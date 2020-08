Même le président Trump fait face à des vents contraires. Et environ cent jours avant les élections. Un groupe républicain se moque de lui avec un court documentaire animalier qui dépeint le président comme une espèce rare et prédatrice.

Un clip publicitaire d’opposants républicains au président américain Donald Trump attire actuellement l’attention. Dans une courte vidéo dans le style d’un documentaire animalier, l’apparence de Trump en particulier est ridiculisée. Mais les fabricants critiquent également sa proximité avec le délinquant sexuel décédé Jeffrey Epstein. Ils accusent le président d’être un maître de la tromperie et “le plus corrompu du genre”. La vidéo diffusée sur Twitter pendant la nuit a déjà été vue plus de trois millions de fois.

Le Lincoln Project, une association de républicains qui veulent empêcher Trump d’être réélu, a levé environ 20 millions de dollars à ce jour. Le groupe de pression s’en prend à plusieurs reprises au président sortant et à son entourage avec de courtes vidéos mémorables, parfois diffusées à la télévision. Dans le dernier clip, Trump est caractérisé comme l’un des leaders les plus durs du règne animal. Une voix de narrateur profonde parle de photos du président avec ses cheveux dépassant et indique son “plumage exotique”.

Un profil inséré révèle que son type, le “Impotus Americanus”, est un sociopathe narcissique. Au menu: les âmes humaines. Le ton de peau orange-rougeâtre de Trump est introuvable dans la nature. Il chassait les femmes avec le délinquant sexuel Jeffrey “Molestus Epstein”, mais maintenant il n’est plus en mesure de le faire en raison de son régime unilatéral (restauration rapide) et de l’excès de poids qui en résulte.

Maintenant, il s’intéresse à l’exploitation de son pays d’origine – les États-Unis d’Amérique. Cependant, l’espèce est menacée d’extinction en novembre en raison de son incompétence et de son échec. Ensuite, des élections ont lieu aux États-Unis et Trump semble actuellement plutôt mauvais dans les sondages.