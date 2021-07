Impact de la politique EV: les prix des scooters électriques Hero commencent à moins de 40 000 roupies dans le Maharashtra et le Gujarat

20 juil. 2021 04:32:13 IST

Les scooters à vitesse moyenne de Hero Electric ont connu une baisse de prix massive et révolutionnaire grâce aux initiatives prises par les gouvernements des États du Maharashtra et du Gujarat pour stimuler l’adoption des véhicules électriques. En plus de l’augmentation de la subvention FAME-II du centre, les deux-roues électriques sont également éligibles à une forte incitation de l’État dans lequel ils sont vendus et enregistrés. La politique Gujarat EV 2021 et la politique Maharashtra EV 2021 offrent d’importantes subventions pour les deux-roues électriques, et cette incitation a vu les prix des scooters Hero Electric dans les deux États baisser considérablement, les rendant effectivement beaucoup plus abordables, car la gamme commence maintenant à moins de Rs 40 000.

Prix ​​des scooters électriques Hero au Gujarat

L’État du Gujarat étend une subvention de 10 000 Rs par kWh de capacité de batterie (subvention maximale plafonnée à 20 000 Rs) aux 110 000 premiers deux-roues électriques vendus. Cela signifie que la subvention par kWh la plus élevée de tous les États indiens fait des scooters Hero Electric parmi les scooters les plus abordables disponibles au Gujarat.

Le Hero Optima HX (batterie unique) coûtait auparavant Rs 53 600, mais avec une subvention d’un peu plus de Rs 15 000 pris en compte, cela tombe à environ Rs 38 000. Mais cela s’améliore – la version à double batterie de l’Optima (nommée ER) était auparavant au prix de Rs 58 980, mais avec une subvention de Rs 20 000, elle coûte maintenant environ Rs 39 000. Pour Rs 1 000 de plus, les acheteurs peuvent obtenir l’Optima à double batterie, qui a une autonomie revendiquée de 122 kilomètres, une avancée significative par rapport à l’autonomie de 82 kilomètres du modèle à batterie unique.

Le Hero Electric Photon, quant à lui, était auparavant au prix de Rs 71 449 – mais avec la subvention de l’État du Gujarat de près de Rs 19 000, cela tombe à Rs 53 000. Le Photon est actuellement le produit phare de la famille de scooters électriques Hero Electric ‘City Speed’, avec une batterie unique plus grande d’une capacité de 1,8 kWh, une vitesse de pointe de 45 km/h et une autonomie revendiquée de 108 kilomètres.

Plus intéressant encore, le Hero Electric Nyx – qui s’adresse davantage aux acheteurs à usage commercial – bénéficie grandement de la subvention offerte. Alors que le Nyx E5 à batterie unique est éligible à une subvention d’environ 15 000 Rs (ce qui porte son prix final à près de 45 000 Rs), c’est le Nyx E5 ER à double batterie – avec une autonomie revendiquée de 165 kilomètres – qui voit un prix énorme baisse, la subvention complète de 20 000 Rs faisant baisser son prix à environ 43 000 Rs. Pour ceux qui veulent encore plus d’autonomie, il existe une version à triple batterie nommée Hero Nyx E5 HX (avec une autonomie de 210 kilomètres), qui bénéficie de la subvention complète de Rs 20 000, ramenant son prix à Rs 65 000.

Prix ​​des scooters électriques Hero dans le Maharashtra

Dans le cadre de sa politique EV 2021, le Maharashtra propose d’inciter les 100 000 premiers deux-roues électriques et étend une subvention de 5 000 Rs par kWh de capacité de batterie (plafonnée à 10 000 Rs), ce qui ne représente que la moitié de ce que propose le Gujarat. . Cependant, jusqu’à la fin de 2021, le Maharashtra propose également une «incitation à l’inscription anticipée», qui porte effectivement le montant total de la subvention de 10 000 Rs à 25 000 Rs. En conséquence, certains scooters Hero Electric seront encore plus abordables dans le Maharashtra, du moins jusqu’à ce que l’incitation pour les lève-tôt soit en place.

Aux alentours de 39 000 Rs (subvention incluse), le Hero Optima HX à batterie unique coûte autant au Maharashtra qu’au Gujarat, mais l’Optima ER à double batterie devrait bénéficier de la subvention complète de 25 000 Rs disponible actuellement, ce qui fait baisser son prix. à un modeste Rs 33 000, ce qui le rend encore plus abordable que le modèle à batterie unique !

Éligible à une subvention de l’État de près de Rs 16 000, le Hero Electric Photon coûte environ Rs 55 000 dans le Maharashtra.

Le Nyx E5 à batterie unique coûte à peu près le même prix au Maharashtra (46 000 Rs) qu’au Gujarat, mais encore une fois, le Hero Nyx E5 ER à double batterie est plus abordable, coûtant environ 38 000 Rs avec la subvention complète de l’État de 25 000 Rs prise en compte. Le Hero Nyx E5 HX triple-batterie est également éligible à la même subvention, de sorte que, dans le Maharashtra, coûtera désormais environ Rs 60 000 (tous prix, ex-showroom).

Il convient de noter à ce stade que les deux États renoncent aux frais d’immatriculation et à la taxe de circulation sur les deux-roues électriques, de sorte que leurs prix sur route ne seront pas trop éloignés des prix ex-salle d’exposition mentionnés ici.

Hero s’attend à ce que les acheteurs passent aux scooters électriques à vitesse moyenne

L’impact stupéfiant de la subvention de l’État sur les prix entraînera un changement marqué dans les préférences des clients pour les scooters de Hero Electric, selon la société. Dans une interaction avec Tech2, Sohinder Gill, PDG de Hero Electric, a déclaré que la société s’attend désormais à ce que les scooters à basse vitesse – qui ont une vitesse de pointe limitée à 25 km/h – ne représentent que 20 % des ventes globales de deux-roues électriques – une énorme baisse par rapport à l’actuel 70% – avec des modèles à vitesse moyenne (ayant une vitesse de pointe d’environ 45 km/h) qui devraient représenter la majorité des ventes de deux-roues électriques dans le pays.

« Avec l’introduction des politiques de l’État, le plus important est que les scooters à moyenne vitesse sont devenus moins chers que les scooters à basse vitesse. Beaucoup de gens achetaient des modèles à basse vitesse pour leur prix abordable, ils vont tout de suite passer aux modèles à moyenne vitesse. Pour eux, le prix de la vignette était le facteur décisif. Le marché des scooters électriques à basse vitesse ne disparaîtra jamais, mais au lieu de représenter 70 % de toutes les ventes de deux-roues électriques, il tombera désormais à 20 %. Jusqu’à présent, les acheteurs pouvaient choisir entre une Honda Activa ou un scooter électrique à basse vitesse pour le même prix, et c’est pourquoi ils n’allaient pas pour l’électrique, car il y avait trop de différence de performances. Avec les subventions, les scooters électriques à vitesse moyenne sont désormais un choix plus favorable », a déclaré Gill.

Dans l’état actuel des choses, les scooters électriques à mi-vitesse de Hero Electric – avec le soutien des gouvernements des États du Gujarat et du Maharashtra – sont parmi les scooters les plus abordables en vente dans le pays, la plupart des modèles dépassant même les scooters à essence d’entrée de gamme dans les deux États. par une grande marge.

.

