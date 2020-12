Immortals Fenyx Rising Review: Charmant, stimulant et drôle, cela pourrait être le succès dormant de l’année

Karan Pradhan04 déc.2020 14:22:19 IST

L’envie de rage-cesser de fumer n’est pas celle à laquelle je cède normalement, mais il y a des moments où je peux vraiment voir l’appel.

Cela pourrait être un pic de difficulté ridicule dans un JRPG qui vous laisse grincer et grincer de frustration, vous demandant pourquoi le combat au tour par tour existe même en tant que concept. Ou une bataille particulièrement exaspérante dans un beat ’em up qui vous fait succomber au même combo ou bouger à maintes reprises. C’est peut-être un scénario particulier dans un jeu de sport qui doit être reproduit pour correspondre à son homologue historique du monde réel, et quelque chose ou l’autre continue de mal tourner. Enfer, cela pourrait même être un écran de chargement interminable sur lequel vous devez vous asseoir de temps en temps.

Mais vous essayez de résister à cette envie et à cette puissance, essayez une charge différente, peut-être même optez pour une approche différente ou essayez simplement la même chose encore et encore. Et quand tout est réuni et que la cinématique se charge, il n’y a pas grand-chose de semblable dans tous les jeux.

Vous allez vivre une bonne partie de ces deux émotions – l’envie de rage-cesser de fumer et l’exaltation de conquérir un niveau auparavant impossible à conquérir – en jouant Immortels Fenyx Rising, sorti le 3 décembre sur toutes les principales plates-formes. Le jeu d’action-aventure associe des mécanismes de combat étonnamment profonds à une variété d’énigmes – certaines plus frustrantes que d’autres, se déroulant dans un monde charmant qui se situe quelque part entre le dessin animé et le réaliste. Oh, et il présente une interprétation ironique de la mythologie grecque.

Dans une brève discussion avec Tech2 (idéalement situé ici), le directeur associé du jeu Julien Galloudec nous avait prévenu que le jeu était conçu pour être «stimulant». Et c’est très certainement, mais pas nécessairement de la manière à laquelle vous vous attendez: Certainement le combat, en particulier en difficulté normale et à la hausse, peut être incroyablement difficile à certains moments; ce sont les énigmes qui posent le plus grand défi à votre santé mentale et à la sécurité des objets fragiles autour de vous.

Tout d’abord, Immortels Fenyx Rising est-… eh bien, c’est certainement un nom étrange. En plus de l’absence de deux points entre les mots « Immortels » et « Fenyx » – un mouvement minuscule mais significatif qui aurait rendu le titre beaucoup plus cohérent grammaticalement, il se sent beaucoup moins épique (faute d’un meilleur mot) que le initialement prévu Dieux et monstres. Que ce soit à la suite d’un différend de marque entre Ubisoft et Monster Energy ou d’un changement d’orientation narrative, le jeu a subi un changement de nom.

S’il s’agissait du premier, cela ne représente pas seulement un état de fait ridicule qui soulève la question de savoir comment quelqu’un peut déposer un nom commun, mais il semble également très surprenant que la société de boissons énergisantes n’ait pas poursuivi le film de Charlize Theron en 2003. .

Mis à part la digression des anecdotes sur les films super amusants, c’est un nom étrange qui ressemble plus à l’un de ces jeux mobiles freemium qui ne ressemblent ni ne jouent à distance à ce que les bandes-annonces représentent. Pourtant, c’est ce qu’ils ont choisi, c’est donc ce à quoi nous sommes coincés.

Immortels Fenyx Rising, avait dans la préparation de sa date de sortie, établi des comparaisons avec Nintendo La légende de Zelda: le souffle de la nature à partir de 2017 et l’offre sortant de nulle part de cette année par miHoYo, Impact Genshin. Et à un certain niveau, ceux-ci sont bien fondés, lorsque vous commencez à jouer et que vous expérimentez la traversée – escalade, natation, vol à voile, etc. – pour la première fois. En effet, Souffle de la nature est reconnu comme une source d’inspiration par les développeurs.

Regardez de plus près, creusez plus profondément et allez plus loin, et les différences commencent à apparaître. Pour commencer, le jeu choisit de ne pas opter pour un kawaii esthétique en termes de personnages, de décor et d’histoire, et raconte plutôt un conte le plus accessible se déroulant dans une version plus légère d’un univers résolument adulte. Le récit de l’histoire est également plus ciblé et moins sinueux que dans les autres titres mentionnés ci-dessus et à leur manière, les énigmes (ces puzzles bénis) contribuent à faire avancer ce récit. Le combat est également beaucoup plus profond et une fois que vous avez obtenu les mises à niveau, plus nuancé que ces autres jeux.

