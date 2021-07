Impractical Jokers Saison 9 Episode 13: Date de sortie et spoilers

– Publicité –



La saison 9 d’Imppractical Jokers est sortie le 4 février 2021. On n’en est pas déçu. Comme d’habitude, il se passe beaucoup de choses avec l’intrigue de cette série. Dans le 11ème épisode, OK Zoomer, nous constatons que les Jokers prétendent être sur un Zoom Call. Les Jokers doivent accomplir cela pendant qu’ils reçoivent des messages et sont manipulés par les autres gars.

Plus tard, ils utiliseront la plateforme pour présenter leurs mémoires. Ils font cela pour obtenir une note élevée. Leur punition à la fin était principalement pour Joe. Il serait obligé de se lever au milieu de la nuit. C’est parce qu’il doit diffuser une vidéo. Il comprendra des informations sur le trafic et des nouvelles sur l’émission du matin. Ce spectacle est également en Australie.

Il faut aussi savoir que le joueur de didgeridoo doit manger une tourte à la viande végétalienne. La comédie est trop pour le public, et vous devrez rire si fort que vous ne pourrez pas vous étouffer de rire du chaos. Joe doit le faire pendant cinq nuits consécutives sans faute. Impractical Jokers saison 9, épisode 12, intitulé Le prince et moi, présentait un autre drame dont nous ne savions pas avoir besoin, mais dont nous avons désespérément besoin.

Nous pouvons voir que les Jokers essaient de ne pas rire ou rire en jouant le rôle de thérapeutes des vies antérieures. S’ils montrent une dent, ils seront punis. Ils sont ensuite chargés d’obtenir l’approbation d’un étranger pour envoyer un e-mail amusant. Nous voyons que Sal se nommera et se présentera à Times Square sous le nom de Prince Herb. Pour le reste de la saison, il devra le faire. Dans les derniers instants de l’épisode, on le voit se faire percer les oreilles, puis il porte une robe avec des boucles d’oreilles en zircone cubique. Cela devrait suffire à l’arrière-plan du spectacle. Nous allons maintenant passer à l’avenir de cette série.

Impractical Jokers Saison 9 Épisode 13 – Date de sortie

Impraticable Jokers saison 9 épisode 13 date de sortie est le 22 juillet 2021 et s’intitule J’ai le meilleur temps. Nous avons la réponse pour vous si vous aimez l’idée de l’émission, et vous vous demandez où vous pouvez la regarder. Le nouveau et le dernier les épisodes de la série sont disponibles en streaming sur HBO Max uniquement. Vous vous trompez si vous pensez qu’ils seront disponibles sur Netflix, Hulu ou Amazon Prime Video. Ces plateformes de streaming sont de féroces concurrentes et ne seront pas battues.

Spoilers

Impractical Jokers La saison 9, épisode 13, verra les Jokers se lancer une émission télévisée. Ils veulent vendre le spectacle à un jury. Ils ont ensuite la possibilité de participer à divers groupes de discussion. Les groupes de discussion permettent aux individus de décider ce qu’ils aimeraient voir. Le temps est venu pour la punition que nous attendions. Joe devra participer à l’événement caritatif. Il devra également divertir beaucoup de monde via internet. Joe recevra sa version de la power ballade, Wind Beneath My Wings.

Cet épisode sera rempli de rires et de comédie. Nous verrons également Q et Prince Herb et Murr & Joe, essayant de prouver qu’ils sont amis avec les annonceurs. On leur demandera plus tard de raconter leur vie à des inconnus au hasard. La communauté universitaire exigera de la personne qui perd le concours qu’elle enseigne.