Impressions de King’s Bounty II pour PC

Les chiens de guerre sont déchaînés (jeu de mots) dans nos impressions King’s Bounty II. C’est que les chiens sont très cassés.

Avant de parler de Impressions de King’s Bounty II Je dois souligner une chose. Et c’est que j’ai rencontré la saga précisément dans son événement de présentation de cet opus, à quel moment le mix dont elle montrait puissamment attiré mon attention. Aujourd’hui, enfin, nous vous apportons un aperçu de ce titre qui, la vérité, promet. Et beaucoup.

Les anges d’Adrien

La première chose qui entre dans nos yeux est la décision importante du chemin à choisir. Car King’s Bounty II propose jusqu’à trois personnages différents avec leur propre histoire. La bonne chose que j’en ai vu, c’est qu’il y a vraiment un personnage pour chaque type de joueur, en parlant de l’arrière-plan du même.

De cette façon, nous pouvons choisir entre une garde royale disgraciée, une comtesse mage ou une paysanne. S’il semble qu’ils soient déjà bien définis par leur rôle dans le monde, ce n’est pas le cas. Et je ne vais pas entrer plus dans les détails pour ne pas gâcher votre surprise que vous le jouiez vous-même.

Après avoir choisi notre héros, nous commençons une épopée épique dans laquelle nous obtenons notre propre armée, acquérons des capacités et des sorts, et accomplissons des missions. Oui, c’est très résumé mais je vais me concentrer plus sur mon expérience de jeu que sur ce que propose le titre. Cela viendra dans l’analyse, ne vous inquiétez pas.

Je ne vais pas mentionner les choses à améliorer ou quelque chose comme ça parce que le jeu a encore quelques semaines pour sortir. Parlons mieux que j’ai pu apprécier le titre, et l’une des choses est le combat tactique. Nos bataillons se sont répartis sur la carte à l’aide de grilles, les plus rapides étant les premiers. Et voici une chose qui m’a époustouflé.

La cartographie de combat est exactement la même que pour l’exploration. C’est-à-dire que si vous êtes dans une ville avec ses maisons, ses statues et autres, celles-ci sont représentées au combat. Croyez-moi si je vous dis que c’est un excellent travail que vous faites quand il s’agit de l’implémenter et de le développer dans un jeu.

D’un autre côté, il y a beaucoup de variété en termes d’unités. Nous avons les soldats typiques équipés de différentes armes, en passant par les chiens de guerre (excellents dans leur travail). Bien sûr, il y a aussi des créatures fantastiques. C’est-à-dire que nous pouvons former une armée personnalisée tant qu’ils nous donnent l’argent pour les embaucher bien sûr.

De plus, nous avons les capacités et les sorts du personnage principal, très importants pour retourner une situation dangereuse. Nous réaliserons ces techniques à travers des arbres de compétences, avec une forte composante RPG.

L’influenceur ultime

L’une des plus grandes attractions de ce King’s Bounty II est la capacité d’influencer à la fois le monde et ses habitants avec nos seules actions. Et c’est que selon le chemin que nous empruntons lors de l’accomplissement des missions, certains événements se produiront ou l’opinion publique aura des choses différentes à dire.

Par exemple, si quelqu’un a besoin de notre aide, nous pouvons simplement l’ignorer, l’aider à récupérer ce qu’il cherche, le détruire car cela bloque notre tâche principale… Selon ce que nous décidons de faire, nous obtiendrons ou perdrons des choses le long du chemin. Mais rien à redire, si vous choisissez quelque chose, vous devez vous y tenir.

En revanche, le volet exploration est très important dans ce titre. Dans les environnements 3D dans lesquels le jeu est géré, de nombreuses tâches et missions nous obligent à résoudre des énigmes, à trouver un certain endroit et à trouver des indices, ou simplement à découvrir plus de lieux et de personnages.

Bref, cette fois que j’ai pu tester le jeu m’a aidé à avoir une chose claire : j’en voulais plus. Pour le moment, le gameplay et l’équilibre des pouvoirs sont bien réalisés, et la question de la décision semble très bonne. Il ne reste plus qu’à attendre un mois et demi pour tester le jeu complet et peaufiné et voir si être un salaud m’apporte des représailles. J’espère que oui.