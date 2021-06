Impressions Hot Wheels : Unleashed pour PC

Qui n’a jamais joué à Hot Wheels nano ? La nostalgie nous embrasse avec ces impressions PC Hot Wheels: Unleashed.

Souvent les propositions motrices qui nous viennent au milieu du jeu vidéo se prennent trop au sérieux. Avec tant de succès de la simulation, que de temps en temps, nous pouvons profiter d’expériences plus mystérieuses et folles est à apprécier. Au cas, avec ces Impressions Hot Wheels : Unleashed Vous verrez que les mini-voitures de Mattel vont bon train.

Des courses rapides où vous n’avez pas à vous casser la tête

Le principe de Hot Wheels : Unleashed est si simple qu’il est difficile à digérer : courir. Il ne s’agit pas d’un jeu de conduite prétentieux, bien au contraire, qui nous pousse à choisir entre l’un de ses nombreux véhicules – au sein d’un vaste catalogue – et à courir sans plus tarder.

A l’intérieur de pistes pleines de courbes, de boucles, de virages impossibles, de sauts et de changements de paysages, nous devrons nous imposer en utilisant les bases de la conduite. Cela signifie qu’il faut savoir utiliser le freinage, les boosts d’accélération, le turbo et même profiter du sillage de l’adversaire pour prendre l’avantage.

De plus, chaque véhicule vous appartient à cet égard, nous aurons donc plus que nécessaire des schémas pour vérifier les forces et les faiblesses de chaque voiture. Bien sûr, certaines voitures sembleront meilleures à première vue que d’autres, mais la vérité est qu’après avoir été minutieusement testées, elles sont toutes optimales si nous savons en tirer parti.

On dirait de vrais jouets

L’une des sections qui attirent le plus l’attention du jeu vidéo est le graphisme. Je pense que nous sommes face au premier titre basé sur des voitures miniatures, du moins de cette marque, où elles sont vraiment une copie des miniatures originales. La texture, l’utilisation de la lumière et même les effets de vitesse rendent le jeu superbe.

La même chose peut être dite pour les pistes. Longeant les classiques plaques de plastique orange, la sensation de rouler sur ce matériau est assez réussie, tant pour l’œil que pour les commandes. Et c’est quelque chose qui doit être pris en compte, car des problèmes comme les frottements et autres ne fonctionnent pas de la même manière que si nous étions sur l’asphalte.

Courir sur Hot Wheels : Unlesashed est un art qui nous oblige à respecter certaines règles. Le premier, de ne pas sortir des plaques susmentionnées, car cela nous fera perdre de la vitesse et nous devrons même recharger depuis le point de contrôle.

La seconde, profiter des boosts bleus, qui nous propulseront à toute vitesse, pouvant écarter les adversaires si nous les touchons. Pour nous y aider, nous avons 3 unités turbo qui se rechargent avec le temps et qui sont folles si on les combine bien avec le sillage lorsqu’il s’agit de dépasser les rivaux.

Variété sur muscle

Ce jeu ne mérite sûrement pas l’attention des passionnés de conduite les plus purs. Des choses comme le changement de vitesse, les intempéries, la gestion des véhicules, etc. n’ont pas leur place dans la prémisse Hot Wheels: Unleashed. Peut-être que j’oserais même dire qu’il manque au moins un humble éditeur de véhicules.

Ce serait formidable de pouvoir changer la couleur ou même certains aspects esthétiques de nos modèles. S’ils ont fait des mini-jeux au sein de Yakuza, parce que ça ne devrait pas être possible dans un jeu comme ça, non ?

Sachez également que, bien que l’idée soit rapide et directe, ce ne sera pas facile pour cela. En difficulté moyenne, les adversaires vous balayent comme une mouche et vous devez travailler dur pour gagner des positions. Je dirais que la difficulté neutre de ce titre serait à égalité avec le niveau 150cc de Mario Kart 8.

Idéal pour les amateurs de Hot Whells de longue date

Oui, coupable, Hot Whells: Unleashed pointe des chemins. Dans cette version d’essai, nous avons pu profiter d’une grande variété de circuits et également d’un puissant arsenal de petites voitures avec de grandes différences.

Nous n’avons pu jouer que des courses rapides sans plus attendre contre la machine. Le jeu apporte plus de modes, mais nous ne pourrons pas en profiter avant l’analyse. Avec ce qui a été testé, nous pouvons vous dire que le jeu n’est pas mal du tout et indique un bon parcours.

Un muscle graphique puissant qui ravira les fans de figurines Hot Wheels et un gameplay simple, direct mais solide qui nous donne envie de faire une course après l’autre, même sans avoir de tâches de progression impliquées.

Bien sûr, son air d’arcade ne cherche pas à le cacher, donc si vous êtes amateur de simulation de conduite, ce titre ne propose rien qui vous fasse rester.

Hot Wheels : Unleashed se lance sur le marché le 18 septembre 2021. On peut prendre le gant sur PC (Steam, W10), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S | X et Nintendo Switch.