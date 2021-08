Impeachment: American Crime Story First Look amène Monica Lewinsky à la Maison Blanche cet automne

Chez Ryan Murphy Histoire du crime américain revient bientôt avec Impeachment: American Crime Story. Il nous donne un premier aperçu de Beanie Feldstein enfilant le tristement célèbre ensemble bleu en tant que Monica Lewinsky, et nous fait savoir quand nous pourrons plonger dans le scandale Bill Clinton qui a brûlé notre écran de télévision en 1998, explorant l’affaire contre Clinton, qui impliquait tristement sa relation sexuelle relation avec la stagiaire de la Maison Blanche Monica Lewinsky.

« Chaque côté a une histoire. Impeachment: @americancrimestoryfxpremieres le 7 septembre, uniquement sur FX. #ACSImpeachment15h.

Ce sera le troisième opus de la série. Le casting comprend Sarah Paulson comme Linda Tripp, Beanie Feldstein comme Monica Lewinsky, Margo Martindale comme Lucianne Goldberg, Annaleigh Ashford comme Paula Jones, Clive Owen comme président Clinton, Edie Falco comme Hillary Clinton avec Anthony Green prêt à représenter Al Gore. Colin Hanks a également rejoint le casting. John Landgraf, président de FX Networks et FX Productions, a déclaré lors de l’annonce de la saison en août 2019, « Impeachment: American Crime Story va… explorer les dimensions négligées des femmes qui se sont retrouvées prises dans le scandale et la guerre politique qui ont jeté une ombre sur la présidence Clinton. »

Monique Lewinsky parlant de son implication, a déclaré: « J’étais hésitante et, à vrai dire, j’avais plus qu’un peu peur de signer. Mais après un long dîner avec Ryan, j’en suis venu à comprendre encore plus clairement à quel point il est déterminé à donner la parole aux marginalisés dans tout son travail brillant. J’ai le privilège de travailler avec lui et les autres personnes talentueuses de l’équipe, et j’ai le privilège d’avoir cette opportunité. Les gens cooptent et racontent mon rôle dans cette histoire depuis des décennies. Dans en fait, ce n’est qu’au cours des dernières années que j’ai pu récupérer pleinement mon récit, presque 20 ans plus tard. Mais je suis tellement reconnaissant pour la croissance que nous avons faite en tant que société qui permet aux gens comme moi qui ont été historiquement réduits au silence pour enfin réintroduire ma voix dans la conversation. Ce n’est pas seulement un problème de moi. Les gens puissants, souvent des hommes, profitent de ceux qui leur sont subordonnés de multiples façons tout le temps. Beaucoup de gens verront cela comme un histoire et pour cette raison, ce récit est celui qui est, malheureusement , à feuilles persistantes. »

La favorite des fans, Sarah Paulson, a parlé plus tôt cette année de la transformation du corps pour incarner le personnage clé Linda Tripp dans son dernier Ryan Murphy effort. « Je n’ai pas l’impression que ce serait une bonne idée pour moi de venir au travail enfiler une sorte de faux costume et juste tout foutu et de ne pas pouvoir bouger mon visage ni ressentir les sentiments qu’elle (Tripp) pourrait avoir ressenti », a expliqué Paulson.

Vous ne voulez pas manquer les deux premières saisons car elles explorent deux des crimes et criminels les plus notoires d’Amérique. The People c. OJ Simpson: American Crime Story vous emmène dans le procès d’OJ Simpson avec un regard captivant sur les équipes juridiques qui se battent pour condamner ou acquitter la légende du football de double homicide. Basé sur le livre « The Run of His Life: The People v. OJ Simpson » de Jeffrey Toobin, il explore les transactions et les manœuvres chaotiques en coulisses des deux côtés du tribunal, et comment une combinaison d’excès de confiance de l’accusation, de défense la perspicacité, et l’histoire du LAPD avec la communauté afro-américaine de la ville a donné à un jury ce dont il avait besoin : un doute raisonnable.

L’assassinat de Gianni Versace : l’histoire du crime américain est la deuxième saison de Histoire du crime américain. La série explore le meurtre du designer Gianni Versace par le tueur Andrew Cunanan, basé sur le livre de Maureen Orth « Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace, and the Largest Failed Manhunt in US History ». La série met en vedette Édgar Ramírez, Darren Criss, Ricky Martin et Penélope Cruz.

Que vous soyez trop jeune pour vous souvenir de la couverture médiatique 24 heures sur 24 de l’affaire présidentielle de Bill Clinton, ou que vous aimeriez entendre l’histoire racontée de l’intérieur, Impeachment: American Crime Story, promet de nous donner un aperçu en profondeur de la façon dont tout s’est déroulé et des retombées qui subsistent encore,. Rendez-vous le 7 septembre.