Autour de tout cela, il y a un monde charmant – bien qu’un peu clairsemé – rempli de vues magnifiques, d’un éclairage vif et d’une foule de personnages intéressants non jouables. J’utilise le mot « charmant » assez intentionnellement car malgré certaines textures étranges et incohérentes (l’herbe par exemple, qui prend une fraction de plus de temps à apparaître que le reste de l’environnement, et quand c’est le cas, elle a souvent l’air légèrement décalée), distinctement synchronisation labiale moyenne et hôte de gremlins graphiques certes loin d’être révolutionnaires (qu’il s’agisse d’un PNJ disparaissant momentanément dans une cinématique ou des restes d’un ennemi décédé refusant de quitter l’écran pendant un peu plus longtemps qu’on ne le souhaiterait), Immortels Fenyx Rising est extrêmement facile à regarder. J’irais jusqu’à dire que les défauts dans certains cas lui donnent même plus de personnalité.

La prémisse du jeu est que le monstre Typhon – fils de Gaia et Tartarus – a sorti les dieux grecs de l’équation en volant leurs essences respectives et c’est à un mortel, un conteur du nom de Fenyx, de rendre lesdites essences à les dieux et finalement abattre Typhon. Ponctuant ce voyage, des cinématiques, des séquences animées et des voix off de Zeus et Prometheus ajoutent couche après couche de savoir à votre histoire.

L’argument pourrait être fait, plutôt peu charitable cependant, que les cinématiques durent beaucoup trop longtemps ou que le dialogue dans les cinématiques est sans fin. Cependant, cela ne tient pas compte du fait que la mythologie grecque est dense et que tout effort pour l’interpréter de manière légère et accessible nécessite sans aucun doute un contexte et une familiarité avec les personnages et les histoires. Cela dit, la possibilité de sauter certaines cinématiques aurait été pratique, en particulier après la dixième fois que vous regardez Fenyx zipper autour d’un chaudron et faire des grimaces – d’ailleurs, il y a une de ces cinématiques non sautables chaque fois que vous préparez une potion, améliorez votre armure, augmenter votre santé, etc.

Immortels Fenyx Rising évite le mécanisme fastidieux mais acceptable des codex en faveur de raconter les histoires à travers ses personnages. Et le déménagement est payant. La sincérité naïve de Fenyx, le tour de Zeus et de Prométhée en tant que vieillards se chamaillant un moment et partageant des blagues sales le lendemain et les bizarreries distinctes de chaque dieu (notamment Athéna en tant qu’enfant de mauvaise humeur) se réunissent pour former un package qui vous aide à mieux comprendre tout ce qui se passe. Si, comme moi, vous n’êtes pas très au fait de votre mythologie grecque, c’est très utile.

C’était autour de ma 13e ou 14e heure dans le jeu que l’envie d’arrêter de rage m’a presque dévoré. J’étais là dans un coffre-fort, qui ressemble à un coffre-fort ordinaire – des sections du jeu où vous devez résoudre une série d’énigmes, tuer un ennemi puissant ou les deux pour obtenir un MacGuffin ou améliorer des ingrédients – mais cela prend beaucoup plus de temps à compléter et est beaucoup plus complexe. Après avoir passé la meilleure partie d’une heure sur ce putain de truc, j’en avais assez. Je ne peux pas faire face à cela pour le moment, me suis-je dit, résolvant de rechercher une procédure pas à pas dès que l’on est en ligne.

J’étais aux prises avec des énigmes délicates ailleurs dans le jeu et la persévérance avait généralement tendance à rapporter une récompense, mais c’était impossible. Un dernier essai, j’ai déclaré et j’ai décidé que ce serait vraiment ça pour la journée. Pas de dé. D’accord, un dernier essai de plus, j’ai promis / menacé (Je ne peux pas être sûr lequel) moi même. Qu’il s’agisse d’une résolution d’énigmes inspirée, du résultat d’essais et d’erreurs ou d’une grosse part de chance, j’avais résolu la dernière partie du puzzle et j’étais rapidement en route pour récupérer ma récompense. Le succès de la dopamine était hors des classements.

C’est dans les énigmes et leur difficulté relative que Immortels Fenyx Rising brille vraiment. Vous rencontrerez des énigmes qui intègrent toutes sortes de mécanismes de pression, blocs coulissants, labyrinthes, tir à l’arc, speedrunning et bien plus encore. Bien sûr, il y a des pointeurs visuels et des astuces sur certaines énigmes si vous réduisez la difficulté du jeu à «Histoire», mais dans l’ensemble, vous devrez utiliser votre esprit … même le forcer dans quelques cas. Et pour la plupart, c’est formidable de voir que presque aucune de ces énigmes n’a de solutions arbitraires et qu’elles peuvent toutes être résolues logiquement. C’est le genre de gameplay stimulant que je peux apprécier.

