Impressions du nouvel agent KAY/O de Valorant

Il ne pouvait en être autrement, et nous avons testé sur le site KAY/O, le nouvel agent de Valorant. Voici nos impressions.

L’acte 1 de l’épisode 3 du jeu Riot Games nous apporte un nouvel agent pour Valorant. Bien sûr, voici votre cher 45Secondes.fr pour vous expliquer un peu comment fonctionne ce petit robot, ainsi que vous dire notre KAY / O imprime. Je vous ai déjà dit que, personnellement, il est bestial dans son rôle.

C’est Terminator ! C’est de retour, sous la forme de KAY/O !

Parlons un peu de cet agent particulier. Oui, je sais que beaucoup d’entre vous veulent voir l’action et les compétences maintenant, mais j’écris ceci et cet homme mérite quelques lignes avant. Connaissez-vous les radieux, ces messieurs et dames aux pouvoirs incroyables ? Eh bien, KAY/O est là pour tous les diffuser. Alors bien sûr, c’est sa fonction. Votre code doit ressembler à ceci : Si Radiant.get ()! = Null {KAY / O.killRadiant ()}.

D’accord, dépassons les bêtises et parlons de ses capacités, pour quelque chose ce sont les impressions de KAY / O. En plus de pouvoir utiliser les armes qui existent dans le jeu (cela semble idiot de commenter cela mais croyez-moi c’est parfois nécessaire), KAY/O a à sa disposition un arsenal de techniques qui le rendent incroyablement doué pour lancer des escarmouches. Passons par parties.

Zéro point : En appuyant sur le E, notre sympathique robot sort un couteau et le jette où il veut. Cela supprime toute personne qui se trouve dans son rayon d’action, donnant un avantage fondamental à votre équipe en décimant la capacité totale du rival.

: En appuyant sur le E, notre sympathique robot sort un couteau et le jette où il veut. Cela supprime toute personne qui se trouve dans son rayon d’action, donnant un avantage fondamental à votre équipe en décimant la capacité totale du rival. Unité // FLASH : Pour les amis, une bombe légère. Que l’équipe rivale soit des lâches qui ne quittent pas une zone pour la défendre ? Rien ne se passe, lancez ça avec le Q et demandez à toute votre équipe de massacrer ces mecs aveuglés. Une remarque importante, ses performances varient en fonction du clic que l’on fait, qu’il soit à droite ou à gauche.

: Pour les amis, une bombe légère. Que l’équipe rivale soit des lâches qui ne quittent pas une zone pour la défendre ? Rien ne se passe, lancez ça avec le Q et demandez à toute votre équipe de massacrer ces mecs aveuglés. Une remarque importante, ses performances varient en fonction du clic que l’on fait, qu’il soit à droite ou à gauche. Fragment : Et c’est la bombe à fragmentation. Il a vraiment sa propre fonction, car c’est une grenade de perturbation. En l’équipant de C, on le lance et il explose plusieurs fois à l’endroit où il tombe. D’ailleurs ça fait beaucoup de pupes.

: Et c’est la bombe à fragmentation. Il a vraiment sa propre fonction, car c’est une grenade de perturbation. En l’équipant de C, on le lance et il explose plusieurs fois à l’endroit où il tombe. D’ailleurs ça fait beaucoup de pupes. Cmd // BYPASS: KAY/O utilise ses pouvoirs d’administrateur et entre dans le terminal, le faisant surcharger et responsabiliser notre agent. Qu’est-ce que ça veut dire? Que KAY / O supprime toute personne qui endommage dans cet état, et en dehors de Combat Stimulant est appliqué. Comme si cela ne suffisait pas, s’il meurt au combat au lieu d’être mis KO, il est renversé et peut être ressuscité.

Au fait, vous pouvez voir ici un peu des compétences de cet agent au stand de tir, pour vous donner une idée.

Mon avis personnel, celui dont tu t’en fous vraiment car le personnage est cool

Eh bien, vous connaissez déjà les motivations de l’agent, ainsi que ses capacités. Maintenant, voulez-vous connaître mes impressions sur KAY/O ? En plus d’être un peu froid dans ses émotions (badum tss), c’est un personnage qui va comme un gant dans mon style de jeu. Oui, je sais que j’ai déjà dit que j’étais un campeur, mais aussi que je peux être suicidaire. Et bien KAY/O est parfait pour moi.

Je n’ai besoin de dépendre de personne pour commencer un combat. Il est vrai qu’un peu de soutien des autres agents est formidable, mais l’arsenal de compétences disponibles est suffisant pour réussir à entrer en combat. Vous lancez Point // ZERO et supprimez l’ennemi, puis vous lui donnez une bombe éclair et enfin vous entrez pour terminer le travail. Ce n’est qu’une des nombreuses options qu’il vous offre.

Et bien sûr, il y a le suicidaire. Tant que vous avez le définitif disponible et actif, il vous donne exactement la même chose. Au début, vous serez utile à l’équipe (si vous tirez ou attaquez, bien sûr), mais s’ils vous tuent, vous ne mourrez pas. Ils vous ressuscitent et tirent, encore quelques secondes de vie pour tout gâcher marron. Ou mourir d’une manière embarrassante et absurde, vous décidez. Vous êtes KAY/O après tout, personne n’a de pouvoir en vous.

Oui c’est vrai qu’il peut manquer un peu de puissance instantanée, c’est-à-dire qu’il vous épatera sur le moment. Ça ne doit pas vraiment être comme ça, car un bon coup au visage fonctionne toujours, mais s’ils lui avaient donné plus de puissance, je pense que nous serions l’agent définitif en premier. En l’état, c’est l’hôte, le grand initiateur, le meilleur robot.