Immortals Fenyx Rising: The Lost Gods DLC Gameplay montre une perspective descendante, un peu comme Diablo ou Hadès

Immortals Fenyx Rising obtient sa troisième (et peut-être dernière) extension le 22 avril. Intitulé The Lost Gods, c’est en fait un peu un départ du jeu principal et de ses DLC précédents. Au lieu d’être un monde ouvert d’action-aventure avec libre mouvement, il s’agit davantage d’un RPG d’action traditionnel, avec une perspective descendante. Comme l’indique le titre, c’est un peu comme l’angle de caméra que vous trouverez dans Diablo ou, pour donner un exemple plus récent, Hadès.

Nous supposons que c’est une petite tournure assez intéressante sur la formule Immortals, et cela semble assez amusant dans la vidéo de gameplay que nous avons intégrée ci-dessus.

