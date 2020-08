«Immunité pour une courte période seulement»: personnes rétablies probablement à nouveau infectées par corona

Villeroy & Boch Pasta Passion plat à lasagnes pour une personne

Les délicieuses pâtes, des lasagnes aux spaghettis, deviennent un véritable régal avec les assiettes et les accessoires pratiques de Pasta Passion. Article récompensé par les prix « Golden Award - Best of the Best » et « Red Dot Design Award 2016 ». Ce petit plat à lasagnes pour une portion est parfait pour