Impressionnistes à Potsdam: Plattner transforme Barberini en un haut lieu de l’art

Monet, Renoir, Signac: ils sont parmi les noms marquants de l’impressionnisme. Presque personne qui ne connaisse au moins une de ses photos. Désormais, il est possible de découvrir plus de 100 des œuvres les plus célèbres de leur direction artistique à Potsdam – grâce au collectionneur Hasso Plattner.

L’impressionnisme, dit-on parfois un peu d’en haut, s’adresse plutôt au grand public. Vous ne pouvez pas vous tromper avec ça. Ni en tant que collectionneur ni en tant que musée. Prés de fleurs, champs de maïs, rangées de peupliers, étangs de nénuphars et jardins accueillants. Mais aussi des cafés, des boulevards et des ports. Nulle part ailleurs, il n’est plus facile pour le spectateur de se plonger dans l’ambiance de l’image. Vous pouvez littéralement entendre le bruissement des arbres, les éclaboussures d’eau, et pendant un court moment de rêve, vous dites adieu à une époque révolue, qui, cependant, était rarement aussi romantique que les peintres le décrivent.

Alors que l’art moderne crie parfois carrément au spectateur, et parfois désemparé, les impressionnistes ne font de mal à personne. Ils sont calmes et baignent le monde d’une belle lumière. Même les questions socialement critiques rudimentaires sont présentées dans des tons pastel doux.

Le «casier à grains» de Claude Monet fait également partie des objets exposés. (Photo: Heike Boese)

Depuis au moins 2000, Hasso Plattner collectionne principalement les impressionnistes. Il explique sa passion pour ce type d’art en disant que “les peintures nous impliquent directement en tant que spectateurs. On sent le vent sur notre peau et la température de l’eau quand on regarde les voiliers de Monet sur la Seine. Aucun autre art ne peut faire ça. Les impressionnistes sont Génie de la communication. ”

Plattner a donné sa collection privée au Musée Barberini en prêt permanent. Plus de 100 des œuvres les plus célèbres de l’impressionnisme peuvent être admirées à Potsdam à partir de ce samedi. La collection comprend 34 peintures de Claude Monet seul. Cela signifie qu’il n’y a pas d’autre endroit en Europe en dehors de Paris où plus d’œuvres de Monet peuvent être vues en un seul endroit.

“Nouveau poids dans les prêts internationaux”

Dans l’ensemble, une collection unique qui attirera les fans de ce mouvement artistique du monde entier pour les années à venir. Vous serez étonnés devant le “Port au coucher du soleil” de Paul Signac, admirerez les “Villas à Bordighera” et le “Grainstack” de Claude Monet ou frissonnerez à la vue de “Neige à Louveciennes” d’Alfred Sisley.

Avec cette exposition, Potsdam devient “l’un des centres les plus importants au monde de la peinture de paysage impressionniste” et, comme le dit le directeur du musée Ortrud Westheider, “gagne un nouveau niveau d’impact dans le prêt international”, qui vit du fait que des maisons de renommée internationale se prêtent des images.

La collection Hasso Plattner est l’une des plus importantes au monde pour l’impressionnisme et le postimpressionnisme français. (Photo: photo alliance / dpa)

La collection de Hasso Plattner est l’une des plus importantes au monde pour l’impressionnisme et le post-impressionnisme français, et Plattner a généreusement prêté ses peintures à d’autres musées dans le passé. Si une demande est présentée pour l’une des peintures de la collection, le Musée Barberini peut espérer des prêts tout aussi spectaculaires en retour.

Daniel Zamani, conservateur chez Barberini, attend déjà avec impatience deux œuvres qui arriveront bientôt à Potsdam. D’une part, “The Bride’s Dressing” de Max Ernst de la Collection Peggy Guggenheim à Venise, l’une des œuvres les plus importantes du surréalisme et “Impression Soleil Levant” de Claude Monet du Musée Marmottan Monet à Paris.

Dialogue passionnant de novembre

Le musée n’a aucun doute à remercier son fondateur et mécène que Potsdam peut désormais suivre le rythme. Car ce n’est que grâce à Hasso Plattner que le Barberini a convoité les œuvres de son portefeuille. Zamani: “Nous recevons continuellement de nombreuses demandes de prêt pour des photos de la collection. Par exemple, l’année prochaine” Les rosiers du jardin de Montgeron “seront prêtés au musée d’Orsay à Paris et à la National Gallery de Londres.”

Et tous ceux qui ne peuvent pas se lasser de l’impressionnisme peuvent s’attendre à novembre. Ensuite, il y aura un spectacle spécial “Impressionnisme de Russie” – et qui promet un dialogue intéressant avec les Français, qui ont maintenant trouvé une nouvelle maison à Potsdam.