haut tout en maintenant un taux presque constant de 75 fps.

Bien sûr, dans la tour où nous avons joué en ultra (i5 8600-k de 4,1 Ghz + 3070 RTX) nous avons pu mettre toutes les options en ultra, exécutant le jeu à une moyenne de 90 FPS à 4K. Alors si vous souhaitez jouer sur PC, sachez que cette version d’Hitman III est très bien optimisée.

Pour mettre fin à ces impressions, disons que le jeu est pratiquement terminé pour sa configuration et son lancement. Des performances spectaculaires, laissant graphiquement tout ce qui précède dans le studio dans des couches et un gameplay plus soigné grâce à un traitement plus approfondi des scénarios et des possibilités qu’ils nous laissent en cours de route. Le mauvais? Que si nous ne sommes pas des vétérans de la franchise, le jeu ne va pas nous prendre par la main et nous allons nous sentir dépassés par tout ce qui va nous jeter. Je souligne également qu’il n’y a pas beaucoup de nouvelles concernant les deux titres précurseurs, cela ressemble plus à une continuation de la saison qu’à un nouvel opus.