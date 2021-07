Impractical Jokers Saison 9 Episode 13: Date de sortie et plus de mises à jour

– Publicité –



Le compte à rebours est terminé pour l’épisode 9 de l’épisode 13 d’Impractical Jokers intitulé « Je passe le meilleur moment ». Il est finalement sorti le mardi 22 juillet 2021. Voici l’article complet. Pour plus d’informations et de mises à jour, restez à l’écoute au bas de cet article.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur la date de sortie et d’autres mises à jour d’Impratical Jokers Saison 9 Episode 13

Il a attiré plus de 32 % des téléspectateurs en direct dans le monde et a reçu plus de 8,5 notes. Son épisode de la 19e saison est sorti et sera disponible pour visionnement le 22/7/2021. Ces derniers épisodes peuvent être diffusés sur la plateforme en ligne sur HBO Max.

Impractical Jokers est basé en partie sur une émission de télé-réalité américaine avec caméra cachée. NorthSouth Productions produit le spectacle. Le succès de l’émission a également été aidé par ses membres de la distribution, James Murray (Murr), Sal Vulcano Joe Gatto, Brian Quinn et Brian « Q ».

Les jeux de défi sont à la base de la série. Pour chaque performance, le joker obtient soit le pouce levé, soit le pouce baissé. La punition est déterminée par qui obtient le plus de pouces vers le bas. La punition se lira ainsi : Le joker devra s’humilier avec les ordres du joker derrière lui. C’est très facile de perdre un match. Si un joker n’écoute pas les commandes des autres, ils sont sortis.

Le jeu se transforme en un jeu hilarant alors que quatre amis de la même famille participent à une compétition amicale pour s’embarrasser les uns les autres.