Ce que je ne peux pas apprécier, cependant, c’est le combat maladroit. Les attaques par coups légers, qui ont toutes deux une composante aérienne, sont assez faciles à ramasser et une doddle à réussir contre des ennemis plus faibles. C’est lorsque ces ennemis deviennent plus forts que vous devez commencer à vous fier au bouton d’esquive – comme vous le feriez avec n’importe quel autre jeu d’action-aventure. C’est là que les problèmes commencent, car si la fonction d’esquive est excellente pour vous mettre à l’abri du danger, elle est presque trop efficace, vous propulsant suffisamment loin de l’ennemi pour annuler tout avantage. L’ennemi est prêt à frapper à nouveau une fois que vous revenez à portée de frappe.

Cela rend l’ensemble de la mécanique de combat extrêmement laborieux et, associé aux pics de difficulté extrêmes rencontrés lorsque vous affrontez la plupart des ennemis, vous êtes coincé et fuyant la plupart des batailles. Au fil du temps, vous trouverez des coffres, des coffres complets, des défis de traversée ou de tir à l’arc et gagnerez de la monnaie dans le jeu (qui se présente sous la forme d’éclairs, de gouttes d’ambroisie, de pièces de monnaie, etc.) que vous pourrez dépenser pour de nouveaux mouvements, armes et des améliorations d’armure, et des barres de vie et d’endurance plus grandes. Armé de ces nouveaux mouvements (notamment la capacité d’esquiver rapidement jusqu’à cinq fois), de combos et de réserves de santé, le jeu se transforme radicalement. Le combat devient intuitif et amusant, même s’il reste un peu difficile (mais le bon genre, pas le genre «c’est cassé, putain») et la traversée devient plus efficace.

C’est difficile à dire avec certitude, mais cela pourrait être le moyen du jeu de vous garder sur un chemin linéaire – sans le baliser avec des avertissements, quelque chose Immortels Fenyx Rising ne le fait que si vous rencontrez des ennemis de niveau boss – jusqu’à ce qu’il pense que vous êtes prêt à vous évader par vous-même. Si c’est le cas, la couleur m’a le plus impressionné.

Avec une généreuse dose d’humour, un combat solide finalement, des énigmes délicates, des personnages intéressants et une histoire engageante, Immortels Fenyx Rising a tous les ingrédients pour être le succès dormant de l’année – celui qui a vu la sortie de jeux tels que The Last of Us Part II, Fantôme de Tsushima, Watch Dogs Légion et Spider-Man de Marvel: Miles Morales, avec Cyberpunk 2077 littéralement à des heures.

Aussi heureux que je serais de recommander cette nouvelle adresse IP la plus intéressante de l’écurie Ubisoft et de l’appeler un jour, je m’en voudrais de ne pas explorer une question majeure que ce jeu, avec plusieurs de ses semblables, soulève: une bien monde ouvert?

Est-ce que plus gros est meilleur?

Les quêtes secondaires sont-elles essentielles à une bonne expérience globale?

L’histoire principale doit-elle être linéaire?

Dans quelle mesure la traversée fait-elle partie intégrante de l’expérience?

Ou est-ce que voyager rapidement est la voie à suivre?

Votre monde ouvert n’est-il qu’un parcours d’obstacles glorifié?

Le paysage devrait-il faire partie du récit?

Ou est-ce suffisant pour qu’il soit simplement joli?

À quel point le monde devrait-il vraiment être rempli de PNJ?

Quel est le bon niveau de densité en termes de choses à faire vis-à-vis de la taille de la carte?

Les objets non interactifs devraient-ils exister sur une carte du monde ouverte?

Cela pourrait durer un certain temps.

Pour autant que Immortels Fenyx Rising est concerné, il mélange suffisamment d’activités différentes dans le gameplay pour éviter l’ennui et rester divertissant. Bien que le monde ouvert soit beau, malheureusement pour une part importante, il tombe dans le piège d’être un parcours d’obstacles glorifié, ce qui est amusant à escalader la première fois, mais vous permet d’accéder à l’option de voyage rapide dans tous les autres cas. La sensation clairsemée – l’absence presque totale de PNJ inoffensifs qui ne font que vaquer à leur travail quotidien – de l’île est expliquée, et pourtant, lorsqu’elle glisse sereinement sur les collines et les plaines, elle semble austère et un peu déprimante.

Immortels Fenyx Rising est un bon jeu qui doit être expérimenté pour ses énigmes et sa narration engageante. Mais est-ce un bon jeu en monde ouvert? Je me débat avec cette question depuis un moment et je suis sur le point de cesser de fumer.

