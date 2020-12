Immortals Fenyx Rising: voici les notes de test internationales pour le nouveau titre Ubisoft

Ubisoft Québec lance le jeu d’action-aventure le jeudi 3 décembre 2020 Immortels Fenyx Rising, que vous connaissez peut-être encore sous le titre précédent «Gods & Monsters». Alors que les joueurs doivent attendre encore quelques jours, les premières évaluations de tests internationaux sont déjà disponibles.

Jusqu’à présent, le nouveau titre semble avoir été bien accueilli par la presse. Le Metascore sur Metacritic est actuellement un bon 77 points, tandis que de nombreux testeurs ont même donné une note élevée de 90 et décrivent « Immortals Fenyx Rising » comme un excellent nouveau jeu d’action plein de comédie, un excellent gameplay et de bons puzzles. De plus, les combats sont décrits comme remplis d’action, tandis que le monde du jeu ouvert vaut absolument la peine d’être exploré.

Cependant, certains grands sites comme GameSpot, PCGamesN et IGN n’ont donné qu’une note de 70 chacun. En plus de nombreux aspects positifs, le mouvement maladroit du personnage semble être une déception qui peut l’emporter de temps en temps. De plus, il y a des problèmes techniques que les développeurs devraient, espérons-le, maîtriser.

Évaluations de tests internationaux pour Immortals Fenyx Rising

Invasion PC: 90

Joueur hardcore: 90

Tendance de jeu: 90

Shacknews: 80

TheGamer: 80

Wccftech: 80

GameStar: 82

PCGamer: 72

PCGamesN: 70

IGN: 70

GameSpot: 70

Screen Rant: 80

Windows Central: 90

Le sixième axe

Xbox pure

Dieu est un geek

Et vous, allez-vous acheter « Immortals: Fenyx Rising »?

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