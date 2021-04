Impressions de la nouvelle carte Valorant, Breeze

Avec l’acte 3 de l’épisode 2, un tout nouveau paramètre pour le tireur de Riot. Voici nos impressions sur la nouvelle carte Valorant.

Si auparavant nous vous avions annoncé la nouvelle que cet événement apporte, c’est au tour de se concentrer davantage sur le joyau de la couronne, Breeze. Alors commençons par ces impressions de la nouvelle carte Valorant, que j’ai déjà mentionné, apporte plus de variété au jeu Riot.

Le plaisir du tireur

Eh bien, la première chose que nous voyons, c’est que c’est complètement différent du dernier scénario qui a été lancé dans Valorant, Icebox. Bien que ce soit une friche froide et très stratégique, cette carte est située aux Bermudes, avec un paysage chaud et luxuriant. De plus, sur ce terrain, il y a plus d’endroits où les tireurs d’élite peuvent briller.

C’est vrai, l’un des éléments les plus prédominants de Breeze est la distance. Il existe de nombreux domaines parfaitement défendables avec des armes longues, ce qui oblige d’autres agents qui ne brillent pas aussi bien sur d’autres cartes à le faire ici. Bien sûr, pas pour cette raison, les autres ne seront pas en mesure de faire du bon travail, car il existe des éléments tels que des inégalités, des fourchettes et des goulots d’étranglement pour déclencher la stratégie.

La carte elle-même est une sorte de base de pirates sur une île paradisiaque. Dans cet esprit, nous voyons plusieurs clins d’œil ou ajouts amusants, comme un animal dans un palmier avec une arme plus grosse que le bogue lui-même, des navires coulés et des constructions en bois quelque peu branlantes. En bref, dans Breeze, nous avons la couleur, la distance, le piratage et la mort. Parce que j’ai trouvé dans mon expérience.

La vie du campeur à Breeze

Voyons voir, je vous dis. Dans ces jeux, pour lesquels je ne suis ni bon ni mauvais, mais plus mauvais que bon (surtout sur PC), je me consacre un peu à être cette racaille de la société de ces jeux. C’est vrai, chers lecteurs, je suis un campeur. Avant que tu ailles me tuer, je te dirai que je meurs plus que je ne tue, alors hé, justice divine, ils l’appellent. Par conséquent, je vais vous parler de mon expérience en tant que gars détesté par tout le monde chez Breeze.

Eh bien, une bonne chose pour mon acabit est qu’il y a une assez grande distance de l’ennemi. Surtout quand je défends, car c’est dans ces moments-là que je peux me mettre à couvert derrière les objectifs des attaquants et regarder tout le match avec mon sniper. De cette façon, si quelqu’un BUM apparaît, je tire sur la tête 1 fois sur 7. Beaucoup détestent mon travail mais il est parfois nécessaire.

De plus, si jamais je me lasse d’être au même endroit, il y a des coins et recoins sur la carte à cacher et à attendre pour tuer. Par exemple, sur le côté droit de Breeze, il y a un couloir, qui cache un endroit pour esquiver pour surprendre l’ennemi. Comme si cela ne suffisait pas, si nous nous trouvons en position de fuir parce qu’ils ont rancune contre nous, il y a une trappe qui va à la partie centrale. Plan B, ils l’appellent.

Tout est amusant pour le campeur défenseur, mais que se passe-t-il si nous devons attaquer? Eh bien … ou nous sommes laissés pour compte soutenir les vrais héros du jeu qui vont mettre le pic, ou nous sommes les suicides. En tant que bon campeur, vous savez que d’autres comme vous peuvent exister dans l’équipe rivale, et si vous avez apprécié les avantages en défendant, vous souffrirez maintenant en attaquant.

Mais tout n’est pas mauvais, car il y a encore assez de distance dans chacune des parties principales de Breeze pour montrer notre expertise lointaine. Voici ce que recommande un campeur novice et manchot comme moi: allez à gauche ou à droite, là où il y a plus d’alliés, et restez derrière pour apporter votre soutien. Lorsque tout est propre, rendez-vous dans la zone et surveillez la partie des défenseurs.

Et rien d’autre, la vérité est que Breeze offre de grandes attractions et des ajouts, à la fois pour les défenseurs et les attaquants. Et comme je l’ai mentionné, certains agents et types de joueurs se montreront mieux dans ce scénario. Ne vous inquiétez pas, cela ne soustrait pas du reste, car il existe différentes structures et angles morts pour maximiser nos vertus.