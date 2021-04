Imposteur, un geste et ses multiples implications

Le thème semble relativement nouveau, mais il s’agit en fait d’un problème connu de nombreuses personnes, sinon de toutes, à certains moments de leur vie. Nous sommes tous vulnérables aux situations et aux déséquilibres qui nous mettent en échec, après que tous les défis de la vie sont là et que personne ne leur échappe.

A chaque obstacle rencontré il y a un grand apprentissage à comprendre, le choix de la manière de traverser ces moments appartient à chacun, après tout, chacun a une mission sur ce plan terrestre, du moins c’est ce que je crois. Face aux défis conscients de ce test, tout devient plus léger et nous avons vraiment la force de transcender ce qui nous est offert.

Au milieu de ces chemins souvent tortueux, l’insécurité hurle à plusieurs reprises, nous nous sentons incapables de mener à bien notre travail et de poursuivre nos tâches. Un exemple très courant est celui où le patron vous attribue un rôle et lorsque vous recevez un compliment, vous pensez que vous ne l’avez pas vraiment mérité, que vous avez réussi à le tromper et que vous n’êtes pas assez bon.

J’ai entendu de nombreux rapports de personnes qui sont même conscientes qu’elles peuvent bien s’acquitter de leurs tâches, mais qui se sentent toujours des imposteurs. Ils croient vendre une mauvaise image de ce qu’ils sont vraiment, et parce qu’ils ne se font pas confiance, ils ont le sentiment de tromper les gens comme s’ils portaient un masque, et la peur d’être découverte est très grande. Ce sentiment provoque beaucoup d’inconfort et finit par saper les chances possibles, par exemple, d’occuper des postes plus intéressants dans la carrière.

Quelques caractéristiques importantes de ce syndrome de l’imposteur:

– Ils se sabotent constamment de peur de prendre une place de choix;

– Procrastiner les tâches qui leur sont assignées, ou qu’ils savent qu’ils doivent accomplir pour réaliser ce qu’ils veulent;

– Ils ont très peur de ce que les gens pensent, peur d’être jugés et découverts dans leurs farces;

– Ils veulent plaire tout le temps;

– S’ils s’auto-déprécient, ils ne croient pas en eux-mêmes;

– Ils n’admettent pas avoir commis des erreurs, se jugeant tout le temps avec des pensées négatives sur eux-mêmes;

– Ils ont peur de s’exposer, choisissent de se plaindre et de reporter leurs tâches pour ne pas être évalués;

– Ils se comparent constamment aux autres sans tenir compte de l’effort qu’ils font pour atteindre leurs objectifs;

– Ils acquièrent l’habitude du jugement, avec des difficultés à se regarder pour changer de comportement.

Nous interprétons souvent mal nos sentiments et notre potentiel, tout cela à cause de la peur et des croyances que nous avons acquises au cours de notre vie. Peut-être qu’en revisitant le passé, vous vous rendrez compte que vous vous êtes senti humilié pour une raison quelconque, et qu’à partir de là, vous construisiez une image de plus en plus négative de vous-même.

Nous parlons de sensations et non de maladies, il est donc important de ne pas avoir peur car tout ce contexte peut être modifié et travaillé. Le psychologue est un expert dans le domaine du comportement humain, un facilitateur qui est au service d’aider les gens à traverser ce processus en identifiant et en recadrant les sentiments et les perceptions d’eux-mêmes, ce qui les aidera dans la transition vers un moi plus sain. -estime.

Il est vrai que le défi peut être grand, et que vous ne vous sentez peut-être pas assez préparé pour faire face à un travail de connaissance de soi, surtout en ce moment où nous avons tant d’informations disponibles, et qui en fait finissent par causer beaucoup de confusion. dans notre tête. Mais rassurez-vous, le sentiment que vous ressentez n’est pas vraiment vous, mais des idées auxquelles vous avez inconsciemment choisi de vous identifier.

Lorsque nous ne sommes pas habitués à l’auto-observation, tout semble très étrange et difficile, mais en gardant à l’esprit que nous avons toujours la possibilité de rendre la vie plus légère et plus simple et que vous seul pouvez choisir d’effectuer ces changements.