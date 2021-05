Impossible de contenir l’excitation: la vidéo de Tom Ellis à la fin du tournage de Lucifer

Bien que Lucifer soit sur le point de présenter sa saison 5B sur Netflix et qu’il ait beaucoup à dire, C’est une chose du passé pour ses acteurs. Les stars de la distribution ont terminé le tournage des derniers épisodes en mars et Ils ont déjà dit au revoir au programme qui a catapulté leur carrière. La production a publié une vidéo où a montré les moments après avoir terminé les enregistrements après six ans et les protagonistes n’ont pas pu éviter l’émotion: même Tom Ellis presque cassé. Regardez les photos!

« Notre dernier jour sur le tournage de Lucifer a été magique, doux-amer et plein d’amour et d’émotion. L’équipe et les acteurs m’ont manqué, alors j’ai pensé partager certains des discours. », le producteur de la série a posté, Joshua Coleman, pour documenter le dernier jour de tournage d’une série qui a commencé à prendre forme le 17 mars 2015.

Dans la vidéo, vous pouvez voir la fête que les ouvriers de Lucifer ont organisée pour célébrer la clôture du projet. Avec des masques, mais aussi avec des bières, les stars de la série célébrées avec style et émotion ne manquaient pas: Ils ont pris le micro pour dire leurs derniers mots sur le plateau qui leur a tant donné.







« Le moment le plus important a été le moment où ils nous ont annulés et le moment où nos fans l’ont découvert. Je me souviendrai toujours de ce que c’était de travailler avec ces personnes et de ce que j’ai apprécié ces personnages. Je n’ai jamais eu une expérience comme celle-ci de ma vie. et je ne pense pas que je le ferai. encore. Ce fut un voyage incroyable qui se termine. « Ellis s’est exprimée totalement submergée d’émotion et d’une voix cassée.

Le co-showrunner, Ildy ModrovichIl a également dit quelques mots et, comme le protagoniste, a failli se terminer en larmes. « Je tiens à remercier Tom d’être l’une des personnes les plus généreuses que j’aie jamais rencontrées de ma vie »a déclaré l’exécutif en désignant l’acteur de 42 ans. L’autre directeur de Lucifer, Joe Handerson, s’est joint aux remerciements.

Quand est la première de la saison 6 de Lucifer?

Après la première de saison 5B ce 28 mai, il y aura un long chemin pour les derniers épisodes. Alors que la post-production progressait rapidement parallèlement aux tournages, pour des raisons commerciales, la sixième tranche pourrait être retardée jusqu’en 2022.