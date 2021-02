Impressions du roi Arthur: Knight’s Tale

La légende arthurienne devient plus sombre et plus sombre que jamais dans nos gravures King Arthur: Knight’s Tale.

Qui plus et qui moins connaît la légende du roi Arthur et son épée Excalibur. Mais comment allez-vous pouvoir vérifier notre premières impressions de King Arthur: Knight’s Tale, l’histoire aurait pu être un peu différente et tragique.

Le studio Neocore Games se charge de donner cette nouvelle tournure à l’histoire mythique du célèbre personnage anglais. Pour cela, ils ont choisi un genre qu’ils connaissent déjà d’autres œuvres, celui du RPG avec combat stratégique. Comment vas-tu jusqu’ici? Nous le voyons.

Une nouvelle légende

Pour l’instant, l’argument est on ne peut plus intéressant. Après une bataille colossale, le roi Arthur fait face à son fils incestueux, Sir Mordred. Dans ce combat, les deux finissent par périr aux mains de l’autre, et c’est là que commence notre nouvelle légende.

Après la mort du monarque, une terrible malédiction se déchaîne qui réveille plusieurs créatures démoniaques. Et pas seulement cela, car il se ranime également, mais étant une version perverse et tordue de son ancien moi. Heureusement que la Dame du Lac ramène également Mordred pour prendre soin de son père et libérer Avalon de tout ce mal.

La nouvelle table ronde

Avec cette prémisse intéressante, nous nous mettons dans la peau de l’ennemi d’Arthur pour restaurer le royaume. Comment nous le faisons dépend de nous. Nous pouvons être nobles et aider quiconque dans le besoin, ou utiliser la peur et abuser de notre pouvoir. Ceci est représenté par certains moments où nous devons prendre des décisions morales.

En fonction de ceux que nous prenons, l’intrigue suivra différents chemins montrant différentes branches de l’intrigue. Bien qu’il s’agisse d’un accès anticipé, nous ne savons pas encore dans quelle mesure cela changera l’histoire.

Ce que nous savons, c’est qu’au fur et à mesure que nous progressons dans le jeu, nous trouverons plus de chevaliers qui pourront rejoindre notre cause. Avec eux, nous devrons également reconstruire Camelot et la mythique Table Ronde.

Camelot

Eh bien oui coupable, la reconstruction de la forteresse bien connue sera une partie importante de King Arthur: Knight’s Tale. Avec le butin obtenu lors de nos voyages, nous pouvons construire diverses améliorations, qui nous faciliteront la vie durant notre aventure. De cette façon, nous agrandirons le château avec un marchand, l’hospice ou une cathédrale, entre autres options. Tous susceptibles d’être améliorés.

Camelot est aussi, évidemment, le centre nerveux à partir duquel nous gérons tout. À partir de là, nous vérifions le statut de nos personnages, les améliorons ou les équipons d’armes, d’armures et d’amulettes. Ensuite, nous n’avons plus qu’à choisir une mission et à avoir des ennuis.

Faire du tourisme

Quand il s’agit de se lancer dans la farine, le titre opte pour une perspective isométrique avec exploration libre et combat tactique au tour par tour. L’exemple le plus similaire qui me vient à l’esprit pour le comparer est le grand Mutant Year Zero: Road to Eden.

Comme dans le jeu The Bearded Ladies, on retrouve plusieurs scénarios de tailles différentes, bien que généralement peu étendus. En eux, nous avons une liberté totale pour bouger et explorer n’importe quel coin. Non pas qu’il y ait beaucoup à voir, mais nous pouvons trouver des récompenses en le faisant.

Pour le moment, le seul inconvénient que je peux mettre à cette section est le manque de lumière dans les emplacements. Tout est très sombre et avec des tons gris. Je comprends que cela a du sens du point de vue de la débâcle qui s’est produite, mais comme tout est si mal, cela donne l’impression de se retrouver toujours aux mêmes endroits.

Prends ton temps

Mais bien sûr, le point fort est le combat. Au cours de nos incursions, nous rencontrerons diverses créatures hostiles. A ce moment, l’action s’arrêtera, commençant la bataille. Comme nous l’avons déjà mentionné, ces combats sont résolus à tour de rôle d’une manière similaire à celle vue dans des titres tels que X-Com, Divinity Original Sin ou Mutant Year Zero susmentionné.

Cela signifie que nous avons des points d’action pour nous déplacer, attaquer ou utiliser des compétences. Bien que nous ayons également la possibilité de les sauvegarder pour protéger une zone, ou d’en accumuler pour notre prochain tour. De plus il n’y a pas d’ordre pour activer nos personnages, pouvant alterner librement entre l’un et l’autre.

À tout cela, nous devons également ajouter les pouvoirs ou capacités spéciales que nous débloquerons lors de la montée de niveau. L’ensemble donne au combat beaucoup de dynamisme et de stratégie, ce qui nous oblige à très bien réfléchir à nos mouvements. Cela devient encore plus important quand on considère que la mort est permanente.

Conclusions

Étant avant un accès anticipé, nous ne pouvons pas rendre un verdict de manière totalement fiable, mais même ainsi le titre indique des moyens. Ce que je peux dire, c’est que ce petit aperçu d’environ 4 heures nous a laissé en vouloir plus, et c’est le meilleur compliment qui puisse être fait à n’importe quel jeu vidéo.

Allons-y!