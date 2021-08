Impeachment: American Crime Story Teaser déclenche le scandale Clinton-Lewinsky

FX a maintenant publié la première bande-annonce du drame réel à venir, Impeachment: American Crime Story, qui détaille le scandale Clinton-Lewinsky qui a conduit à la destitution de l’ancien président américain Bill Clinton. Impeachment: American Crime Story est la troisième saison de la série d’anthologies, qui a jusqu’à présent reçu de nombreux éloges de la critique.

Basée sur le livre « A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President » de Jeffrey Toobin, la série limitée de Ryan Murphy examinera la crise nationale qui a conduit à la première destitution d’un président américain depuis plus d’un siècle à travers les yeux des femmes au centre des événements. La bande-annonce est un teaser simple mais intrigant, suivant Monica Lewinsky alors qu’elle traverse la Maison Blanche en direction du bureau ovale et vers un scandale imminent qui allait changer sa vie.

Basé sur la vraie crise. Impeachment: American Crime Story sera diffusé le 7 septembre uniquement sur FX. #ACSImpeachmentpic.twitter.com/1FQUlz53CT – American Crime Story FX (@ACSFX) 4 août 2021

Booksmart La star Beanie Feldstein dirige la série dans le rôle de Monica Lewinsky, aux côtés d’Annaleigh Ashford dans le rôle de Paula Jones et d’une Sarah Paulson méconnaissable dans le rôle de Linda Tripp. Les trois femmes ont été soudainement jetées aux yeux du public lors du scandale, qui a finalement conduit à la fois à des accusations de parjure et à la destitution de Bill Clinton en 1998 par la Chambre des représentants des États-Unis, après que Clinton eut mis fin à un discours télévisé avec la déclaration désormais tristement célèbre. qu’il « n’a pas eu de relations sexuelles avec cette femme, Mme Lewinsky ».

Clive Owen incarnera le président Clinton dans la série, avec Anthony Green qui incarnera Al Gore. Le reste de la distribution est composé de Billy Eichner en tant que journaliste Matt Drudge, Betty Gilpin en tant qu’experte des médias conservateurs Ann Coulter, Edie Falco en tant qu’Hillary Clinton , et Colin Hanks.

Lewinsky elle-même a participé à la fabrication Impeachment: American Crime Story, et a depuis révélé que, même si elle était hésitante, elle croyait en ce que Ryan Murphy prévoyait de faire avec l’histoire. « J’étais hésitant et, à vrai dire, j’avais plus qu’un peu peur de signer », a révélé Lewinsky. « Mais après un long dîner avec Ryan, j’en suis venu à comprendre encore plus clairement à quel point il est déterminé à donner la parole aux marginalisés dans tout son travail brillant. J’ai le privilège de travailler avec lui et les autres personnes talentueuses sur le équipe, et je suis privilégié d’avoir cette opportunité. »

Le scandale est maintenant si bien connu, ayant fait son chemin dans la culture pop au fil des ans, que Lewinsky a estimé que maintenant, avec la conscience sociale changeante qui est devenue plus apparente, était le bon moment pour dire son point de vue à un public plus large. « Les gens cooptent et racontent mon rôle dans cette histoire depuis des décennies. En fait, ce n’est qu’au cours des dernières années que j’ai pu récupérer pleinement mon récit; près de 20 ans plus tard », a-t-elle expliqué. « Mais je suis tellement reconnaissant pour la croissance que nous avons faite en tant que société qui permet à des gens comme moi qui ont été historiquement réduits au silence de réintroduire enfin ma voix dans la conversation. Ce n’est pas seulement un problème pour moi. Des gens puissants, souvent des hommes , profiter de ceux qui leur sont subordonnés de multiples façons tout le temps. Beaucoup de gens verront cela comme une telle histoire et pour cette raison, ce récit est, malheureusement, à feuilles persistantes. «

Impeachment: American Crime Story est prévu pour la première le mardi 7 septembre 2021 à 22h sur FX.

Sujets : Histoire criminelle américaine