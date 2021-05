Le dernier né de Konami arrive sur PC Master Race. Impressions de Getsu Fumaden: Lune éternelle! Le Japon le plus sauvage sur un Roguelike.

Depuis que Getsu Fumaden: Undying Moon a été annoncé dans un Nintendo Direct, la plupart d’entre nous se sont dit « Qu’est-ce que c’est? » Konami depuis des années n’a pas sorti Silent Hill, Castlevania cool ou Metal Gear Solid, mais il fait une crise de colère et sauve une saga née en 1987 (cinquième mine) sur la console de jeu NES de Nintendo.

Ce Getsu Fumaden: Undying Moon se déroule 1000 ans après le premier jeu vidéo, et il nous présente un roguelike très intéressant. Getsu Fuma est le protagoniste, qui devra affronter des dizaines d’ennemis. Les yokais, les onis, les démons, les monstres et les divinités du folklore japonais seront ceux que nous devrons vaincre avec les armes dont nous disposons dans le jeu.

Graficazorls

La première chose qui ressort du jeu de Konami est son graphisme. Il semble que tout le temps, nous regardons une peinture japonaise. Les détails ne manquent pas partout. Bien que le jeu ait la caméra et que nous nous déplaçons en deux dimensions, le personnage principal et les designs ennemis sont en 3D. C’est quelque chose que l’on peut voir dans les présentations des ennemis et certaines cinématiques du jeu qui nous mettent en situation.

Avec toutes ses difficultés, dans Getsu Fumaden: Undying Moon, nous descendrons au plus profond des enfers, et dans les scénarios, nous verrons qu’en plus d’être redoutables et pleins d’ennemis, nous avons des détails partout. Au début, cela peut submerger la quantité de choses que nous voyons à l’écran. Un exemple clair est le premier boss final nommé Ryukotsuki. Ce crâne géant a des effets partout et ceux ajoutés par la scène elle-même.

C’est spectaculaire, mais personnellement, j’ai beaucoup de «l’humble» qui nous attend. En devenant invisible pour que nous puissions voir, cela fait apparaître un filtre et quelques pixels très rares. Dans d’autres scénarios, plus de la même chose se produit. Vous pouvez le vérifier dans la vidéo que vous avez ci-dessus (Ryukotsuki). Il est enregistré avec la qualité la plus élevée possible pour ma « race patétique » et ça a l’air assez horrible, ce qui n’est pas le cas avec les autres boss finaux.

Mais maintenant pour le bien. Au début, voir autant de choses à l’écran peut être étourdi. Plus encore quand il faut être attentif aux ennemis qui ne pardonneront pas à un seul. PAS UN SEUL. L’un des scénarios que j’aime le plus est la deuxième phase que nous avons débloquée dès que nous en avons terminé avec le premier boss du jeu. Et je dis « déverrouillé » parce que Getsu Fumaden: Undying Moon nous réserve plusieurs surprises et des chemins à suivre.

Ce scénario est une descente aux enfers. Je joue depuis plus de 40 heures et à chaque fois que je passe cette étape, je suis émerveillé par le fond de la scène. Les Oni au loin font leur truc avec les humains. On peut voir comment deux démons scient une personne en deux, un autre les écrase … Tout cela avec de la musique et l’accompagnement de cris en japonais de personnes tourmentées.

Mais comment puis-je l’aimer?

C’est une question que je me suis posée à toutes les heures de jeu. Je ne sais pas si vous savez ce qu’est un jeu vidéo roguelike, mais ici, quand on meurt, cela revient au début et l’équipe redémarre. Pouvons-nous sauver le jeu? Oui, mais seule une partie des matériaux que nous avons collectés pendant le jeu et les améliorations sont conservées. Nous ne pourrons pas partir de la phase où ils nous ont tués. Et c’est quelque chose qu’ils nous expliquent clairement au début du match. Parfois, cela vaudra la peine de se retirer, d’améliorer l’équipement et de recommencer à partir de la première phase.

Parfois, le jeu peut nous faire désespérer et Getsu Fumaden a ses affaires. Il reste encore beaucoup à peaufiner. Vous pouvez même remarquer qu’il y a un manque de contenu dans le lieu de repos que nous avons avant de commencer une course.

Quant au désespoir qu’il peut produire, il est donné par la difficulté et la hitbox du protagoniste et des ennemis. Ce ne sera pas une, pas deux ou trois fois que, étant sur le dos d’un ennemi, il nous donnera gratuitement. Cela arrive souvent avec les Oni qui ont une grosse matraque. Et puis, il y a la difficulté.

Bien qu’au début nous soyons dans un mode de difficulté appelé «Commoner», les choses peuvent se compliquer car elles ne nous donneront pas de très bonnes armes pour commencer. Même si nous améliorons cela (commencez le jeu avec des armes de rang supérieur), Getsu Fumaden le fait passer à travers le revêtement et vous donne des armes de bas rang assez cool. Tout est aléatoire et aléatoire. Avec les patrons finaux, plus de la même chose. Il y a peu de fois qu’un boss me l’a transmis la première fois, mais dans une autre course, il devient complètement fou et attaque d’une manière différente.

Bien que Getsu Fumaden: Undying Moon ait toutes ces « ñardaditas », c’est un jeu que j’apprécie trop. Je meurs? Eh bien, je recommence. De plus, le jeu Konami a en plus que chaque fois les scénarios et la position des ennemis, des coffres pleins d’argent et des améliorations se trouvent à des endroits différents. Bien sûr, cela me touche plus le « ñordo » de trouver une pièce vide d’ennemis et d’objets que la mort aux mains d’un coquin me lançant une pierre.

Ça me manque…

Getsu Fumaden: Undying Moon a été introduit pour la Nintendo Switch, mais la version que je teste depuis tant d’heures est l’accès anticipé de Steam. Et vous devez tenir compte de cela, du fait que c’est un jeu avec un accès anticipé et qu’il en reste encore beaucoup. Ci-dessus, j’ai dit beaucoup de choses qui ne me convainquent pas du jeu, même s’il vicie une mauvaise chose. Et il y en a d’autres qui, s’ils étaient ajoutés, Getsu Fumaden serait beaucoup mieux.

Nous avons un gars qui porte pas mal d’armes, à la fois primaires et secondaires, et j’ai besoin de combos. Le jeu marquerait beaucoup de points si le personnage avait plus de coups. Il y a une section de Getsu Fuma que nous pouvons améliorer. Dans cette section, nous voyons qu’il dit «mouvement», mais après l’avoir amélioré trois fois, je ne vois pas cette amélioration. Peut-être que plus tard, il y a une possibilité (après le mode plus commun, nous avons plus de modes de difficulté et même quelques surprises) mais Getsu Fuma gagnerait plus de points si de meilleures combinaisons pouvaient être faites entre les armes principales.

Ce serait vraiment cool de pouvoir passer rapidement du katana à deux épées et de faire d’énormes combinaisons, ce que vous ne pouvez pas faire. Le changement entre les armes est très lent et ne donne pas cette possibilité. Mais attention, cela ne se produit pas avec les armes secondaires.

Le changement de ceux-ci est beaucoup plus rapide et nous pouvons faire un combo sympa. Quand il s’agit de jouer, ne négligez pas les armes secondaires car plus d’une fois elles vous permettront de vous sortir des ennuis. Et certains d’entre eux prennent même plus de vie que les armes principales elles-mêmes.

Conclusion – Impressions de Getsu Fumaden: Lune éternelle