Impressions de Narita Boy, les aventures de l’élu numérique.

Pixels, néons, synthétiseurs, ambiance années 80… Tout cela et bien plus encore dans nos impressions Narita Boy.

En 2017, une petite équipe catalane indépendante dirigée par Eduardo Fornieles, a lancé une campagne Kickstarter pour son premier projet. Ce fut le plus réussi et bien que cela ait pris plus de temps que prévu, nous l’avons presque parmi nous. Heureusement dans 45Secondes.fr nous l’avons déjà et nous pouvons vous donner notre premier Impressions de Narita Boy.

Studio Koba est en charge de raviver notre nostalgie des années 80, avec ce jeu de plateforme d’action 2D et une esthétique pixélisée. En comptant sur l’aide en plus de la mythique Team 17 en tant qu’éditeur. Tout cela mène à un grand titre qui accroche comme peu d’autres, et qui nous apportera plus d’un souvenir d’époques révolues.

Heureusement pour nous, le studio nous a gentiment passé un code pour la version PC. Nous ne pouvons pas encore vous en proposer une analyse complète, mais nous avons la permission de vous dire à quoi il ressemble pour nous, sans rien révéler de particulier. Spoiler, on adore.

Un autre choisi de plus

L’intrigue est un peu typique, bien qu’avec des touches assez originales. Le royaume numérique a été corrompu par un méchant nommé Him. Lorsque cela se produit, le protocole d’urgence connu sous le nom de Narita Boy est activé. Cela réveille l’élu, un jeune homme qui est le seul capable de manier l’arme légendaire connue sous le nom de Techno-Sword.

Avec cette épée entre nos mains, nous devons parcourir les différents lieux qui composent ce monde, à la recherche des souvenirs du créateur. Il est le seul à pouvoir restaurer le code et empêcher les étalons de le corrompre définitivement.

Nous avons vu ce scénario éculé de l’élu qui doit éviter la fin du monde d’innombrables fois. Mais tout au long de l’aventure, nous voyons qu’il contient beaucoup plus. Nous n’allons pas vous le révéler ici évidemment, mais au fur et à mesure que nous rendons la mémoire au programmeur, nous en savons beaucoup plus sur son passé et le nôtre.

Une plate-forme d’avant

La principale chose que nous remarquons lorsque nous commençons, c’est l’air rétro qui respire par tous ses pores. Son esthétique, la musique, la partie technique … Tout semble tiré des années 80. Dès l’intro, on remarque des réminiscences de classiques comme Flashback ou Another World. Et lorsque nous nous mettrons aux commandes, nous nous sentirons comme dans n’importe quel titre de la saga Castlevania.

Bien sûr, bien que cela puisse paraître ainsi, nous ne sommes pas confrontés à une metroidvania. Oui c’est vrai, que le développement est celui d’un jeu d’action à défilement latéral comme dans la franchise Konami. Et il n’en est pas moins vrai que nous pouvons parcourir les scénarios dans différentes directions et sans ordre précis. Mais une fois qu’un emplacement est terminé, nous passons au suivant sans revenir en arrière.

En cours de route, de multiples combats entrecoupés de plates-formes et une touche d’exploration nous attendent. Nous n’allons pas nous plonger beaucoup dans tout cela, car nous approfondirons notre analyse future et complète. Il suffit de dire que son gameplay est incroyablement fluide et que le protagoniste aura plusieurs capacités différentes.

Retour au passé

Comme nous l’avons mentionné, son esthétique rétro-futuriste est pleine de néons, et il a même un filtre qui simule l’aberration chromatique. On peut même voir les distorsions typiques des moniteurs de l’époque.

Et la section musicale n’est pas en reste. Les synthétiseurs sont à l’ordre du jour, avec des chansons pleines de rythme aux côtés d’autres plus atmosphériques. Une magnifique bande-son qui nous ramènera aux années 80.

Pour le moment, nous n’allons pas en révéler beaucoup plus, car cela vaut la peine de le vivre pour vous-même. En plus de cela, je dois garder quelque chose pour mon analyse future. Mais si je peux vous dire, nous sommes confrontés à un titre indépendant à prendre en compte.

Narita Boy sera disponible sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam à partir du 30 mars. De plus, il a déjà été confirmé que les utilisateurs du Xbox Game Pass pourront en profiter dans l’application dès le premier jour.

Allons-y!