Immortels: Fenyx Rising dévoile sa date de sortie

Dieux et monstres a été introduit il y a des mois par Ubisoft comme une nouvelle aventure fantastique dans les limites de la société, qui amènera les joueurs à affronter toutes sortes de bêtes de la mythologie grecque. Par contre, il y a quelques jours, nous avons appris que ledit jeu vidéo avait changé de nom à Immortels: Fenyx Rising et que, de plus, il aurait une sorte de seconde révélation à travers le nouveau Ubisoft Forward. Maintenant, tout indique que ce sera alors que son date de sortie.

Immortels: Fenyx Rising verrait le jour début décembre

La raison de croire cela est que le magasin de Microsoft, comme cela s’est produit à d’autres occasions, a été chargé de filtre que pour l’instant nous traiterons comme supposé Immortels: Date de sortie de Fenyx Rising – bien qu’avec de nombreux nombres pour être définitif -. Pour que vous puissiez le voir dans le tweet suivant de Wario64:

Comme nous pouvons le voir, alors, Immortals: Fenyx Rising verrait la lumière au 3 décembre 2020. De même, nous soulignerons que grâce à cette fuite, nous avons également une description détaillée du jeu:

“Incarnez Fenyx dans une aventure pour sauver les dieux grecs d’une malédiction sombre. Vous pouvez contrôler le pouvoir des dieux pour combattre des bêtes mythologiques dans les airs ou au sol et résoudre également des énigmes anciennes. Le sort du monde est en jeu; tu es le dernier espoir des dieux. ”

De même, nous soulignerons que Immortals: Fenyx Rising aura lieu tout au long sept régions explorables par les joueurs. Pour faire face aux dangers que nous trouverons dans ces limites, nous aurons à notre disposition de l’utilisation de télékinésie jusqu’à ce que l’épée d’Achille et les ailes de Daedalus. De même, nous soulignerons qu’en réservant le jeu, nous aurons une mission supplémentaire appelée ‘Une histoire de feu et de foudre‘, dont aucun détail n’est disponible.

Immortels: Fenyx Rising a une sortie prévue pour PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One, PC, Nintendo Switch et Stadia. Dans le même fichier de filtrage, l’utilisation de Livraison intelligente dans Microsoft, il ne sera donc nécessaire de l’acheter qu’une seule fois pour pouvoir y jouer soit sur Xbox Series X soit sur Xbox One – sans détails pour l’instant concernant PS5 et PS4 -.

