Impressions de Puyo Puyo Tetris 2 pour PlayStation 4

Le monde est à nouveau bouleversé et seuls les tétriminos et les puyo puyo peuvent le résoudre. Nous vous racontons nos impressions sur Puyo Puyo Tetris 2.

Ils sont de retour (ou sont sur le point de le faire) et nous apportent de nombreuses nouvelles et surprises. Aujourd’hui, nous sommes prêts à vous raconter nos premières impressions sur Puyo Puyo Tetris 2. Et il semble incroyable qu’un jeu de puzzle, même s’il mélange deux styles différents, soit capable de donner tellement de contenu.

Oui, c’est vrai qu’il y a de petites choses dont nous ne pouvons toujours pas vous parler. Mais avec ce que nous pouvons, nous avons beaucoup à recommander le jeu à tous les amateurs de l’un ou l’autre des deux styles. Tetris et Puyo Puyo. Bien que, oui, si vous êtes plus fan d’un style, vous ne vous débarrasserez pas de l’autre caril sera obligatoire de les «dominer» tous les deux.

Un nouveau problème

Les problèmes sont à l’ordre du jour. Quel jeu aujourd’hui nous donne une histoire fluide autre que Animal Crossing? Eh bien, celui-ci n’est pas loin derrière, même si, comme vous pouvez l’imaginer, l’intrigue, bien qu’elle soit au niveau des fumées de Nomura, est plus similaire à celles de n’importe quelle saison Precure.

A cette occasion, nous découvrirons que quelque chose a curieusement éliminé certains de nos souvenirs et, comment pourrait-il en être autrement, lLa meilleure façon de les récupérer est de se battre avec Tetris ou Puyo Puyo. Alors préparez-vous pour un chemin plein d’obstacles et de tests absurdes où les personnages nous défieront dans des duels en tout genre.

Dans ce mode histoire, nous n’aurons guère de contrôle sur ce que nous jouons puisque l’histoire déterminera les rythmes. Mais nous verrons certaines des fonctionnalités et des possibilités que le titre nous offre. Défis, styles de combat, tests concrets, montée de niveau, jeux de personnages … On pourrait presque dire que le mode histoire est le tutoriel. Un peu long, oui, mais un tutoriel à la fin de la journée.

On reverra un étrange mélange entre tetriminos et puyos qui nous obligera soit à affronter des gens avec le même style, soit au jeu croisé. Autrement dit, nous aurons Tetris contre Tetris, Puyo Puyo contre Puyo Puyo et, pour tout gâcher davantage, Tetris contre Puyo Puyo. Et oui, c’est un croisement qu’un serveur continue de voir injuste, mais que ça pique beaucoup c’est, après tout, ce qui compte.

Au cours de l’histoire, nous pourrons passer par des phases qui, en plus de passer le test indiqué, nous proposeront étapes à franchir pour obtenir des étoiles. La plupart d’entre eux ne peuvent pas être supprimés du premier coup. Pas même en une seconde, mais il leur faudra un peu plus de compétences pour les obtenir. De plus, comme vous pouvez augmenter les niveaux et utiliser des personnages, nous pouvons débloquer des compétences qui nous aideront à l’avenir.

Défis et RPG

L’une des grandes nouveautés qu’apporte ce deuxième volet est le a ajouté « RPG » au jeu. Comme nous l’avons commenté un peu ci-dessus, en jouant au jeu, nous débloquerons des personnages et les améliorerons. Mais aussi obtenir une série de lettres qui nous aideront pour compléter les pules d’une manière plus facile ou obtenir plus de points.

Nous pouvons contrôler tout cela depuis l’écran de l’ordinateur où nous allons gérer tout cela. Les personnages que nous utiliserons, les supports, leurs capacités et autres éléments typiques de tout jeu de rôle. Une fois prêts, nous pouvons faire face à qui nous voulons et comment nous voulons et utiliser ces compétences.

Le jeu intègre un grand nombre de modes de jeu et de défis. Beaucoup d’entre eux sont de vieilles connaissances mais il faut admettre qu’ils en ont tiré quelques-uns très intéressants. On ne peut toujours pas en parler mais on vous dit déjà qu’ils sont originaux et qu’ils donneront de très nombreuses heures de vice. S’il n’y a aucun moyen pour que le joueur compétitif en vous puisse sortir de vous, il ne reste plus rien dans votre âme à sauver.

Puyo Puyo Tetris 2 impressions conclusions

On s’est demandé quand le jeu a été annoncé que ce qui pourrait être si intéressant que de sortir une suite avec un temps de différence aussi court. Le premier match nous a tous agréablement surpris, mais … ce second apporte-t-il quelque chose de nouveau? Eh bien ici où vous le voyez, oui.

En plus des options de personnalisation qu’il apporte (dont je suis amoureux), il existe de nombreuses façons de jouer. Des Tetris et Puyo Puyo originaux (ceux d’une vie, allons-y) aux mélanges les plus inhabituels que vous puissiez vous lancer au visage. Il y a des défis et des tests qui nous rendront fous, mais la bonne chose est qu’il y en a tellement que nous pouvons choisir et aller vers ceux que nous aimons le plus.

On pourrait dire que Puyo Puyo Tetris 2, en mettant de côté l’histoire des enfants, est un excellent jeu de puzzle qui offre tout ce que l’on peut attendre d’eux. C’est de la diversité, du plaisir et de nombreuses heures de contenu.