Immuni a atteint 10 millions de téléchargements, mais il est trop tard maintenant

En fin de compte, il l’a fait: Immuni, l’application italienne de suivi des contacts à l’ère des Coronavirus, a atteint 10 millions de téléchargements. C’est un jalon plus symbolique qu’autre chose, car la lente montée en nombre a maintenant renforcé l’idée que l’application était en fait un demi-flop: 10 millions, c’est beaucoup mais ce n’est pas suffisant pour un logiciel qui nécessitait une installation par un. d’au moins 60 pour cent de la population pour qu’il soit efficace. En bref, le nombre idéal était de 36 millions d’Italiens avec Immuni sur leur smartphone, 26 millions supplémentaires seraient manquants.

À présent, cependant, il est tard. Nous sommes dans la deuxième vague, à la veille de la troisième et avec un vaccin (espérons-le) en route au cours des prochains mois. Le système de suivi a complètement échoué, comme l’ont tristement souligné les dernières semaines et celles précédant la fermeture des zones rouges. Dans ce panorama Immuni n’a été que partiellement utile, car avec 8, 9, 10 millions d’installations, sa contribution réelle à la situation était minime. A ce jour, on lit sur le site officiel de l’application, Immuni s’est inscrit 6271 utilisateurs positifs et envoyé 80 945 notifications aux contacts considérés à risque.

Des chiffres qui représentent des gouttes dans un océan de personnes infectées, qui à ce jour en Italie sont de 1 805 873 depuis le début de la pandémie, dont 690 323 sont actuellement positifs. Dans cette situation, le nombre de positifs qui ont téléchargé leurs données sur l’application représente vraiment un pourcentage négligeable. Tout comme le gâté répartition des téléchargements par région, étant donné que si vous regardez les graphiques sur le site, vous pouvez voir que différentes régions (comme la Campanie, le Molise, la Calabre, la Sicile et la Vénétie) sont bien en dessous de la moyenne nationale en termes de pourcentage de téléchargements par nombre d’habitants. Bref, la répartition d’Immuni n’a pas été équilibrée sur l’ensemble du territoire national et, surtout, ne semble pas avoir caractérisé certaines des zones les plus touchées par la deuxième vague.

Ainsi, aujourd’hui, le total des téléchargements est de 10 004 204 (données du 10 décembre, les dernières disponibles), avec une croissance négligeable jour après jour, loin de l’énorme qui caractérisait les premiers jours de la deuxième vague, quand Immuni a généré des centaines de milliers de téléchargements chaque jour. Viennent ensuite les restrictions, les zones rouge, orange et jaune et un ralentissement de l’adoption. Dans le même temps, grâce aux restrictions, les notifications envoyées ont également diminué, puis augmenté parfois en fonction de la réouverture des régions. Cependant, on parle de très faibles nombres, qui varient 50 à 180 notifications par jour et moins de 100 cas signalés toutes les 24 heures. En bref, des chiffres qui, comparés aux 20 000 cas quotidiens de personnes infectées, ont très peu à dire. Sauf le fait qu’Immuni s’est finalement avéré être un flash dans la casserole.