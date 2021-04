Impossible de télécharger ou d’acheter des titres sur PlayStation 3

Après l’annonce de la fermeture des magasins, il y a une erreur PlayStation 3 qui nous empêche de télécharger ou d’acheter des jeux pour notre console.

Comme vous le savez probablement déjà, Sony a récemment confirmé qu’il fermerait définitivement le PlayStation Store pour PS3, PS Vita et PSP. Cela signifiera que les jeux vidéo ne pourront plus être achetés numériquement dans ledit magasin. Au moins, ces jeux que nous avons dans notre compte, nous pouvons les télécharger sinon pour un bug de la playstation 3 cela l’empêche.

Cela peut être dû au flot d’utilisateurs qui entrent dans l’application ces jours-ci. Une chose à laquelle il fallait s’attendre, car de nombreux utilisateurs voudront être sûrs de conserver certains jeux ou, tout simplement, chercheront à compléter leur collection avec un titre étrange.

Le problème est que de nombreux joueurs PlayStation 3 ont des problèmes pour télécharger et installer des jeux vidéo sur leur console et rencontrent les erreurs 80029509 et 80029721, comme le rapporte Pushsquare.

Ces deux erreurs sont liées au téléchargement et à l’installation. En fait, comme on peut le voir dans ce fil, et en raison des réactions de nombreux utilisateurs sur les réseaux sociaux, les deux échecs sont courants. L’erreur 80029509 semble se produire car l’installation échoue et le 80029721 est dû à des problèmes de téléchargement.

Certains utilisateurs ont résolu le problème en activant l’authentification en deux étapes, mais cela ne semble pas être la bonne solution car cela ne fonctionne pas pour tout le monde.

En principe, comme nous l’avons dit, malgré le fait que les jeux cessent d’être vendus, ils pourront être téléchargés sans problème, nous verrons donc si Sony peut résoudre ces erreurs. Les magasins PS3 et PSP fermeront le 2 juillet 2021 et la PS Vita fermera le 27 août 2021.

Une analyse récente indique qu’avec cette fermeture, plus de 2000 jeux qui ne sont qu’au format numérique seront perdus.