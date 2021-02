Impressions Loop Hero pour Steam

Voulez-vous sauver le monde à tout prix? Quel que soit le prix? Eh bien, ne manquez pas nos impressions sur Loop Hero.

Pouvez-vous imaginer vous voir relégué à faire la même chose encore et encore, le jour de la marmotte? Eh bien, quelque chose de similaire nous laisse ces Impressions Loop Hero, bien qu’ici il semble que les choses avancent … plus ou moins.

comment sommes nous arriver la?

Mettez-vous un instant dans la peau d’un héros: vous vous préparez à toute une aventure pour affronter l’ennemi maléfique qui envisage de détruire le monde. Vous vivez des milliers de choses, vous subissez des pertes, vous riez, vous pleurez. Et maintenant, le méchant s’en va et gagne. Un peu anticlimatique, oui. Mais la vie est comme ça, les choses ne se passent pas toujours comme nous le pensons. Heureusement, nous sommes confrontés à un jeu vidéo, et dans les jeux vidéo, sauf à de très rares occasions, il y a des secondes chances.

Et c’est le cas avec Loop Hero. Nous n’allons pas révéler grand-chose si nous vous disons que le méchant a gagné. Mais, pour une raison étrange, notre caractère a prévalu. Bien sûr: dans une boucle infinie dont il semble incapable de sortir. En dehors du chemin établi, il n’y a littéralement rien. Tout est vide.

Mais le cœur d’un héros se rebelle toujours face à l’adversité, et c’est le cas. Alors luttant, créant et avec beaucoup, beaucoup de patience, ils essaieront de laisser le monde tel qu’il était avant la catastrophe.

Simple, mais efficace, croyez-moi. Le récit de Loop Hero est là, comme une histoire épique assez simple, mais cela nous amène à définir notre propre rythme pour découvrir des choses. L’important ici n’est donc pas quoi, mais comment.

Et la vérité est que c’est une réussite, car cela nous met encore plus dans la peau du personnage que nous incarnons. Nous n’avons aucune idée de ce qui s’est passé ou de la manière dont nous sommes arrivés à cet endroit. Ce n’est qu’en avançant et en reculant pour lécher nos blessures que nous pouvons démêler tout cela.

Parce que non, nous ne serons pas seuls dans cette situation, nous aurons l’étrange PNJ dans notre base qui nous offrira son aide, même si nous semblons être la clé pour que tout se déroule.

Quelque chose de simple, mais extrêmement addictif

Vous vous demanderez sûrement: d’accord, si l’histoire est si simple malgré le style, que gagne-t-on du jeu? Qu’est-ce qui nous donnera envie de l’essayer? Honnêtement, je pense qu’on pourrait dire le rythme du jeu qu’il nous offre. Je ne vais pas le nier: la chose est plus simple que le mécanisme d’une cruche.

Il existe essentiellement deux scénarios. D’une part, nous avons la carte aventure. Ceci est généré aléatoirement lorsque nous nous embarquons dans chaque exploration. Fondamentalement, ce n’est rien de plus qu’un chemin par lequel notre personnage avancera automatiquement. À votre tour, vous vous battez automatiquement.

Où est le plaisir de tout cela? Eh bien, ce que nous influencons est dans l’environnement de tout cela. Vous voyez, en vainquant des ennemis, nous pouvons obtenir plusieurs choses. Tout d’abord, l’équipement, qui avec un système numérique nous permettra d’équiper notre personnage pour obtenir différentes statistiques, telles qu’une plus grande évasion, une vitesse d’attaque ou un score critique.

Par contre, nous aurons les cartes environnement. Nous les obtiendrons également au hasard, et ils nous permettront de créer au fur et à mesure. Autrement dit, nous sommes une sorte de main de Dieu, étant capable de créer des éléments en dehors du chemin stipulé, comme les montagnes ou les forêts, ou à l’intérieur de celui-ci, générant de nouveaux défis pour notre caractère.

Ces éléments, en général, nous offrent la possibilité d’affronter d’autres ennemis ou d’obtenir de meilleurs éléments. Le plus frappant est que beaucoup d’entre eux peuvent être combinés les uns aux autres, pouvant créer des chaînes, nous permettant de voir de nouvelles scènes. Par exemple, si nous plaçons un manoir vampire sur la carte, nous aurons une conversation avec l’habitant susmentionné. Et dans ce jeu, chaque conversation révèle une autre partie du gâteau.

Mais les choses seront toujours compliquées. En fin de compte, ce scénario est en «boucle», comme le nom du jeu y fait allusion. C’est-à-dire que nous partirons dans un camp et quand nous ferons le tour, nous retournerons dans ce même camp. Chaque fois que nous terminons un circuit, il sera considéré comme une « boucle », donc le niveau des ennemis et des défis augmentera. Et croyez-moi, ça peut devenir assez noir.

Le bon (ou le mauvais) est que si nous tombons au combat, nous ne mourrons pas: nous retournerons dans la colonie, mais nous perdrons des matériaux dans le processus. Et il est temps de parler du règlement, coupable. C’est essentiellement là que la «magie» est cuite.

Au début, ce ne sera rien de plus qu’un tas de magasins dispersés, mais grâce à nos raids, nous pourrons étendre celui-ci. Ainsi, nous pourrons débloquer de nouvelles cartes terrain pour nos aventures, de nouvelles classes pour le personnage, qui que nous ayons un équipement meilleur ou pire, des éléments passifs … est si important de se retirer à temps pendant les phases d’exploration.

Classique mais moderne

Visuellement, nous ne pouvons que dire l’évidence: Loop Hero n’est pas qu’il se démarque beaucoup. Les sprites sont attrayants, mais plutôt simples, ayant juste les bons détails. De la terre, on ne peut pas en dire plus. Les images statiques des différents personnages ont une meilleure finition, mais en général, il n’envisage pas d’innover à cet égard. Bien que personnellement, avec l’amour que j’ai pour les sprites, je dois admettre que je les aime assez.

La musique, en revanche, ne me semble pas trop ressortir. Nous n’avons testé que quelques heures de jeu pour ces tirages, mais cela ne semblait pas trop ressortir. C’était là comme accompagnement et rien d’autre.

Allons-nous faire une boucle?

Honnêtement, je pense que Loop Hero semble être l’un de ces jeux qui soit vous accroche, soit vous ne savez pas où l’obtenir. Et, curieusement, cela m’a accroché. Il a un « quelque chose » qui donne envie de le jouer. Le mystère de savoir comment le monde en est arrivé à ce point et comment le résoudre maintient la flamme du mystère bien vivante et vous donne envie de continuer à avancer.

En revanche, son gameplay qui nous permet d’aller un peu à notre rythme nous permet d’apprendre petit à petit, avec un apprentissage progressif qui nous fait entrer encore plus dans l’épopée du héros qui nous concerne. Sachez, à son tour, que le titre a plusieurs traductions, dont l’espagnol, vous n’aurez donc aucun problème à le lire.

Donc, on ne peut que dire que l’on veut voir comment ce titre évolue, et voir jusqu’où ces boucles nous mènent.